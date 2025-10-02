La discreta mudanza de Sergio Peris-Mencheta a España: una distinción, el apoyo de su mujer y la situación de su enfermedad

Sergio Peris-Mencheta (50 años) encaró uno de los momentos más importantes de su vida siete años atrás. Entonces, su mujer, Marta Solaz, se desplazaba al otro lado del charco para fijar allí su residencia. Junto a sus dos hijos, los pequeños Río y Olmo, la dupla ha hecho de Los Ángeles su hogar este último tiempo.

La ciudad más grande de California ha sido testigo de numerosos acontecimientos de renombre en la vida de Peris-Mencheta y su familia. Además de haber consolidado su carrera como actor, el intérprete de Snowfall ha experimentado buena parte de su proceso de recuperación de leucemia allí. Ahora, su paso por Los Ángeles pertenece ya al pasado.

Un mes y medio atrás, Marta Solaz compartió en su discreto perfil de Instagram un post en el que revelaba que su estancia en Estados Unidos había llegado a su fin. "Cerramos ciclo de siete años maravillosos de aventura. Es solamente un hasta luego, porque nos dejamos el corazón abierto y lleno de nuestra familia Angelina", escribió entonces la pareja de Peris-Mencheta.

No reveló Marta a priori el destino exacto al que toda la familia pondría rumbo tras su marcha de Los Ángeles. Sin embargo, la inmensa cantidad de comentarios que recibió el pasado mes de agosto la publicación sirvió para confirmar que la dupla regresaba de nuevo a su Madrid natal.

El feed de Instagram de Marta Solaz no muestra al cierre de este artículo más posts. En esta línea, no se ha vuelto a pronunciar acerca de su mudanza a su tierra patria. Así, la discreción y el hermetismo han premiado su traslado definitivo a España.

Sergio Peris-Mencheta, por su parte, sí ha seguido activo en sus redes sociales durante este tiempo. Aunque en su caso no hay publicación alguna dedicada a esta mudanza, lo cierto es que los eventos en los que se ha dado cita en los últimos tiempos advierten que ya se encuentra plenamente afincado en Madrid.

Conciertos, manifestaciones y encuentros con amigos y compañeros de profesión han formado parte de esta nueva etapa del actor en la capital española. También ha sido destacable la presencia de Sergio en distendidas charlas, donde se ha sincerado sobre diversos aspectos de su nueva vida en Madrid.

Este pasado lunes, 29 de septiembre, Peris-Mencheta concedió una entrevista en el pódcast de Óscar Díaz, Actitud Constante. Allí, entre otros aspectos, expresó su desafección con respecto a ciertas conductas de la sociedad española y sus diferencias con el continente americano.

"Cuando vas a Estados Unidos y te dicen qué bien, te lo dicen de verdad. En estados Unidos, si eres un ganador, estás continuamente rodeado de gente. Aquí, en España, pasa lo contrario. Si te va bien te cortan la cabeza", relató el actor y director en el encuentro con Óscar Díaz.

Su delicado estado de salud ha sido motivo de preocupación en los últimos tiempos. Así, aprovechó Sergio su entrevista en el citado pódcast para sincerarse acerca de la situación actual de su enfermedad: "Tengo efectos secundarios que me tienen en continuo contacto con mi cuerpo. Ahora me va a costar levantarme y me dan pinchazos en los pies".

Sergio Peris-Mencheta, en Los Ángeles en febrero de 2023. Gtres

Su marcha de Los Ángeles después de tantos años afincado allí, como no podía ser de otra forma, culminó con un acontecimiento de renombre. El pasado 23 de agosto, días antes de hacer pública su mudanza a España, Peris-Mencheta recibió en la ciudad de Florida la Orden del Mérito Civil, una distinción entregada por el Ministerio de Exteriores de nuestro país.

El reconocimiento, así, fue toda una sorpresa para él y marcó el cierre de un ciclo importante, poniendo el broche de oro a sus cerca de dos décadas de carrera profesional en Estados Unidos. En el caso de Sergio, la medalla llegó, entre otros aspectos, por ser un "ejemplo humano".

Sergio Peris-Mencheta junto a su madre y su hermano, Juan.

No es el ámbito personal el único que hace sonreír al actor. Ahora que ha regresado a Madrid, Sergio Peris-Mencheta estará más cerca de Barco Pirata, la productora teatral del director que tiene sede en la capital española. Una de sus últimas obras, cabe mencionar, recibe el nombre de Constelaciones, y está dirigida y escrita por él mismo.

La publicación de su libro

El pasado 29 de mayo, Sergio Peris-Mencheta cumplió un sueño. Entonces, salió a la luz 730 días: la enfermedad como espejo del tiempo, su primer libro, en el que detalló sin tapujos su ardua batalla contra el cáncer.

El interior del tomo, tal y como publicó EL ESPAÑOL, recoge capítulos inéditos desde su vida, desde la muerte de su padre, Luis, hasta el incansable apoyo de su mujer y su hermano, Juan.