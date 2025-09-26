Raphael cancela a última hora su concierto en Zamora por "motivos médicos relacionados con un proceso gripal"

El legendario cantante Raphael (82 años) ha tenido que cancelar el concierto gratuito que iba a ofrecer este viernes, día 26 de septiembre, por la noche, en el recinto ferial Ifeza de Zamora, debido a un proceso gripal que le impide subirse al escenario.

El espectáculo, que se presentaba como el broche de oro a la gala de entrega de los Premios de la Fundación Caja Rural de Zamora, ha sido suspendido por recomendación médica, según ha informado la organización en un comunicado oficial.

La oficina de representación del artista ha explicado que la decisión se ha tomado por "motivos médicos relacionados con un proceso gripal", y ha lamentado las molestias que esta cancelación pueda causar tanto al público como a los organizadores.

Raphael, sobre el escenario, feliz, el pasado 13 de septiembre. Gtres

En el mismo comunicado, han agradecido "de antemano la comprensión y apoyo" de todos los implicados.

El concierto, que estaba previsto que durara aproximadamente una hora y media, había generado gran expectación entre los zamoranos, que esperaban disfrutar de los clásicos del artista jienense en una noche de música y celebración.

La suspensión ha obligado a reorganizar los horarios del resto de actuaciones musicales programadas para la gala, que ahora contarán con una sesión de música ochentera, el grupo La Poptelera y el DJ Renovation Experience como parte del nuevo cartel.

La cancelación ha despertado cierta preocupación entre los seguidores del cantante, especialmente tras el delicado estado de salud que atravesó a finales de 2024, cuando fue diagnosticado con un linfoma cerebral que lo mantuvo alejado de los escenarios durante más de medio año.

El cantante Raphael, durante una de sus actuaciones, en Marbella. Gtres

Sin embargo, fuentes cercanas han confirmado que se trata de un cuadro gripal sin mayores complicaciones, y que Raphael se encuentra estable y recuperándose.

Su esposa, Natalia Figueroa (86), ha querido tranquilizar a los fans asegurando que el artista sufre una laringitis que le impide cantar, pero que no se trata de Covid, ya que se han realizado las pruebas pertinentes con resultado negativo.

Próxima fechas confirmadas

Pese al contratiempo en Zamora, Raphael mantiene su agenda de conciertos para el mes de octubre, con cinco actuaciones previstas en distintas ciudades españolas: en Murcia -4 de octubre-; en San Sebastián -11 de octubre-; en Almería -día 18-; y Palma de Mallorca -24 y 25-.

Estas citas forman parte de su gira actual, en la que el artista continúa celebrando su trayectoria con un repertorio que repasa sus grandes éxitos y nuevas composiciones.

Tras su regreso triunfal en junio en el Teatro Romano de Mérida, Raphael ha demostrado que sigue siendo una figura imprescindible de la música española, capaz de emocionar a generaciones enteras con su voz y presencia escénica.