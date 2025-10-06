Manuel Martos revela cómo se encuentra su padre, Raphael, tras cancelar varios conciertos por "prescripción médica"

El pasado jueves, 2 de octubre, Raphael (82 años) se veía obligado a suspender su concierto en Murcia por una bronquitis. Se trataba del segundo show que el afamado artista posponía por su delicado estado de salud. Unos días atrás, cabe recordar, hizo lo propio con el evento de Zamora.

El intérprete de Mi gran noche afirmaba a través de sus redes sociales que se había visto obligado a cancelar ambos conciertos "por prescripción médica". "Volveré con más fuerzas que nunca para reencontrarme con vosotros", apuntó unos días atrás Raphael en su perfil de Instagram.

Estas últimas informaciones han llevado a buena parte del país a estar pendiente del estado de salud del artista a lo largo de esta semana. Así, ha sido ahora su hijo Manuel Martos (46) quien ha revelado cómo se encuentra realmente Raphael.

"Nada, está muy bien, recuperándose. Yo creo que como media España, estamos medio malos, catarros, gripes. Y al final eso también te afecta la garganta y si no estás al 100%. Es una bronquitis y al final eso es descanso, reposo y nada, poco a poco se recuperará", ha explicado, sonriente el mediano de los vástagos de Raphael ante los micrófonos de Europa Press.

El exmarido de Amelia Bono (44), en esta línea, ha revelado que su padre se encuentra muy bien. "Él está, claro, mucho mejor, recuperándose, pero eso hasta que no está al 100%, pues no puede", ha añadido, insistiendo en que es "una tontería, nada importante", y asegurando que en cuanto esté repuesto retomará su gira musical.

También ha revelado el que fuera jurado de Operación Triunfo 2017 que Raphael es un buen paciente y buen enfermo. "Él está con ganas de volver a los escenarios, pero lo entiende perfectamente y, aunque es una pena tener que de repente empezar a aplazar conciertos, al final es algo como muy normal", ha añadido. "Es un gripazo y ya está. Lo importante es que está perfecto", ha concluido.

Por el momento, el artista no ha aclarado si cancelará el resto de los shows que tiene programados. Raphael, cabe apuntar, tiene otros cuatro conciertos en distintas ciudades españolas: en San Sebastián -11 de octubre-; en Almería -día 18-; y Palma de Mallorca -24 y 25-. Se prevé, no obstante, que todos ellos se vean pospuestos.

El estado de salud del intérprete de Escándalo ha sido motivo de preocupación en los últimos tiempos. Cerca de un año atrás, en diciembre de 2024, fue diagnosticado de un linfoma cerebral con dos nódulos tras un accidente cerebrovascular en la grabación de un conocido programa de televisión.

Esta ardua realidad le obligó a retirarse de los escenarios durante seis meses, regresando por todo lo alto el pasado mes de junio. Entonces, el legendario Raphael se subió de nuevo a los escenarios en el marco de su gira Raphaelísimo en el Teatro Romano de Mérida.

Los hermanos Manuel y Jacabo junto a sus padres en un evento público Gtres

A lo largo de este medio año, el afamado cantante ha sido captado en público en alguna que otra ocasión. Raphael, además, ha disfrutado de un verano tranquilo. Una época estival en la que ha permanecido arropado, entre otros, por su mujer, Natalia Figueroa (86).

La dupla fue captada unos meses atrás de vacaciones en Ibiza, en la impresionante villa que poseen en la isla pitiusa desde hace ya varios años.