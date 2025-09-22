Laura Matamoros: "Me superó ser madre tan joven y me ha costado aceptarlo, pero es lo mejor que he hecho en mi vida"

Este lunes, 22 de septiembre, Mediaset Infinity ha emitido una nueva entrega de Madres: desde el corazón, el programa conducido por Cruz Sánchez de Lara (52 años). En esta ocasión, la invitada ha sido Laura Matamoros (32).

La ganadora de la cuarta edición de Gran Hermano VIP ha aprovechado su encuentro con la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL para sincerarse sobre su experiencia con la maternidad. Laura, cabe apuntar, tiene dos hijos, Matías y Benjamín, fruto de su relación con el chef Benji Aparicio (35).

"Es un sacrificio, pero también el mayor regalo de mi vida. Yo he sido madre muy joven. Me superó y me ha costado aceptarlo, pero es lo mejor que he hecho", ha comenzado relatando Matamoros en el espacio de Mediaset Infinity.

Laura Matomoros, junto a Cruz Sánchez de Lara en el programa de Mediaset Infinity.

Sánchez de Lara ha aprovechado su encuentro con la sobrina de Mar Flores (56) para abordar algunos de los detalles de su vida. "Al padre de mis hijos lo conoció a los dos meses de salir de Gran Hermano", ha verbalizado Laura. Su historia de amor, cabe recordar, comenzó en 2016 y terminó definitivamente en 2021 tras varias idas y venidas.

Ha hecho hincapié también Matamoros en su faceta como influencer: "A día de hoy lo que vende es mostrar tu vida privada; a la gente le gusta el morbo. El drama vende mucho más", ha apostillado. Además, ha confesado cómo compagina su trabajo como creadora de contenido con su vida íntima.

"Ahora que soy madre, quiero cuidar mi intimidad. Es muy desagradable recordar cuando eres mayor que has tenido ciertas cosas encima y que tu vida se ha expuesto sin quererlo, sin que tú lo decidas. Hay que tener cuidado en ese sentido y organizarlo de una manera u otra", ha confesado Laura.

Laura Matamoros y Cruz Sánchez de Lara, en el programa de Mediaset Infinity.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista ha tenido lugar al recordar la visita de Marián Flores (68) a su hija tras ganar Gran Hermano VIP en 2016. "Mi madre fue a verme y no me lo esperaba. Sé lo que suponía para ella estar ahí", ha relatado, emocionada, Laura Matamoros.

Así, Cruz Sánchez de Lara ha aprovechado la charla para preguntar a la creadora de contenido qué le diría a su madre que nunca antes le haya preguntado: "Yo le digo que le quiero, pero tenemos caracteres complicados. Ella es muy protectora y yo muy despegada. Al final, entiendo que mi madre lo haya pasado mal al ver la exposición de sus hijos".

No es Gran Hermano el único reality en el que Matamoros ha participado en los últimos tiempos. Ocho años atrás, en 2017, formó parte del casting de Supervivientes. Allí, Laura permaneció tres meses, obteniendo un cuarto puesto en la final. Tras su salida, se quedó embarazada por primera vez.

"Me quedo embarazada de mi primer hijo nada más salir de Supervivientes. Estaba en un viaje familiar en Vietnam y me enteré allí. Al principio no me veía capacitada. Nunca estás preparada y en el momento que te viene de sorpresa me dejó muy impactada", ha verbalizado la hija de Kiko Matamoros (68).

Ha proseguido: "En el primer parto lo pasé fatal y pensé que no quería volver a ser madre jamás. Yo di a luz de forma natural porque no me hizo efecto la epidural y fue muy largo. Matías salió con una vuelta de cordón dada y yo pensaba que me rompía en dos. Lo recuerdo como lo peor del mundo, pero cuando te lo dan es una maravilla".

Laura Matamoros y Benji Aparicio, en una imagen de archivo. Gtres

Laura se ha abierto en canal en Madres: desde el corazón, relatando capítulos dolorosos sobre la maternidad. "Aún con mil ayudas, la maternidad no es algo sencillo. A mí me superó ser madre tan joven. Si no cuidas bien tu relación de pareja se acaba rompiendo y más con esas edades. Yo me veía forzada a tener la familia perfecta a costa de todo", ha señalado.

El embarazo de su segundo hijo poco o nada tuvo que ver con el anterior. Así lo ha confesado la propia influencer: "Al separarme me doy cuenta de que estoy embarazada de Benjamín. Fue muy fuerte, pero estábamos buscando y seguimos adelante como pareja una vez enterados".

Laura Matamoros, junto a sus dos hijos, en una fotografía de redes sociales. Instagram

Una separación con niños de por medio implica una sentencia de custodia. Así le ocurrió también a Laura Matamoros: "El tema de la custodia lo llevaba fatal al principio. Pensaba 'yo no me puedo separar de mis hijos', pero tengo la suerte de que tienen un gran padre".

En la misma línea, ha confesado que hizo todo lo posible porque los pequeños no vivieran una ruptura tan traumática como la de los padres de Laura, Kiko Matamoros y Marian Flores.

Sobre su participación en la edición de Supervivientes en 2024, ha recalado que lo más duro -psicológicamente hablando- fue sobre todo separarse "tanto tiempo de mis hijos".