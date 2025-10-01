Carme Chaparro: "Mis médicos me dijeron que parase porque me iba a morir. Mi enfermedad es muy jodida"

Carme Chaparro (52 años) está atravesando un momento delicado a nivel de salud. Lo cierto es que la presentadora lleva 10 meses aquejada de una dolencia que, de momento, no ha revelado su naturaleza.

Está en el proceso de ponerle solución, y aguardando a ver qué le dicen los médicos. Chaparro, que lleva desde el pasado mes de noviembre alejada del trabajo y de baja, ha ido informando puntualmente de cómo se encuentra, pero sin revelar grandes detalles.

Hasta ahora. Este miércoles, 1 de octubre, Carme se ha sincerado más que nunca y ha abundado en su difícil presente. "Estoy muy medicada y a la espera de una operación. (...) Estoy tomando 10 pastillas al día", ha explicado en una valiente entrevista en la revista Lecturas.

Carme Chaparro en una imagen de archivo. Gtres

Sostiene, en la línea, estar muy cansada porque "la medicación es muy fuerte. Estoy cansada porque la enfermedad es muy jodida". "Me atonta la medicación, me da mucho sueño. Me reseca la piel", agrega sobre las medicinas que toma.

"Cuando los médicos encuentren el piso y sepan si pueden hacer algo o no, tengo muchas ganas de contarlo y ayudar a otras personas que están enfermas igual que yo. (...) Hemos encontrado el barrio y la casa, ahora nos falta encontrar la habitación para operar", ha agregado.

La portada de 'Lecturas'.

"La operación no será fácil. He tenido un psiquiatra y una psicóloga maravillosas. (...) Tuve que cogerme la baja cuando ya mis médicos me dijeron que parase porque me iba a morir. (...) He estado en un pozo muchos meses", continúa explicando la también autora de Venganza, su última obra.