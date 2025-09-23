El último sueño que no pudo cumplir la periodista Mariví Fernández Palacios

Este pasado 21 de septiembre ha perdido la vida una de las periodistas más queridas en el gremio de la crónica social: Mariví Fernández Palacios. La que fue colaboradora de espacios tan emblemáticos en la televisión como Día a día ha perecido en Madrid, como confirma EL ESPAÑOL.

María Victoria, su nombre real, ha fallecido y, de momento, se desconocen las causas del deceso. Según la información que controla este periódico, Mariví se había jubilado, no tenía hijos y estaba casada.

Llevaba una vida muy discreta y, sobre todo, cargada de ilusiones y de proyectos vitales. Su último trabajo profesional fue en el programa El Patio, de Castilla- La Mancha TV, donde colaboraba.

Mariví durante una reciente entrevista en Estudio 8 con Juan de Dios Rodríguez Pariente.

El vínculo de Mariví con la televisión manchega era alargado. Quien la conocía dice de ella que fue una mujer apasionada de su trabajo e inquieta.

Le gustaba aprender y, amén de un fuerte carácter humanitario, la literatura era la otra gran pasión que rigió su vida hasta su último hálito. No en vano, escribió una biografía sobre el cantante Pablo Alborán (36).

Asistió a dos cursos de relato breve y a uno de guión cinematográfico en la Escuela de Escritores. De acuerdo a la información que confía a EL ESPAÑOL una fuente próxima a Mariví, ésta murió con un sueño sin poder cumplir: escribir otro libro.

En esta ocasión, un proyecto algo más íntimo y personal. No pudo ser. Fernández Palacios dejó una huella profunda en el mundo de la comunicación en España.

Su trayectoria, marcada por la pasión, la cercanía y una curiosidad incansable, abarcó radio, televisión y prensa escrita, convirtiéndola en una figura clave del periodismo de sociedad y entretenimiento.

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, Mariví comenzó su carrera en la radio casi por casualidad. En una entrevista concedida en 2024, relataba cómo respondió a un anuncio y acabó rodeada de leyendas como Matilde Vilariño, Matilde Conesa y Juana Ginzo.

Su paso por programas como Cita a las 5 de Basilio Rogado y Hoy por Hoy con Iñaki Gabilondo (82) en la Cadena SER fue decisivo: "La SER era el Real Madrid de la radio; éramos los mejores", recordaba con orgullo.

También trabajó en Radio Nacional y Onda Cero, donde se consolidó como una voz cálida y reconocible, especializada en temas de sociedad, cultura y crónica rosa.

Ha muerto Mariví Fernández Palacios. Fue maestra, compañera y amiga. Que la tierra le sea leve. — Antonio Nuño Díaz (@AntonioNuoDaz) September 22, 2025

Su salto a la televisión la convirtió en rostro habitual de programas como Día a Día en Telecinco, bajo la dirección de María Teresa Campos, quien la consideraba parte de su círculo más cercano.

También colaboró con Carlos Herrera (68), con quien compartió momentos memorables en radio y televisión.

Mariví pasó por TVE, Antena 3, Canal+ y Telemadrid, destacando especialmente en El Palco de Canal+, un espacio taurino ideado por Alfredo Relaño que ella definía como “hecho a mi medida”.

Además de su labor como comunicadora, Mariví fue autora de la biografía no autorizada de Pablo Alborán, y cubrió grandes eventos internacionales como las bodas de la Familia Real española y las ceremonias de los Premios Óscar.

Su estilo combinaba rigor informativo con sensibilidad narrativa, lo que le permitió conectar con el público sin caer en el sensacionalismo.

En sus últimos años, Mariví se retiró del foco mediático y se dedicó, también, a la pintura. Viajera incansable, en 2024 relataba que acababa de regresar de Senegal y planeaba visitar Namibia, reflejo de una vitalidad que la acompañó hasta el final.