La boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, desde dentro: honores a la duquesa de Alba y el baile con los hijos de él

Este pasado sábado, 4 de octubre, Cayetano Martínez de Irujo (62 años) y Bárbara Mirjan (29) se dieron el 'sí, quiero' tras una década de sólida relación. Rodeados de familiares y amigos sellaron su amor para siempre en la iglesia del Cristo de los Gitanos, de Sevilla, por la que la duquesa de Alba sentía gran devoción.

A la madre del novio, precisamente, han querido rendir homenaje durante la ceremonia. Bárbara Mirjan dejó su ramo ante la lápida situada en el interior del templo que recuerda a la duquesa de Alba. La novia, concretamente, elegía un ramo colgante coronado por una flor blanca.

La duquesa de Alba, fallecida en 2014, también recibió honores a través del vestido de su nuera. Bárbara Mirjan lució un diseño a medida de Navascués con delicados bordados que toman como referencia la saya que lució la Virgen de las Angustias de la Hermandad de los Gitanos -de la que era devota Cayetana- durante la pasada Madrugá del Viernes Santo.

Los recién casados, a la salida de la iglesia. Gtres

Una ceremonia emotiva en la que también quedó demostrada la buena sintonía que mantiene ahora Cayetano Martínez de Irujo con casi todos sus hermanos. Todos, a excepción de Jacobo (71), le acompañaron en uno de los días más importantes de su vida.

Con el duque de Alba, Carlos Fitz-James-Stuart y Martínez de Irujo (77), el conde de Salvatierra protagonizó uno de los momentos más emotivos de la boda.

En la puerta del templo, antes de llegar al altar, Cayetano se intercambió un cariñoso abrazo con el primogénito de la familia. Una entrañable escena que confirmó su reconciliación tras varios años de disputa.

A las 14:48, Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan salieron de la iglesia del Cristo de los Gitanos convertidos en marido y mujer.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, en coche de caballos, tras convertirse en marido y mujer. Gtres

Inmediatamente, se subieron al mismo coche de caballos que en el que antes se había desplazado la novia, acompañada de su padre. Un carruaje conocido como La Duquesita, que los llevó hasta Las Arroyuelas, la finca propiedad del duque de Arjona donde tuvo lugar el banquete y la fiesta.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan continuaron la celebración junto a sus invitados. Entre ellos, conocidas figuras patrias como Susanna Griso (55), Carmen Lomana (77), Bertín Osborne (70) o Begoña Villacís (47). Algunos ya han comenzado a compartir instantes memorables de esta gran boda, revelando así los detalles de cómo se vivió la boda, desde dentro.

Celebración de la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. Gtres

La presentadora de Espejo Público se ha hecho eco de la papelería, a cargo de Marta Gutiérrez. Lomana, por su parte, ha dejado en su feed de Instagram uno de los momentos más emotivos de la celebración: el baile de los novios y un intercambio de pareja con los dos hijos de él, los mellizos Luis (24) y Amina (24), fruto de su anterior matrimonio con Genoveva Casanova (48).

Tal y como ha trascendido, después de un banquete a cargo del catering Miguel Ángel, los recién casados abrieron el baile con la canción Noches de boda, de Sabina, en una versión tipo vals que realizaron los hermanos Alpresa, conocido grupo de música que suele estar presente en las celebraciones de la jet set.

Poco después sonó el tema You're Still The One, de Shania Twain. Fue allí cuando se unieron los hijos de él.

Cariñosos y presumiendo de felicidad, los recién casados dieron la bienvenida a Luis y Amina a la pista de baile. Él, uno de los testigos de la boda, intercambió pasos con Bárbara Mirjan. Ella, madrina del enlace, se unió a su padre.

Un día inolvidable y "extraordinario", tal y como aseguró Alfonso Díez (74), viudo de la duquesa de Alba, en las inmediaciones de la finca. Allí, además, se deshizo en halagos hacia los Alba. "Les quiero mucho", expresó ante los micrófonos de Europa Press.