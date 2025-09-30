Así luce el nuevo rostro de Toñi Salazar: el 'full face' al que se ha sometido, según una experta en tratamientos estéticos

Azúcar Moreno ha reaparecido tras las demoledoras críticas que han recibido después de sus dos últimos conciertos en la localidad de Bétera (Valencia) y en la feria de Úbeda (Jaén). En ambos espectáculos el público se quejó del sonido y la entonación de las artistas, unos ataques que ellas han calificado ahora de "injustificados".

Muy enfadada, Toñi (62 años) ha pedido "que pregunten a la gente de Jaén, al público, que estaba lleno. ¿Qué pasó en el concierto?". "Pero, claro, la gente manipula las cosas y ponen un trozo que nosotras estamos terminando el show y la gente canta Bandido, Amén, y ponen frases que a la gente descoloca, pero si es que no es así. Basta ya, porque es absurdo", ha estallado indignada.

"Azúcar Moreno es un grupo que hace música para divertirse. Solo se vive una vez, Divina de la muerte, Bandido... O sea, son canciones que la gente canta. Y que digan estos comentarios tan feos, pues la verdad, no son agradables".

Las Azúcar Moreno con Luis Cobos. GTRES

Más allá de la polémica, otro de los aspectos que ha llamado la atención en la reaparición de las intérpretes en el emotivo homenaje a su primo Guadiana, celebrado este fin de semana, ha sido el nuevo aspecto rejuvenecido de Toñi.

Según ha explicado la doctora Lola Sopeña a este periódico, la cantante ha apostado por un tratamiento de rejuvenecimiento facial sin cirugía completo, conocido en el sector como Full Face. Este revolucionario procedimiento consiste en abordar en una sola sesión distintos signos de envejecimiento facial mediante la infiltración de medicamentos estéticos y fillers, devolviendo al rostro frescura, luminosidad y armonía.

En el caso de Toñi, los resultados han sido claros:

Zona superior del rostro : la aplicación de neuromoduladores atenuó las arrugas de la frente, el entrecejo y las patas de gallo, lo que realzó la expresividad y rejuveneció su mirada. Su precio es de 350 euros aproximadamente.

Zona media e inferior : la recolocación de volúmenes faciales se consiguió gracias al uso de ácido hialurónico. Se necesitan mínimo cuatro viales y cada vial tiene un precio de 350 euros. Además, se habría puesto en esta zona también estimuladores de colágeno como la hidroxiapatita de calcio (otros cuatro viales a 450 cada uno).

Cuello y escote: la mejoría en firmeza, calidad de la piel y reducción de arrugas se logró con el tratamiento de láser CO2, que tiene un precio de 500 euros.

Según la doctora Lola Sopeña, Toñi se ha hecho un 'full face'. GTRES

Esta combinación ha permitido que el rostro de Toñi Salazar luzca más joven y natural, sin necesidad de pasar por el quirófano. “Es la magia de la medicina estética del siglo XXI”, ha señalado la doctora Sopeña.

De esta manera, Toñi acaparó flashes y comentarios positivos por su imagen renovada, mostrando que la unión entre arte, música y bienestar estético siempre es posible sobre el escenario.