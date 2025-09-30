El plan de Dafne Fernández en el octavo aniversario de su matrimonio: las tiernas fotos con su marido y sus hijos

Dafne Fernández, en el Parque de Atracciones de Madrid junto a su hija Álex, el 28 de septiembre de 2025. Raúl García

La cuenta atrás para Halloween ya ha comenzado. Apenas queda un mes para que el planeta entero asista a la que está considerada la noche más terrorífica del año. Así, numerosas son las empresas que cambian su decoración con motivo de la festividad de origen americano.

A nivel nacional, uno de los emplazamientos que más expectación genera año tras año es el Parque de Atracciones de Madrid. El afamado parque temático, en esta línea, ha transformado este 2025 sus principales pasajes en un escenario de emoción y terror hasta el próximo 2 de noviembre.

Durante estos más de 30 días, el parque por excelencia de la capital acoge a un sinfín de familias cuyo objetivo primordial es disfrutar de una grata jornada. También así a numerosos rostros reconocidos. Entre ellos se encuentra Dafne Fernández (40 años). EL ESPAÑOL, así, ha inmortalizado a la actriz en el recinto madrileño.

Este pasado domingo, 28 de septiembre, Dafne era captada por este medio en las inmediaciones del Parque de Atracciones de Madrid. La actriz de El chiringuito de Pepe acudía al parque temático ataviada con un estilismo de lo más informal y relajado. Fernández, en esta línea, se dejaba ver con una sudadera holgada gris y unos baggy jeans en tono medio. Unas prendas que combinó con unas deportivas de plataforma.

Dafne Fernández y Mario Chavarría, en el Parque de Atracciones de Madrid. Raúl García

No se encontraba sola Dafne Fernández. Aprovechando la temática de terror y el halo familiar que envuelve al recinto español este último mes, la también bailarina se desplazaba hasta el madrileño barrio de Batán junto a su marido, Mario Chavarría, y sus dos hijos, Jon (7) y Álex (4).

Un acontecimiento de renombre que guardaba un importante motivo detrás, pues su escapada al parque temático coincidía con su octavo aniversario de matrimonio. La dupla, cabe recordar, se dio el 'sí, quiero' en septiembre de 2017 tras tres años de noviazgo.

El trío optaba por seguir la decisión de la afamada actriz. Todos ellos eran captados por este portal ataviados con ropas relajadas. Chavarría, por su parte, se decantaba además por un look total black. Atuendos informales y cómodos para la que, sin lugar a dudas, advertía ser una grata jornada familiar.

Dafne y Mario se conocieron en 2014. Así, su relación se remonta más de una década atrás. Sin embargo, los gestos cómplices siguen siendo premiados en la pareja. De hecho, con motivo de la bonita efémerides, la dupla vivió un grato día familiar. Unas tiernas fotografías con las que demuestran que su amor sigue intacto como el primer día.

Dafne Fernández junto a su hija Álex. Raúl García

Al igual que cualquier padre al uso, Dafne Fernández quería que sus vástagos vivieran un día para el recuerdo. De ahí que la actriz de Un paso adelante no dudara en subirse a diferentes atracciones del parque temático y disfrutar como una auténtica niña.

Sonadas risas y cariñosos abrazos protagonizaron la jornada de este pasado día 28 de septiembre. Especialmente reseñable es la escena en la que abraza a la pequeña Alex como símbolo de protección.

Un simple vistazo a las imágenes que este periódico ha conseguido en exclusiva sirve para comprobar que Fernández amenizó la jornada en el Parque de Atracciones al máximo. No obstante, la actriz no dejó de lado su faceta como madre.

Dafne se mostró en todo momento atenta de los pequeños. Es más, en un instante determinado, -presumiblemente tras montar en una de las atracciones- no dudó en brindar a su hijo Jon un refresco que se encontraba en el interior de su mochila.

El 'selfie' de Dafne Fernández en el Parque de Atracciones de Madrid en septiembre de 2025. Raúl García

Quería Dafne que este estupendo día quedara para el recuerdo. Así, optaba por inmortalizar la divertida jornada que estaban viviendo. La intérprete, en esta línea. no dudaba en sacar a la luz su teléfono personal para dar paso a un memorable selfie familiar.

Dafne y Mario mantienen una sólida historia de amor desde hace ya más de una década, aunque no fue hasta el año 2017 cuando la dupla tomó la decisión de contraer matrimonio. Lo hicieron en el marco de boda romántica en un bosque de Ávila.

La discreción ha sido llevada por bandera en la pareja a lo largo de estos años. En este sentido, escasas son las ocasiones en las que Fernández y Mario rompen con la barrera del hermetismo. El pasado mes de noviembre, con motivo de su décimo aniversario de relación, la actriz compartió en Instagram un carrusel de fotografías con su marido.

Su relación quedó fuertemente sellada siete años atrás. El 30 de agosto de 2018, la dupla dio la bienvenida a su primogénito, Jon. Dos años más tarde, en diciembre del 2020, se unió a la familia Álex. La pequeña, cabe recordar, llegó al mundo dos semanas antes de lo previsto, tras un embarazo que llevó a Dafne a engordar cerca de 20 kilogramos.

No es el ámbito personal el único que hace sonreír a Dafne Fernández y a su marido. La madrileña se ha consolidado con el paso del tiempo como una de las actrices más importantes a nivel patrio. Sus últimos proyectos han sido la película Descarrilados o la serie 4 Estrellas. Fernández, no obstante, nunca ha evitado hablar sobre la otra cara del mundo de la interpretación.

"Esto es cíclico y se pasan muchos pensamientos tenebrosos. Es importante la paciencia y enriquecerte cuando estás parado", relataba Dafne ante los micrófonos de Europa Press el pasado mes de febrero.

Mario Chavarría, por su parte, se describe en su perfil de LinkedIn como fotógrafo autónomo. El marido de Dafne Fernández estudió Comunicación Audiovisual y ha estado siempre ligado al mundo del reportaje. Previo a su historia de amor con la actriz, mantuvo una relación con Miranda Makaroff (41).