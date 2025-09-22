El progresivo (y meditado) regreso de Esther Cañadas a la vida pública: los proyectos que confirman su reincorporación

Cualquier persona nacida a finales del siglo XX conoce sobradamente lo que significó Esther Cañadas (48 años) en el mundo de la moda en la década de los 90. Aunque la manchega no siempre tuvo claro su verdadera vocación, no dudó en dejarlo todo a los 15 años para dedicarse a ello. Así, pasarelas de un planeta entero fueron entonces testigo de su imponente pisar.

El comienzo del nuevo milenio marcó la vida profesional de Cañadas. La modelo, a mediados de los 2000, tomó la decisión de retirarse de la vida pública tras ser diagnosticada de una enfermedad inmunológica. Una especie de retiro que aprovechó para experimentar la maternidad. En esta línea, decidió mudarse a México, donde ha vivido los últimos años.

Cerca de una década transcurrió hasta que la afamada modelo regresó a la pasarela con Balmain. Fue en el año 2020 cuando Esther Cañadas reapareció por todo lo alto en el desfile junto a nombres célebres como Helena Christensen (56). Tres años más tarde, cabe recordar, se convirtió en protagonista del desfile de Dsquared2.

A lo largo de este último lustro, la de Albacete ha ido retomando progresivamente su lugar en la moda. Una especie de renacer profesional a la par que personal. Y es que Esther ha combinado su paulatina reincorporación a la vida pública con un relato íntimo sobre su vida. Así, cabe destacar sus entrevistas en Las tres puertas o el pódcast A solas con, donde habló abiertamente acerca de su enfermedad.

Ha encontrado de nuevo Esther su sitio en el mundo de las pasarelas. Férrea prueba de ello es que la modelo manchega se convirtió en protagonista del desfile de Carolina Herrera en Madrid en el marco de su colección Primavera/Verano 2026.

El evento, celebrado el pasado 18 de septiembre en plena Plaza Mayor, confirmó así un regreso meditado a la par que esperado. La firma neoyorquina, que en 44 años nunca había salido de su ciudad, eligió la capital española para rendir homenaje a su cultura y a su estilo.

Esther Cañadas en la Mercedes-Benz Fashion Week 2024. Gtres

Antes de pisar la pasarela, Esther ya había sido la cara visible de la campaña. Su rostro encabezó el teaser promocional de la colección, un cortometraje elegante y cargado de simbolismo que confirmaba su papel como reclamo de primera línea. Era el aviso de que, lejos de ser una invitada anecdótica, la modelo iba a ocupar un lugar central en esta especie de homenaje global a Madrid

Una especie de renacer personal y profesional el que encara ahora una de las modelos más aclamadas de finales de los 90. Cañadas, en esta misma línea, es una de las protagonistas de la semana una vez más. Y es que este lunes, 22 de septiembre, regresa a El Hormiguero dos años después de su última aparición.

Ante la atenta mirada de Pablo Motos (60) y los millones de espectadores que siguen el formato cada noche, se espera que Esther narre algunas de las vivencias más destacadas de su vida. De hecho, así lo demostró un par de años atrás.

"Una de las veces que me fui a vivir a Portugal, tenía unas compañeras de piso y, cuando regresé, resulta que habían decidido irse del piso. Entonces llegué y no tenía casa. No tenía nada. Era Navidad, época en la que podía volver a casa, y acabé otra vez en el hostal sin ropa, sin casa y sin nada", comentó Cañadas en un momento determinado de la entrevista.

Cierto es que su vida privada es algo que siempre ha preferido mantener en un segundo y discreto plano. No obstante, sabido es que el principal motor de su vida es su hija, Gala Santina. En esta línea del hermetismo, nunca ha trascendido la identidad del progenitor de la pequeña de 11 años.

Su vida amorosa actual es una especie de secreto de estado. Esther, cabe apuntar, ha estado casada en dos ocasiones. La primera fue en 1999 cuando a los 22 años contrajo matrimonio con Mark Vanderloo, con el que compartió varias campañas publicitarias para la firma Donna Karan. Se separaron un año después de su boda.

Esther Cañadas y su hija, en un 'post' de Instagram.

En 2007 se casaba por segunda vez con el piloto de motos Sete Gibernau, con el que llevaba cuatro años de relación sentimental. El matrimonio también se separaba un año después del enlace. En 2013 mantuvo un romance con el empresario indio Vikram Chatwall, con el que llegó a estar comprometida, pero nunca se casaron.