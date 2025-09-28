El terror de Vanessa Martín, ex de Pepe Navarro, por la alerta roja de lluvias en Valencia: "Me preparo para otra catástrofe"

Vanessa Martín, expareja de Pepe Navarro (73 años), tiene miedo y está viviendo estas horas con muchísima incertidumbre. El Ayuntamiento de Valencia ha activado el protocolo previsto para la alerta roja por lluvias y amarilla por tormentas que se prevén para las próximas horas.

La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado la alerta por las intensas precipitaciones que se esperan este 29 de septiembre. Así, ha fijado el nivel rojo -de riesgo "extremo"- desde las cuatro de la madrugada del lunes, cuando las lluvias serán "localmente más fuertes".

Valencia -y, claro está, todo el litoral mediterráneo- revive así el terror, la pesadilla que se vivió el 29 de octubre de 2024, hace casi un año. Entonces, la DANA se cobró sólo en Valencia 229 vidas. Y ahora ante estas alertas el pánico se instala de nuevo.

Y así, con congoja, atiende Vanessa la llamada de EL ESPAÑOL. "Estoy preparando la casa para otra catástrofe. Asustada, la verdad. Se ve que Torrent va a ser nuevamente una zona muy perjudicada", comienza a detallar.

Martín explica en qué consisten esos preparativos que está llevando a cabo para lo que se prevé una madrugada complicada: "Pues estoy creando barreras con sacos, atando todo con pulpos y protegiendo ventanas y puertas".

Vanessa Martín, en una fotografía de sus redes sociales.

Agrega: "Estoy, además, dejando el coche en un lugar seguro y dejando atendidos a los animales. A partir de ahí que sea lo que Dios quiera". En esa línea, defiende Vanessa que desde que aconteció la DANA apenas ha habido cambios en su pueblo.

"Aquí no han solucionado nada de nada. No han cambiado nada casi un año después. Es lamentable", asegura. Una versión que ya sostuvo Martín el pasado mes de abril en conversación con EL ESPAÑOL. Aseguró que los vecinos estaban en situación de "abandono".

Como consecuencia de aquella situación, Vanessa y el resto de vecinos se alistaron a la Asociación Agost Torrent. Esta entidad alegó que la mayoría de vecinos "se queja porque no han recibido ayudas, ni la de Amancio Ortega, ni la de la Generalitat, ni el consorcio porque el consistorio no declara afectados por la DANA a los vecinos de estas zonas".

Las instalaciones sufrieron "la caída de numerosos muros -muchos de ellos imposibilitando el tránsito regular de vehículos-, corrimientos de tierra que agrietaron viviendas particulares, provocaron daños en los domicilios donde se reside habitualmente, conviviendo con humedades y filtraciones agravadas por los meses de lluvias sin pausa, destrozaron carreteras y caminos", reza el escrito.

En abril, la situación era crítica. Rafael Gil, presidente de la Asociación, insistía en que "es necesario que se reconozca a los diseminados como una de las zonas de Torrent más afectadas por la DANA, ya que los vecinos no pueden pasar página ni arreglar sus viviendas porque no figuran como afectados en ningún sitio. Es indignante. El vecindario se siente desamparado".

Como consecuencia de los efectos producidos por la DANA el número de vecinos asociados a Agost Torrent creció exponencialmente superando los 500 socios.

La movilización del vecindario reunió bastantes firmas que son una muestra del enfado, disgusto y sentimiento de abandono y desamparo de la administración con esta zona de Torrent.

En esa línea, el pasado 2 de abril Agost Torrent acudió al Ayuntamiento a hacer entrega de las firmas recogidas para exigir una respuesta.

Tras esto, el Ayuntamiento de Torrent trasladó a EL ESPAÑOL que se celebró una reunión en el despacho de la alcaldesa de la localidad, con los vecinos y representantes de la Asociación de Agost. Se aseguró desde el consistorio que se está trabajando con denuedo para poner solución con la máxima celeridad.

"En esa zona ya se ha invertido mucho dinero. Y se le están dando ayudas a todos los vecinos dentro de las competencias municipales. Se están arreglando, además, por parte del Ayuntamiento, todos los caminos de los accesos", se sostuvo. Todo ello, "en tiempo récord".

El duro relato de Vanessa

Torrent, la localidad donde reside Vanessa Martín, se vio muy afectada. La prensa informó de la tragedia que se vivió en dicho pueblo con la desaparición de los pequeños Izan y Rubén. Pero hubo más sucesos y trágicos testimonios.

La vida de Vanessa cambió de súbito y para siempre aquel martes. Al filo del mediodía. Nunca, jamás va a olvidar Martín ese día. 29 de octubre de 2024, marcado en rojo en su calendario vital.

Entre otras razones porque ese día fue su cumpleaños. Su 48.º cumpleaños. Antes de que la furia de la DANA dejara tras de sí dolor y angustia y desesperación y existencias rotas para siempre, Vanessa organizó un día familiar por su efemérides.

Narró a EL ESPAÑOL, aún con la voz estrangulada por la emoción, que había reservado mesa en un restaurante. Necesitaba Martín esa distracción, ese festejo, pues días antes su gata apareció fallecida y le tocó bastante el ánimo.

En torno a las 13 horas aproximadamente, Martín se metió en la ducha para comenzar a prepararse. Advirtió a este medio que ya entonces "vi el cielo superraro", "tenía como una mala sensación de que algo iba a pasar". Una suerte de premonición que le hizo cambiar de planes.

"Y menos mal, porque si llegamos a coger la carretera que lleva al puerto, no lo contamos", reflexionó.

Sostiene Vanessa que fue cuestión de minutos, que el agua, furiosa, arrambló con todo. De entrada, con la casa de sus vecinos, fallecidos. Sintió Martín terror y aseveró que, en el peor trance de la DANA, "llamé para despedirme de mi familia".