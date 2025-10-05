Juan del Val abre el álbum de su vida en su 55 cumpleaños: toros, boxeo y las tiernas imágenes con Nuria Roca y sus tres hijos

Este domingo, 5 de octubre, Juan del Val celebra su 55 cumpleaños. Así, a primera hora de la mañana ha recibido una tierna felicitación de parte de su mujer, Nuria Roca (33). Poco después ha sido él quien ha celebrado la vida abriendo a sus seguidores su álbum más íntimo.

Juan del Val ha hecho un repaso por su historia con recuerdos de su infancia, sus pasiones, su faceta de padre y su historia de amor con Nuria Roca.

"55. Viva la vida", ha escrito el colaborador de El Hormiguero en la descripción de este íntimo álbum. Un carrusel de 20 fotografías que comienza con una imagen en sepia que data de su adolescencia.

Juan del Val continúa con varias instantánea de su juventud. En la quinta imagen aparece su mujer, Nuria Roca. Un posado cómplice en el que se intercambian miradas y sonrisas. Tras esta fotografía tienen protagonismo los tres hijos del matrimonio, Juan (22), Pau (19) y Olivia (15), con instantáneas de su infancia.

En este repaso por sus 55 años de vida, Juan del Val no se olvida del deporte ni de sus aficiones. Recuerda una de las veces que completó un Ironman, su conocida pasión por los toros y hasta la vez que se subió a un ring de boxeo.

Otras ocho imágenes en solitario en las que se le ve en diferentes escenarios -el coche, El Hormiguero o un restaurante- completan el álbum. Un emotivo post al que añade un toque musical con la canción Qué bonita la vida, de Dani Martín (48).

Tras compartir esta publicación, Juan del Val ha recibido cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes le envían sus felicitaciones y mensajes de cariño. "Feliz año nuevo", ha escrito, por ejemplo, su compañera de la tertulia de El Hormiguero Cristina Pardo (48). "Felicidades, disfrútalo todo", ha añadido Lorena García (43). "Viva tú. Feliz cumpleaños, amigo", ha expresado, por su parte, Patricia Cerezo (53).

Entre todos los comentarios también destaca el mensaje de su mujer, Nuria Roca. "Felicidades, mi vida", ha escrito la presentadora, quien previamente le dedicaba un post a Juan del Val en su propio feed de Instagram.

"A este señor respetable le caen 55 años. Felicidades, mi amor", celebraba previamente Nuria Roca, acompañando el texto con cuatro divertidas imágenes de Juan del Val. Una serie de posados hechos durante una boda, en los que se ve al escritor vestido de traje y con una gran pamela en la cabeza. "¿No había otras fotos?", ha comentado el colaborador en tono de humor.

En dicho post, Juan del Val también ha recibido un sinfín de mensajes cariñosos. VIPs como Máximo Huerta (54) o Valeria Vegas (40) le han felicitado a través de la dedicatoria de Nuria Roca.