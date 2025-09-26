Hiba Abouk sigue los pasos de Javier Bardem: se presenta en el Festival de San Sebastián con un pañuelo palestino al cuello

El Festival de Cine de San Sebastián sigue su curso. Este próximo sábado, 27 de septiembre, el afamado certamen llega a su fin. No obstante, como suele ser habitual, ya ha dejado alguna que otra imagen para el recuerdo.

Este pasado jueves, día 25, Hiba Abouk (38 años) ha acudido a la alfombra roja con motivo de la première de la película Antes de las seis. La actriz, así, ha posado en el photocall, acaparando todas las miradas con motivo del significativo complemento que ha escogido.

Abouk ha sido inmortalizada por los medios de comunicación presentes con un pañuelo palestino atado al cuello. Un simbólico gesto con el que muestra su apoyo al Estado de Palestina en medio del latente conflicto que mantiene con Israel desde hace años.

Así, Hiba ha seguido los pasos de Javier Bardem (56). El actor español, cabe recordar, acudió una semana atrás a la alfombra roja de los Premios Emmy 2025 ataviado con un pañuelo palestino. "Hay que denunciar lo urgente, el genocidio de Israel en Gaza", verbalizó el marido de Penélope Cruz (51) ante los reporteros presentes en el afamado evento.

Hiba Abouk, con el pañuelo palestino atado al cuello en el Festival de Cine de San Sebastián 2025. Gtres

La asistencia de Abouk al Festival de Cine de San Sebastián con el accesorio no ha resultado sorprendente para buena parte del país. Y es que la actriz es una acérrima defensora del Estado de Palestina -en concreto, de la región de Gaza- en mitad del conflicto que protagoniza con Israel.

Sus redes sociales son la férrea prueba de ello. Es en su perfil de Instagram donde Hiba Abouk saca a relucir frecuentemente publicaciones relacionadas con la delicada situación que atraviesa Palestina. La intérprete de El Príncipe, de hecho, ha confirmado su asistencia a una manifestación convocada en la ciudad de Madrid el próximo 4 de octubre en favor de la libertad de la región.

No será esta la primera ocasión en que Abouk acude a una manifestación de tales características. El pasado 15 de septiembre, la actriz se dio cita en un encuentro en la Plaza Mayor de la capital española. Un acto en el que los presentes leyeron un listado con los nombres de todos los niños y niñas asesinados en Gaza.

Javier Bardem, en la gala de los Premios Emmy 2025. EFE

Rostros reconocidos como Fernando León de Aranoa (57), Pedro Almodóvar (76), Juan Diego Botto (50), Paco León (50), Silvia Abascal (46) o Miguel Ríos (81) acompañaron a Hiba Abouk en la citada manifestación. Todos ellos, así, verbalizaron su compromiso con el conflicto social y cultural.

Si bien Abouk ha intentado mantener su vida privada en un discreto segundo plano, lo cierto es que varias son las ocasiones en las que ha hablado públicamente del rechazo que ha recibido con motivo de sus orígenes. La actriz, cabe recordar, es hija de inmigrantes tunecinos.

"La implicación que tengo se debe a mis orígenes. Lo que están haciendo con ese pueblo es una injusticia, un genocidio. No hay cosa que más me comprometa que la causa palestina", reveló Hiba en una entrevista para LOC en el año 2014. Además, verbalizó no tener familia en la región, aunque defenderá la causa hasta el fin de sus días.