Ana Obregón desvela una noticia importante sobre el legado de Álex Lequio: su nieta "seguirá con la fundación"

Ana Obregón (70 años) se vuelve a convertir en la protagonista, una vez más, del fin de semana. Este viernes, 19 de septiembre, el Ayuntamiento de Algete ha organizado una gran gala benéfica por la lucha contra el cáncer infantil y el sarcoma de Ewing a beneficio de la Fundación Álex Lequio.

Como ya es habitual, siempre que existe un evento donde la fundación de Álex Lequio está presente, su madre, Ana Obregón, acude. La colaboradora de televisión ha compartido este momento tan bonito junto a los organizadores, dejando claro que se trataba de un "día importante para la fundación", ya que el ayuntamiento había tenido esa iniciativa.

Este proyecto, que la bióloga abrazada con orgullo ha apoyado, ha dejado grandes momentos. Ana Obregón, ante los medios de comunicación, ha querido dar una gran noticia referida a dicha fundación y ha desvelado algo que nadie esperaba: su nieta, Ana Sandra, será la que continuará con el legado de su padre cuando sea mayor.

La colaboradora de televisión ha desvelado ante las cámaras que cada vez que ve el nombre de su hijo en la fundación siente mucha emoción. "Me emociona porque era su deseo y, como cualquier padre o madre, como no va a aceptar nunca la pérdida de un hijo, sacas y te inventas las fuerzas para hacerlo", ha confesado visiblemente emocionada.

Ana Obregón en la Gala Benéfica que ha organizado el Ayuntamiento de Algete. Gtres

Además, ha querido dejar claro que todo lo que está haciendo hasta ahora lo hace con un solo propósito. "Lo hago por él y por todos los niños y gente joven, porque no quiero que ningún padre o madre pase nuestro infierno", ha expresado, dejando claro que esto es un nuevo comienzo para los demás.

También, Obregón ha asegurado durante esta intervención que, gracias a su nieta Ana Sandra, ha resucitado porque confiesa que ha "estado muerta" desde que Álex Lequio falleció el 13 de mayo del año 2020.

Ha sido ahí cuando, en medio de un aluvión de preguntas sobre su hijo, su situación actual con Alessandro Lequio (65) y la fundación, ha confesado la noticia más inesperada. Según la bióloga, su nieta "seguirá con la fundación" porque "es la hija de Álex y ella seguirá con la fundación", dando por hecho que Ana Sandra continuará con el legado que dejó su padre tras su fallecimiento.

Eso sí, alejándose de todo tipo de polémicas, ha querido dejar claro que la ausencia de Alessandro Lequio en esta ocasión estaba justificada. "Se tiene que quedar con su niña, que tiene todavía siete años, pero si no estaría, me apoya totalmente y está en el día a día, igual que trabajo yo", ha confesado, despejando dudas y evitando polémicas tras el acto benéfico organizado en Algete.

Ana Obregón en el photocall de la Gala Benéfica organizada por el Ayuntamiento de Algete. Gtres

Dejará de mostrar a su nieta

La colaboradora de televisión anunció públicamente que, a partir del próximo año, 2026, dejará de mostrar a su nieta Ana Sandra en los medios de comunicación y redes sociales. Esta noticia dejó a todos sin palabras, ya que, desde que se conoció la noticia de que era la hija de Álex, ha protagonizado portadas de revistas, actos públicos con prensa e infinidad de publicaciones en redes.

La principal razón detrás de esta decisión es proteger la intimidad de la pequeña, ahora que va a empezar el ciclo escolar, y de esta manera dejar de exponerla cuando cumpla tres años y empiece a ir al colegio, evitando que sufra la persecución mediática que vivió su hijo en su infancia.

Ana Obregón entiende que es el momento de hacerlo y así comenzar una nueva etapa en su vida. Además, ha expresado recientemente que la repercusión pública que ha tenido la menor es suficiente y que, como madre adoptiva legal, su prioridad es el bienestar de ella.

Y así fue como lo dijo: "A partir del año que viene, Anita no va a aparecer en ningún lado. Le he puesto fecha", confesó en el programa Y ahora Sonsoles, donde colabora todas las semanas. Además, quiso dejar claro que no hace daño a nadie con este anuncio y que actúa guiada por el amor y deseo de protección que tiene hacia su nieta.