El nuevo proyecto empresarial que ilusiona a Joaquín Torres tras su ruptura con Raúl Prieto: los detalles y su situación actual

Un mes es el tiempo exacto que ha transcurrido desde que saliera a la luz la ruptura entre Joaquín Torres (55 años) y Raúl Prieto (48). El pasado 18 de agosto, EL ESPAÑOL publicaba en rigurosa exclusiva la separación de la dupla tras dos años de matrimonio y 11 de relación.

Desde entonces, este portal ha ido dando buena cuenta de las novedades al respecto. Raúl ha permanecido todo este tiempo en silencio, sin querer ofrecer declaración alguna, y apurando los últimos días la época estival.

Joaquín, en conversaciones con este medio, revelaba estar "muy triste". "La vida es esto. Aceptar las situaciones. Para mí ha sido un palo muy grande", verbalizó Torres a EL ESPAÑOL.

El ámbito profesional ha sido siempre un refugio para Torres. El gallego se encuentra desde 1996 al frente de A-Cero, el estudio arquitectónico que posee junto a Rafel Llamanzares. Así, Joaquín ha compartido recientemente su nuevo proyecto profesional; el primero tras salir a la luz su ruptura con Raúl Prieto.

"Esta semana hemos iniciado un nuevo proyecto para el estudio. Se trata de un proyecto especial y muy ilusionante". Con estas palabras, el afamado arquitecto ha confesado públicamente con sus seguidores el reciente trabajo en el que se ha visto inmerso.

Una vez más, Torres ha escogido Galicia para dar paso a su nuevo proyecto. Un programa que, tal y como él mismo ha desvelado, no es únicamente una iniciativa empresarial. También supone una recuperación del entorno y del patrimonio de la comunidad norteña.

Casa de Outeiro, según recoge su página web, nace de la promesa de reconstruir las ruinas de la mítica casa quiroguesa. Así, Joaquín Torres y su socio, Rafael Llamanzares, se suman al proyecto, consistente en rehabilitar la vivienda en un hotel, un salón de eventos y una bodega privada.

No son Joaquín y Rafa los únicos que se han visto implicados. Más de 70 inversores, así, trabajarán en el nuevo proyecto profesional que ilusiona a Torres.

Detrás de este novedoso proyecto se encuentra también Juan Luis Vázquez, uno de los responsables de Casa de Outeiro. Según explicó tiempo atrás el empresario a el diario El Progreso, el objetivo no es reconstruir la casa -actualmente en ruinas-, sino poner en valor la ruina incorporando paulatinamente materiales modernos.

Anhela Vázquez que esta casa vuelva a ser lo que era en su momento. Además, ha confesado el empresario su admiración por el trabajo de Joaquín Torres. "La colaboración viene de cuando yo estudiaba en A Coruña y vi las primeras casas y me enamoré. Siempre pensé que quería tener una vivienda del estudio. Entonces es también cumplir un sueño personal", ha confesado Juan Luis en un vídeo publicado en el perfil del arquitecto.

Está previsto que las obras comiencen a lo largo de 2026 y que requieran de una inversión próxima a los cinco millones de euros. A-cero, a través de sus redes sociales, ha invitado a sumarse al proyecto, dando a entender que está abierto a que puedan entrar más inversores.

No es este el único proyecto profesional en el que Joaquín Torres se ha visto inmerso este 2025. El pasado mes de julio, tal y como pudo conocer este medio, se ha hecho con una suerte de emplazamiento en la localidad gallega de A Coruña.

Casa da Agua es una mansión de dos plantas, con entradas independientes, situada en la Costa da Morte, a pocos minutos de Laxe y Ponteceso y a 40 minutos de La Coruña.

La propiedad cuenta con cuatro dormitorios, dos baños, una parcela privada de 5,000m², 285 metros de litoral, embarcadero propio, capacidad para 12 personas y acceso directo al mar.

Su situación actual

Varias han sido las novedades que han trascendido respecto a la separación entre Joquín Torres y Raúl Prieto en los últimos 30 días. Por el momento, tal y como conoce EL ESPAÑOL, no se ha firmado el divorcio. La firma, no obstante, será "inminente".

Joaquín Torres y Raúl Prieto, en la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo en Madrid, el 2 de junio de 2023. Gtres

Joaquín, según ha recalcado a este medio, desea todo lo mejor a su ya expareja. Raúl, por su parte, sigue guardando silencio, aunque ha retomado sus compromisos públicos. De hecho, este pasado miércoles, 17 de septiembre, fue uno de los invitados a la fiesta de 60ª cumpleaños de Terelu Campos.

También ha proseguido el que fuera director del extinto Sálvame con su vida personal. Así, Raúl fue inmortalizado unas semanas atrás en Formentera con un misterioso acompañante. Un doctor especializado en medicina estética y antiaging que regenta su propia clínica en Barcelona