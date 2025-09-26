Álex González pierde 10 kilos en tres meses: "Lo hice a lo bestia, sin nutricionista, comiendo algunos días solo un kiwi"

El actor madrileño Álex González (45 años) visitó este jueves, 25 de septiembre, el plató de El Hormiguero para presentar su nuevo proyecto audiovisual La sospecha de Sofía, la nueva película de Imanol Uribe, y compartir anécdotas de su vida personal y profesional.

Con su habitual simpatía, el intérprete se metió rápidamente en el bolsillo al público y protagonizó momentos divertidos junto a Pablo Motos (60) y las hormigas, Trancas y Barrancas.

Durante la entrevista, habló sobre los retos de su último papel, destacando la intensidad emocional que ha requerido y lo mucho que ha aprendido del proceso de rodaje. Además, confesó detalles curiosos de su preparación física y mental para afrontar escenas de acción, uno de los sellos que más caracterizan a su carrera.

Pablo Motos: Me han dicho que te acabas de operar de la nariz por el boxeo

Álex González: Yo solo tenía este hueco por trabajo para operarme y estoy teniendo mucha suerte en la recuperación. (A.González)

Álex González en 'El Hormiguero'. GTRES

¿De qué va 'La sospecha de Sofía'?

Lo puedo resumir en una pregunta, ¿qué harías si descubrieras que la persona con la que convives no es quien dice ser? Yo hago de dos hermanos gemelos, en las escenas en las que salen los dos hermanos tenía a un actor que me daba la réplica y que fue muy generoso, ya que sabía que no iba a salir en cámara.

Si te pasara en realidad lo de la película, ¿qué rasgos de tu personalidad son difíciles de imitar?

Soy súper competitivo, cuando fui a Disney me piqué en una atracción de disparar con niños pequeños, por ejemplo.

¿Tuviste que adelgazar mucho para hacer este papel?

Sí. No me lo pidió nadie, pero venía de rodar una serie en República Dominicana, morenito, en forma, súper sano… y pensé que para mis personajes, que uno había pasado mucho tiempo en la cárcel y el otro llevaba una vida muy poco sana, necesitaba adelgazar bastante. Perdí diez kilos, lo hice a lo bestia, sin nutricionista ni nada, comiendo algunos días solo un kiwi, dejando de entrenar. Lo hice muy mal, pero me programé tres meses sabiendo que tenía una fecha de fin.

¿Es cierto que tienes un sueño recurrente de que estás en el espacio?

Sí, sueño con eso unos tres días a la semana, no sé por qué. Sueño siempre con ver la tierra desde lejos, como un punto azul, y la oscuridad y el vacío del espacio me da muchísima paz. Me encantaría poder ir al espacio, sería un sueño, pero tendría que hacer muchísimas películas para poder hacerlo realidad.

El actor acudió para promocionar 'La sospecha de Sofía', la nueva película de Imanol Uribe GTRES

La visita también estuvo marcada por situaciones cómicas, ya que Álex se atrevió a participar en varios de los experimentos y juegos del programa, demostrando no perder nunca el sentido del humor. El actor, cercano y espontáneo, reveló cómo vive la fama y qué proyectos le ilusionan de cara al futuro, despertando gran expectación entre sus fans.

Con esta intervención, Álex González confirmó una vez más su enorme popularidad y su capacidad para conectar con el público, consolidándose como uno de los actores más queridos del panorama español.