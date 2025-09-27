Sonia Moldes, alto y claro, retrata a un "maquiavélico" Alessandro Lequio y revela que el italiano tenía cámaras en casa

"Sonia es una mujer que destaca sobre las demás", "Alessandro es el hombre de mi vida". Estos son sólo algunos de los titulares que Sonia Moldes (52 años) y Alessandro Lequio (65), una de las parejas más seguidas de los 90, concedían a las revistas tras descubrirse su relación.

Hoy, el relato dista mucho de aquel; es otro bien distinto, marcado por el "miedo" que Moldes dice haber sentido al lado del conde italiano. La emisión de ¡De Viernes! este pasado viernes, día 26, se ha convertido en el epicentro de una de las revelaciones más impactantes del papel couché.

La gran invitada al espacio de Mediaset ha sido Sonia Moldes, modelo gallega y expareja de Lequio, quien ha roto años de silencio para ofrecer un testimonio demoledor sobre su relación con el aristócrata italiano.

Sonia Moldes, sentada en el plató de '¡De Viernes!'. Mediaset

En plena resaca mediática por las memorias de Mar Flores (56), Moldes decide alzar la voz y compartir su versión de los hechos, y lo ha hecho sin filtros ni concesiones. Antes de nada, Sonia se posiciona al lado de Mar, y secunda la verdad que narra en Mar en calma.

Sostiene Sonia Moldes que "le tenía miedo" a Alessandro Lequio. Describe al italiano como una persona "muy temperamental" y difícil de convivir.

La modelo, que mantuvo una relación con él en los años 90 justo después de su ruptura con Mar Flores, asegura ahora que el colaborador de televisión urdió un plan para romper el noviazgo de Mar con Fernando Fernández Tapias.

Para ello, utilizó las famosas fotos de él y Mar, en la farola, como detonante. "Lo que hizo para dinamitar esa relación fue provocar que Fernando les pillara. Para mí eso no es amor", ha sentenciado Moldes.

Durante la entrevista, Sonia dibuja un perfil un tanto inquietante de Lequio, al que califica como "maquiavélico" y "el mayor mentiroso de todo esto". Según su relato, el aristócrata no solo manipulaba emocionalmente a sus parejas, sino que también habría recurrido a otras prácticas.

Según titula la web de Mediaset, "Moldes cuenta cómo Lequio grababa a las mujeres con las que se acostaba". Es decir, siempre según Sonia, en casa del conde había cámaras: "Un día, cuando estábamos juntos, yo en el techo de su habitación veo una especie de rejilla negra extraña".

Y continúa su relato: "Y le pregunto qué era eso, entonces él se sienta en la cama, se ríe y me dice 'eres la primera persona que se ha dado cuenta de esto'".

La insinuación de que podría haber grabado a sus conquistas sin consentimiento deja al público de ¡De Viernes! perplejo.

"Con ese material yo no sé qué quería hacer, pero la respuesta es obvia… Algo bueno no pensaba hacer. ¿Chantajear? Yo no lo sé", añade Sonia.

Sonia Moldes y Alessandro Lequio durante el tiempo en el que estuvieron juntos.

La modelo también afirma que conoce "toda su vida, familiar y personal" porque él mismo se lo contó, y que guarda información que podría "dejar con la boca abierta al país entero".

En cuanto a su relación con Lequio, Moldes sostiene que él nunca mostró su verdadera cara con ella, y que hablaba de su ruptura con Mar Flores como un hombre dolido, pero sin odio. "Decía que lo había pasado muy mal, pero conmigo nunca daba la cara real", explica.

También cuestiona Moldes la autoridad moral del aristócrata para juzgar infidelidades, recordando que él mismo fue infiel a Antonia Dell'Atte (65) y Ana García Obregón (70), dos de sus parejas más mediáticas. "¿Cómo te atreves a juzgar a Mar Flores cuando tú has sido infiel toda tu vida?", lanza como reflexión final.