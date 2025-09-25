Sergio Ramos y Pilar Rubio venden su mansión de La Moraleja por siete millones de euros, uno más de lo que pedían

Pilar Rubio y Sergio Ramos junto a la casa de La Moraleja que acaban de vender. Gtres

La casa de La Moraleja que Sergio Ramos (39 años) y Pilar Rubio (47) pusieron a la venta a comienzos de 2024 ya ha encontrado comprador. Tras más de un año, el matrimonio ha cerrado una gran operación inmobiliaria.

Fue en febrero del año pasado cuando se supo que una de las dos propiedades que tenía el matrimonio en la exclusiva urbanización madrileña colgaba el cartel de 'se vende' por seis millones de euros. La operación, sin embargo, ha sido superior.

Sergio Ramos y Pilar Rubio han vendido la casa a un empresario mexicano por un precio de siete millones de euros, tal y como informa LOC. Así, han conseguido un millón más de lo previsto. Un negocio muy rentable, pues en su día el deportista pagó por ella un millón y medio de euros.

Diferentes espacios de la casa que ha vendido Sergio Ramos. Idealista

La casa cuenta con una parcela plana de 2.500 metros cuadrados y ofrece todo tipo de comodidades. La vivienda como tal, de 1.000 metros cuadrados, fue reformada poco antes de que saliera a la venta con materiales de alta calidad y diseño. Dispone de domótica integrada y un ascensor, lo que facilita moverse por la propiedad.

A la vivienda principal se accede por una imponente puerta que conduce a un hall con aseo de cortesía. La entrada da paso a un amplio salón luminoso, gracias a sus grandes ventanales y abierto al jardín. En esta misma planta se encuentra un bar, un comedor independiente y una cocina moderna y acondicionada con los electrodomésticos más nuevos.

El salón principal, una sala de cine y otro espacio de ocio -con chimenea, barbacoa interior, barra y patio exterior- completan la planta. Así también, un gimnasio y una piscina interior con vestuario.

El siguiente nivel está destinado a los dormitorios. Tiene cuatro habitaciones y cada una cuenta con su propio baño. Esta planta también incluye un amplio salón con acceso a una terraza cubierta.

Otros espacios de la casa que ha vendido Sergio Ramos en La Moraleja. Idealista

El dormitorio principal se encuentra en la siguiente planta, con terraza incluida. Este piso también tiene un despacho, varios vestidores, un baño con ducha, bañera de hidromasaje, baño turco y una pequeña cocina. Además, una habitación del pánico para situaciones de emergencia. La casa, de hecho, destaca por sus avanzadas medidas de seguridad y privacidad.

Uno de los mayores atractivos de la propiedad es su área exterior, con piscina incluida. En la parcela también se puede encontrar una casa independiente para invitados, garita de seguridad y otra construcción en la que se ha incluido un baño turco, un gimnasio y una sauna.

Cuando Sergio Ramos adquirió la propiedad, también había una planta sótano que decidió eliminar con la última reforma. No obstante, el nuevo propietario, tal y como se indicaba en la oferta del inmueble, puede volver a construirla.

Se conoce que el futbolista cuenta con otro terreno en La Moraleja, donde prevé llevar a cabo un nuevo proyecto. Actualmente, vive en México, debido a su fichaje por el Monterrey.

Sergio Ramos y Pilar Rubio, en una imagen de archivo. Gtres

Alquiler a Vinicius

En la casa que acaba de vender el que fuera central del Real Madrid también vivió Vinicius (25), delantero del equipo blanco. Fue en enero de este 2025 cuando trascendió que el sevillano había ofrecido su vivienda en La Moraleja al joven futbolista.

Vinicius le alquiló la casa de Sergio Ramos mientras hacían obras en su inmueble y cuando la propiedad del sevillano se encontraba a la venta.

Los negocios de Ramos

Aunque ha desarrollado su carrera profesional en el fútbol, Sergio Ramos ha sabido diversificar sus inversiones. Además de sus negocios inmobiliarios, tiene una importante colección de arte y una yeguada en Sevilla.

Siempre dispuesto a innovar y a perseguir sus sueños, recientemente el futbolista también se estrenó como cantante solista. A finales del pasado agosto, lanzó su primer tema en solitario, titulado Cibeles, como homenaje al Real Madrid.

No era su primera incursión en la música, pero sí su primer proyecto como solista. Anteriormente, Sergio Ramos puso voz al himno oficial de la Selección española en 2016, La roja baila, con Niña Pastori (47).

También había colaborado con Los Yakis en No me contradigas, un single con raíces flamencas; con Demarco Flamenco en Otra estrella en tu corazón; y, más recientemente, en el álbum del mexicano Carín León.