Quién es quién en la saga Flores y cuál es la empresa familiar que está detrás del gran homenaje a Antonio Flores

El próximo 28 de noviembre llegará a las salas de cine Flores para Antonio, una película documental que rinde homenaje a Antonio Flores, el hijo pequeño de Lola Flores que falleció hace tres décadas, cuando apenas tenía 33 años.

Un proyecto que la familia del cantante ha presentado esta semana en el Festival de San Sebastián. Alba Flores (38 años), la única hija de Antonio y gran artífice de este homenaje, ha acudido al estreno del documental arropada por sus tías y primos.

La familia Flores al completo se ha reunido para presentar un emotivo proyecto que, de la mano de Alba, propone un viaje íntimo que acerca al espectador a la memoria y la vida del músico. Pero, además de la hija de Antonio Flores, ¿quién es quién en esta famosa saga y qué participación tienen en el homenaje al intérprete?

1. Alba Flores | Hija de Antonio

Es la única hija del cantante y gran artífice de la película documental que revive su historia y deja constancia de su legado. "Ha marcado un antes y un después en mi vida tremendo. Nunca había hecho algo tan importante para mí misma y mi familia", ha expresado Alba Flores, quien perdió a su padre cuando apenas tenía ocho años.

Alba lleva en sus genes el arte de su familia. En su caso, dedicándose a la interpretación. Es conocida, sobre todo, por interpretar a Saray en Vis a Vis y a Nairobi en La casa de papel. Este año, meses antes del estreno de la película en recuerdo a su padre, presentó Punto Nemo, una serie hispano-portuguesa de Prime Video

Hoy, feliz, Alba se convierte en la protagonista de la cultura y la crónica social por dejar "un sitio donde poder ir para descubrir quién era Antonio como artista y como persona". En la película documental también ha contado con el apoyo de su madre y exmujer del artista, Ana Villa.

2. Lolita Flores | Hermana de Antonio

En San Sebastián, Alba Flores ha estado arropada por sus dos tías, Lolita (67) y Rosario (61), quienes también aparecen en el documental. La primera es la mayor de los tres hermanos y desde muy joven mostró su inclinación por la música. Una pasión que convirtió en su carrera y que ha combinado con éxito con el cine, la televisión y el teatro.

Alba Flores junto a sus tías Rosario y Lolita en San Sebastián. Gtres

Ahora, con Flores para Antonio, revive los momentos que disfrutó al lado de su hermano, a quien perdió en 1995, solo dos semanas después de que falleciera su madre, Lola Flores. Así, Lolita es una de las grandes protagonistas de este homenaje.

"Orgullosa de ti, Alba, y él tan presente y tan ausente. Gracias", escribió el pasado 15 de septiembre, cuando vio la luz el tráiler del documental. Meses antes, a través de sus redes, Lolita Flores también le dedicaba unas bonitas palabras a su hermano, con motivo del 30 aniversario de su muerte: "El mejor, el más bueno, el más guapo, el más generoso".

3. Elena Furiase | Sobrina de Antonio

La actriz también se ha mostrado orgullosa de su prima Alba, a quien ha acompañado en la presentación del documental de su tío. Elena Furiase (37), quien también ha seguido el camino artístico, protagonizando series desde muy joven, ha compartido sus vivencias a través de sus redes sociales.

"Flores para Antonio es un viaje al pasado que aún es nuestro presente. No tengo palabras para expresar el orgullo que siento por Alba y todo el equipo", ha escrito la hija de Lolita Flores en su perfil de Instagram.

"Gracias a mi familia por amarnos y enseñarnos tanto... Muchas flores siempre", ha añadido Elena Furiase, quien perdió a su tío cuando tenía siete años.

4. Guillermo Furiase | Sobrino de Antonio

Es hijo de Lolita Flores y el productor argentino Guillermo Furiase. Como la mayoría de los miembros de su familia, desde muy joven mostró inclinaciones hacia la música. Aprendió a tocar la guitarra siendo un adolescente, empezó componiendo canciones y finalmente formó una banda. Además, ha coqueteado con el mundo de la interpretación y el modelaje.

Guillermo y Elena Furiase en la presentación de 'Flores para Antonio' en San Sebastián. Gtres

En varias ocasiones, tanto Lolita, su madre, como su tía Rosario han comentado que Guillermo se parece mucho a Antonio Flores. No solo en su apariencia física -melena y gestos- sino también en su forma de ser: la sensibilidad, la dedicación a la música y la pasión artística.

Este pasado 23 de septiembre, junto a su familia y sobre todo, arropando a su prima Alba, estuvo presente en el estreno de Flores para Antonio.

5. Rosario Flores | Hermana de Antonio

Al igual que Lolita, Rosario Flores tiene un papel destacado en la película documental que ha llevado a cabo su sobrina Alba, haciéndose eco de anécdotas y vivencias al lado de su hermano.

La hija pequeña de Lola Flores y Antonio González creció rodeada de arte, música y flamenco. Su debut profesional comenzó en la música, destacándose rápidamente como cantante, con una voz propia, mezcla de influencia flamenca, rumba catalana, soul y otros géneros contemporáneos. Como su hermana también ha probado suerte en la música.

Rosario es la más pequeña de los tres hermanos. Era solo dos años menor que Antonio, con quien tenía una relación entrañable. Para él compuso la canción Qué Bonito, que se ha convertido en uno de sus himnos. "A mi lado como un ángel. Te quiero", escribió el pasado mayo, en el 30 aniversario de su muerte.

6. Lola Orellana | Sobrina de Antonio

Es la hija mayor de Rosario Flores y Carlos Orellana y a diferencia de otros miembros de la saga Flores, ha elegido mantenerse relativamente alejada del foco mediático. En su caso, ha cambiado la música por las artes plásticas.

Alba Flores, arropada por su familia en la presentación de 'Flores para Antonio'. Gtres

Lola Orellana (28) no conoció a su tío Antonio, pues este falleció un año antes de que ella naciera. Sin embargo, a través del legado familiar, las historias y las memorias, también ha formado parte de su vida.

Así, esta semana fue otra de las protagonistas del estreno Flores para Antonio en el Festival de San Sebastián.

7. Pedro Antonio Lazaga | Sobrino de Antonio

A diferencia de su hermana, Pedro Antonio Lazaga (19), el hijo pequeño de Rosario Flores y el productor cinematográfico Pedro Lazaga, sí ha coqueteado con la música. Aunque de momento mantiene una vida discreta, apartada de los focos, se conoce que toca la guitarra y el cajón flamenco.

Pedro Antonio Lazaga nació el mismo día que su abuela Lola y lleva el nombre de su tío, a quien ahora también rinde homenaje con Flores para Antonio.

El hijo pequeño de Rosario, junto a su familia, no se perdió el estreno de la película documental en el Festival de San Sebastián.

La empresa familiar

Flores para Antonio, que estará disponible para todo público dentro de dos meses, es una producción de Flower Power Producciones, la productora familiar dedicada al cine, la música y el teatro. Así lo indica el cartel promocional de la película documental, en el que se muestra una tierna fotografía del fallecido artista y su hija, Alba.

La empresa la gestiona Ana Villa, la que fuera mujer de Antonio, quien ocupa el cargo de administrador único. Además, su hija, Alba Flores, como apoderada. Anteriormente, también formaron parte de la compañía Lolita y Rosario.