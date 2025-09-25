Joaquín Prat, alto y claro, desmiente que vaya a casarse próximamente con Alexia Pla: "Realizar una boda da pereza"

El pasado 10 de septiembre, una revista del corazón de nuestro país revelaba que Joaquín Prat (50 años) le había pedido matrimonio a su pareja, Alexia Pla (38), tras tres años de sólida relación.

"Le he pedido matrimonio", confesaba entonces el presentador de Telecinco en una entrevista para la revista ¡HOLA! Además, añadía que Pla es "la mejor persona" que ha conocido en la vida. "Es la familia que he elegido", subrayaba.

Ahora, cuando han pasado poco más de dos semanas desde que saliera a la luz la noticia, Joaquín Prat se ha pronunciado al respecto. El periodista, alto y claro, ha puntualizado que no habrá boda de manera inminente.

"Enhorabuena que te casas, y digo... ¿Qué me estás contando? Es que me descojono", ha asegurado Prat ante los micrófonos de Europa Press en el espectáculo Wah Show este pasado miércoles, 24 de septiembre. Aunque ha reconocido que le encantaría pasar por el altar con Alexia, todavía no hay fecha: "Pues ahí está, si os enteráis de dónde es, ahí estaréis", ha añadido.

Joaquín Prat, en el evento Wah Show en Madrid el 24 de septiembre de 2025. Gtres

En la misma línea, Joaquín ha confesado que "realizar una boda es un coñazo, una pereza enorme", aunque admite que "luego lo disfrutas mucho", apuntando que para él "lo mejor de casarte es la luna de miel".

La historia de Joaquín Prat y Alexia Pla se remonta tres años atrás. Desde entonces, ambos han dado paso a una sólida relación. Así lo ha confesado el afamado presentador ante los medios presentes: "Sólo con que me aguante ya tiene el cielo ganado. Mi madre tuvo que tirar con cuatro niños que se quedaron huérfanos, el mayor tenía 20 y la menor, nueve".

No hay boda por el momento. Sin embargo, ha desvelado el compañero de cadena de Ana Rosa Quintana (69) que está en un gran momento de su vida y encantado con su nuevo programa

"El tiempo justo -así se llama el formato- para contarle a la gente lo que pasa, para estar cerca de ellos, para estar piel con piel con el que sufre y el que quiere reivindicar injusticias, para pensarles, pintar la cara a algunos y para reírnos con otros", ha expresado.

Aprovechando su encuentro con los medios, el conductor de El tiempo justo ha recordado a su padre, fallecido hace tres décadas. "A mi padre le tengo presente y le siento aquí todos los días. No soporto la mediocridad. A mi padre no le dio tiempo a darme enseñanzas apenas sobre la vida, aunque algunas las llevo muy a rajatabla, pero muy pocas sobre el trabajo, más que ver cómo se desenvolvía él en un estudio de radio o en un plató de televisión", ha apostillado.

Joaquín Prat y Alexia Pla. Gtres

Joaquín y Alexia se conocieron en 2022, tras la ruptura del presentador con Yolanda Bravo. Fue en noviembre de ese año cuando se hizo pública su historia de amor. "Se le ve la ilusión en el brillo de los ojos. ¡Parece un chaval!", confesaba una persona de su entorno a EL ESPAÑOL.

La discreción ha sido llevada por bandera en la relación de Prat y Pla. No obstante, varias son las ocasiones en las que el presentador ha compartido algunos detalles de su vida en pareja, como sus vacaciones o planes familiares. Ella, por su parte, tiene la cuenta de Instagram privada.

La pareja de Joaquín es una enfermera valenciana, reconocida sobremanera por su faceta de empresaria. Aunque estudió Enfermería, finalmente acabó especializándose en tratamientos de cosmética y actualmente dirige una clínica con sedes en Ibiza y Castellón.