Pablo López y Laura Rubio se dan el 'sí, quiero' definitivo en una segunda boda en Cádiz: todos los detalles del enlace

Pablo López (41 años) y Laura Rubio han vuelto a unir sus vidas en matrimonio, esta vez en una ceremonia multitudinaria celebrada en Alcalá del Valle, Cádiz. Tras su boda íntima hace apenas dos meses, la pareja ha decidido organizar un evento más grande, abierto a la prensa y rodeado de amigos y familiares más cercanos.

A diferencia del primer enlace, el malagueño no ha dudado en mostrarse ante los fotógrafos y periodistas. Minutos después de decir nuevamente el "sí, quiero", en La Casería de los Tomillos, tal y como adelantó EL ESPAÑOL en exclusiva.

El cantante, conocido por su cercanía y naturalidad, se ha mostrado emocionado y agradecido con los presentes. "Sabéis cómo somos. Es natural, sencillo, es simplemente amor, familia, amigos, libertad y amor", ha declarado, dejando claro que, para él, es la celebración de su vida en común.

Laura Rubio, por su parte, ha mantenido su habitual discreción, aunque esta vez ha permitido que su vestido se convirtiera en protagonista. La novia ha elegido un conjunto moderno y romántico compuesto por un corpiño de encaje con bordados de flores y hojas en los hombros con un escote corazón con tirante caído que realzaba su silueta.

Pablo López y Laura Rubio en su segunda boda en Cádiz. Gtres

La falda, de corte sirena y discreta cola, aportaba un aire elegante y sofisticado al look nupcial. Su melena, suelta y ondulada, estaba rematada con una corona de flores blancas, de la que sobresalía un velo vaporoso, fusionando modernidad y tradición en un solo estilo.

El ramo de Laura también fue un detalle significativo: un conjunto de biznagas, la flor típica de Málaga, que, además de aportar un toque local, era un guiño cariñoso a su marido y a sus raíces andaluzas. Este gesto ha reflejado la conexión personal que ambos mantienen con su tierra natal.

Los invitados, entre los que se encontraban familiares, amigos y compañeros del mundo de la música, disfrutaron de una velada llena de emociones y sorpresas. La elección de Alcalá del Valle, con su entorno natural y vistas impresionantes, ha convertido la celebración en un escenario único, ideal para una boda memorable.

Entre los asistentes han querido destacar nombres de la talla de Luis Fonsi (47), David Bisbal (46), Lola Índigo (33), Sebastián Yatra (30), Raphael (82), Eugenia Martínez de Irujo (56), Malú (43) o David Bustamante (43).

El cantante no ha ocultado su felicidad durante todo el día y ha mostrado su lado más cercano ante los medios. La pareja ha compartido anécdotas, momentos de complicidad y agradecimientos, transmitiendo la sencillez y autenticidad que los define desde el principio de su relación.

La repetición de la ceremonia ha reforzado la imagen de Pablo y Laura como una pareja unida, que prioriza tanto la intimidad como la celebración del amor con quienes los rodean. Este segundo enlace, más abierto y mediático, ha permitido que el público pueda ser testigo de la felicidad de ambos, sin perder la esencia de su relación.

Pablo López y Laura Rubio posan como marido y mujer tras su segunda boda

Con este segundo "sí, quiero", Pablo López y Laura Rubio cierran un capítulo inolvidable en su historia personal, reafirmando su compromiso y demostrando que la sencillez, el amor y la familia siguen siendo los pilares fundamentales de su relación.

Primeras palabras como recién casados

Pablo López y Laura Rubio han vivido uno de los días más especiales de su vida. Dos meses después de la celebración íntima de su enlace matrimonial, volvían a pasar por el altar en Alcalá del Valle.

Acompañados por todos sus seres queridos, Pablo y Laura han querido compartir su felicidad con los medios de comunicación, que hicieron la cobertura mediática del enlace. En la finca La Casería de Tomillos y en las inmediaciones, atendieron a los reporteros tras darse, de nuevo, el 'sí, quiero'.

Allí, el cantante ha asegurado que el momento más emotivo ha sido poder "estar con todos los nuestros, con todos los amigos que han venido, los que hacía tiempo que no veíamos, los que vemos todos los días", porque "somos gente muy de familia".

Pablo ha confesado encontrarse "bien, genial, súper felices, agradecidos por todo", y ha comentado que, lejos de ser una súper celebración, "es simplemente amor", pero también una mezcla de "familia, amigos, libertad, amor y todo".

Además, la pareja ha explicado que "hace tiempo fue una ceremonia un poco más íntima", y en este caso querían compartir su felicidad con las personas que forman parte de su vida. Por último, Laura ha respondido así cuando le preguntaban si ya se habían cantado el uno al otro: "Yo no sé nada, o sea que no hagas que me lo desvele".