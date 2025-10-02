El gran proyecto que ilusiona a Manuel, hijo de Concha Velasco, mientras vive una etapa personal "especial": los detalles

Fue el 2 de diciembre de 2023 cuando perdía la vida una de las actrices más célebres y admiradas del panorama nacional, la última gran dama de la escena, como se la bautizó: Concha Velasco. La inolvidable chica ye yé falleció a los 84 años recién cumplidos.

Su muerte enlutó los corazones del mundo de la televisión y el cine, pero, muy especialmente, los de sus hijos, Manuel Martínez Velasco (48 años) y Paco. Ambos siguen lidiando con el duelo de una partida dolorosísima.

A punto de cumplirse dos años del deceso, la vida -siempre- sigue. No se detiene y, con el recuerdo de la gran Concha a cuestas diariamente, Manuel y Paco continúan hacia adelante. Entre homenajes a su progenitora, ambos también van construyendo y solidificando su propia vida.

Concha Velasco junto a su hijo mayor, Manuel, en una fotografía tomada en Valladolid, en 2018. Gtres

En concreto, este artículo de EL ESPAÑOL está centrado en el feliz momento -tanto personal como profesional- que afronta Manuel Martínez Velasco, el hijo mayor de Concha y el más mediático. Fue el pasado 13 de septiembre cuando Manuel alumbró un nuevo proyecto.

Una obra teatral que dirige y que lo tiene ilusionadísimo. Se llama Yo, Capote y se representa todos los sábados, a las 22:30 horas. La obra, huelga decir, se sumerge en las últimas horas de vida del célebre escritor Truman Capote.

Escrita y protagonizada por Dámaso Conde, la pieza no es una suerte de exploración emocional y estética que mezcla lo real con lo fantástico. Yo, Capote es, en esencia, un espejo roto que refleja las luces y sombras de un icono literario.

La interpretación de Conde y la presencia virtual de Macarena Gómez (47) logran una química escénica que conmueve y perturba. Velasco, con su dirección precisa, convierte el escenario en un confesionario donde Capote se desnuda emocionalmente ante el público.

"Asistimos a la última noche en la vida de Truman Capote", se puede leer en la web de los Teatros Luchana de Madrid. Este proyecto de Manuel se suma a otros de carácter audiovisual, que demuestran su carácter inquieto y su pasión por aprender y retarse a sí mismo.

Además, en el plano laboral, continúa vinculado al mundo del cine y la radio. Participa en espacios dedicados al séptimo arte en Onda Madrid, junto a Nieves Herrero (68) y Carlos Honorato, donde comenta y analiza películas, series y tendencias audiovisuales.

En otro orden de cosas, en la vertiente personal Manuel Martínez Velasco también tiene motivos para celebrar. Manuel está feliz. Es alguien muy discreto que ha luchado y sigue luchando por que su parcela personal y sentimental se mantenga apartada de los focos y el interés.

De hecho, hace algo más de un año salieron unas fotografías en el interior de la revista en las que se lo veía de la mano de una mujer, su pareja, acudiendo a un evento familiar. No le gustó verse en la publicación porque defiende que esa persona que está a su lado se merece intimidad.

La actriz Concha Velasco junto a su hijo mayor, al que mira con inmenso cariño. Gtres

Un anonimato que, de momento, se ha respetado. EL ESPAÑOL tan sólo puede destacar que la pareja de Manuel es actriz, un vínculo cuanto menos curioso y que conecta a Manuel con su celebérrima madre y con su pasión por el cine y el teatro.

Sea como fuere, el primogénito de Concha transita por un momento "muy especial". La dupla lleva varios meses de discreto romance. Eso sí, esta mujer está más que integrada en la familia Velasco.

En estos complicados meses el trabajo ha sido el mayor bálsamo para Martínez Velasco. Por su parte, su hermano Paco, mucho menos conocido a nivel público, vive también un bonito momento en lo que respecta al amor.

El matrimonio entre Paco y Cecilia, la madre de su hijo Samuel, se disolvió hace tiempo. Eso sí, aquello no impidió que Cecilia acudiera al último adiós a la eterna Concha. La familia, como siempre ha estado, se mantuvo unida ante la adversidad.

Aquella separación se vivió con total discreción, tal y como decidió siempre enfocar su existencia el hermano de Manuel: alejado del foco público. Fue una ruptura, según trasladaron entonces a este periódico, que no afectó en nada a su día a día: "Cecilia ha seguido formando parte de la familia y ha sido siempre nuera para Concha. Como una hija".

Todo es "muy civilizado" y maduro en la familia. En esa línea, hace un tiempo este periódico pudo afirmar que Paco rehízo su vida con una mujer que está integrada en la familia.

Los homenajes a Concha

Desde su fallecimiento el 2 de diciembre de 2023, Concha Velasco ha recibido múltiples homenajes que han reafirmado su lugar como una de las grandes damas de la escena española.

Uno de los tributos más emotivos tuvo lugar en Valladolid, su ciudad natal, donde se celebró un acto público en la víspera del primer aniversario de su muerte. Allí, familiares, amigos y admiradores se reunieron para recordar su legado artístico y humano.

En Madrid, los Teatros del Canal rindieron homenaje a la actriz rebautizando su emblemática Sala Roja como Sala Concha Velasco, un gesto que simboliza su huella indeleble en el teatro español.

Manuel Martínez Velasco, en uno de los homenajes a su madre, Concha Velasco. Gtres

Además, se realizó una lectura teatralizada de La habitación de María, la última obra que interpretó, escrita y dirigida por su hijo Manuel. Este evento no solo celebró su talento, sino también su valentía al mantenerse en escena hasta el final, a pesar del desgaste físico.

Más recientemente, la Madrid Film Office presentó el folleto El Madrid de Concha Velasco, una ruta audiovisual que recorre la ciudad a través de sus películas, como homenaje póstumo a su vínculo con la capital.

Aunque sus hijos no pudieron asistir, sus primas estuvieron presentes, destacando el carácter familiar y entrañable de la actriz. Estos homenajes, diversos en forma pero unidos en espíritu, han demostrado que Concha Velasco fue una artista admirada y también una figura profundamente querida.