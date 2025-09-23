Primeras imágenes del presentador deportivo Ricardo Reyes y su pareja: así ha sido su romántica cita en El Retiro

El presentador Ricardo Reyes y su novia durante un paseo por El Retiro. Raúl García

Ricardo Reyes (40 años) se ha consolidado como uno de los rostros insignes de los programas deportivos de Mediaset. Además, es un colaborador habitual de otros espacios. En 2024, incluso, fue elegido como uno de los presentadores de las Campanadas de la cadena.

Se le conoce por ello. Por su trayectoria e impecable currículum. Pese a ser un rostro televisivo, Reyes siempre ha sido discreto en lo que respecta a su vida privada. Ha optado por mantener a su círculo alejado de la primera línea mediática. No lo muestra en sus redes sociales y han sido pocas las veces en las que se ha atrevido a hablar de su intimidad.

Una de ellas tuvo lugar en octubre de 2023, en un podcast de Mtmad, cuando se sinceró sobre la conciliación entre el trabajo y la vida en pareja. Desde entonces ya han pasado dos años y, si bien se desconoce si sigue manteniendo aquella relación de la que se hacía eco, lo cierto es que a día de hoy, Ricardo Reyes sigue conciliando la profesión con el amor. El comunicador, tal y como ha podido confirmar EL ESPAÑOL, tiene pareja.

Ricardo Reyes y su pareja durante su recorrido por El Retiro. Raúl García

Este periódico ha tenido acceso a unas bonitas imágenes que revelan que Ricardo Reyes está enamorado.

Las fotografías son de este pasado domingo, 21 de septiembre, y muestran al presentador disfrutando de una agradable cita por el parque El Retiro junto a su actual compañera sentimental. Una joven de estatura media y de melena rubio castaño, cuya identidad se desconoce.

Ricardo Reyes junto a su pareja en El Retiro. Raúl García

Poco después del mediodía, en torno a las 13 horas, ambos recorrieron algunas zonas del parque, intercambiando conversación y gestos de cariño. Se les vio abrazados, caminando sin prisas, con total naturalidad y atentos a los detalles del parque.

Una cita en la que ambos, casualidad o no, vistieron de la misma manera: pantalones beige, camisa blanca, zapatillas y gafas de sol.

Ricardo Reyes, concretamente, se decantó por un pantalón tipo jogger, camiseta con bolsillo en el pecho y deportivas en tonos azules y blanco. Además, unas gafas pequeñas, circulares y de montura dorada que le daban un toque retro.

El periodista también cargaba en una de sus manos un casco rojo. Un detalle que indica que el presentador se desplazó en moto hasta el parque El Retiro.

Ricardo Reyes y su pareja compartiendo confidencias en El Retiro. Raúl García

Su pareja, por su parte, optó por un pantalón de pinzas al que sumó un cinturón fino negro. Lo combinó con una delicada blusa blanca, de mangas abullonadas y botonadura.

Un outfit sporty chic que completó con unas zapatillas Samba, de Adidas, un mini bolso marrón que llevó estilo bandolera y unas gafas de sol Gucci. Dependiendo del momento, para hacer frente al calor, recogió su melena rubia en un moño bajo messy.

Junto al bolso llevaba colgado el móvil, un iPhone que confirmaba el horario de la cita: en torno a las 13 horas.

Tiempo de calidad

En 2023, en Te entiendo, bro, un podcast presentado por Noel Bayarri (37), Diego Matamoros (39), Tote Fernández (29) y Jay Mengueli, emitido en Mtmad, el presentador de El Desmarque confesó que vivía una historia amorosa. Además, dio algunas pinceladas de cómo es él como pareja.

Ricardo Reyes y su pareja, abrazos y cariñosos en su cita en El Retiro. Raúl García

A Ricardo Reyes, según comentó entonces, le gusta pasar tiempo de calidad con la persona con la que comparte vida sentimental. Un ideal en su relación que puede confirmarse en sus recientes imágenes caminando por El Retiro al lado de su pareja.

Sin dar nombres ni características, en aquel programa Ricardo Reyes comentó que la mujer que estaba a su lado se dedicaba al mismo sector profesional. Se desconoce si es la misma persona con la que este pasado fin de semana mantuvo una romántica cita por uno de los rincones más míticos de Madrid. Estas son las primeras imágenes del periodista deportivo junto a su novia.