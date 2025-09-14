El duro relato de Lolita Flores: "Ahora vivo de alquiler. Me compré una casa, pero la vendí para pagar a Hacienda"

El pasado 6 de septiembre, se estrenó la nueva temporada de Julia en la onda, el programa radiofónico de Julia Otero (66 años) en Onda Cero en el que trata diversos temas en torno a la actualidad nacional.

Poco más después de una semana de su estreno, la periodista ha tenido la oportunidad de charlar largo y tendido con Lolita Flores (67). La primogénita de La Faraona ha acudido al programa de Otero este domingo, 14 de septiembre, para presentar Poncia, el último espectáculo teatral que está protagonizando, basado en la novela de Federico García Lorca La Casa de Bernarda Alba.

"Salgo del teatro hecha pedazos emocionalmente", ha comenzado relatando Lolita. En esta línea, cabe matizar que el papel que hace la actriz había sido soñado en vida por su madre, Lola Flores. "Es la pena más grande que se llevó al fondo de su alma", ha añadido.

#LolitaJELO: “Vivo de alquiler. Me compré un piso y lo vendí para pagar a Hacienda cuando estaba el señor Montoro. Me dan ganas de pedirle los 2 millones que me quitó.” pic.twitter.com/JVC5tvUgdW — Julia en la Onda (@Juliaenlaonda) September 14, 2025

No ha sido su nueva obra teatral el único tema que la hermana mayor de Rosario Flores (61) ha tratado con Julia Otero. También ha desvelado Lolita algunos detalles desconocidos de su vida.

"Yo ahora vivo de alquiler. Me compré una casa, pero la vendí para pagar a Hacienda", ha revelado. Además, ha negado cualquier lujo de los apellidos ilustres y ha mostrado su orgullo por pertenecer a la clase trabajadora.

Ha aprovechado Flores el encuentro con la afamada periodista para confesar que se siente "muy feliz" e "independiente" a día de hoy. "Lo soy teniendo mi cama para mí sola, mi tele para mí sola, mi cenicero para mí sola", ha relatado.

No obstante, ha confesado seguir abierta a conocer sentimentalmente a alguien: "Un hombre de 45 o 50 años me vendría muy bien, pero él en su casa y yo en la mía".

Otro de los aspectos sobre el que se ha sincerado la madre de Elena Furiase (37) en la entrevista ha sido su hermano, Antonio Flores, quien perdió la vida tres décadas atrás. Lolita, así, ha revelado que su sobrina Alba Flores (38) está a punto de estrenar un documental donde se abordarán detalles inéditos de su fallecimiento.

Lolita Flores, en la boda de Patricia Sánchez Flores en junio de 2025. Gtres

"Porque a mí me hace mucha gracia, parece que todo el mundo vive debajo de la cama de los Flores, ¿no? Saben cómo pensamos, cómo vivimos, si nos ponemos la flor desde las nueve de la mañana en la cabeza. Y no es así", ha verbalizado la jurado de Tu cara me suena.

No es esta la única entrevista en la que Lolita Flores se ha abierto en canal durante este 2025. El pasado 26 de enero, Lolita se sentó junto a Jordi Évole (50) en su programa de laSexta para relatar algunos de los momentos más convulsos de su vida, como la lucha contra las adicciones o el fallecimiento de su madre y su hermano.

"Fue un año y medio de locura absoluta en mi interior. Bebía, tomaba coca, me acostaba a las tantas, me ponía los discos de Moncho, me ponía la botella de whisky y una caja de Kleenex. Y a escribir y a llorar", relató Lolita Flores frente al comunicador catalán.

Una ardua realidad la que ha confesado en los últimos meses la actriz. Lolita, cabe apuntar, ha encontrado siempre refugio en su hija, Elena. "Quien me salvó de todo eso fue mi hija. Elena llamó a mi hermana, Rosario, diciendo que no me veía bien. A un hermano no se le quiere tanto como a un hijo, pero se le quiere como a uno mismo", apostilló ocho meses atrás la primogénita de Lola Flores.

Lolita Flores y Elena Furiase, en una imagen de 2016. Gtres

Además de la fabulosa relación entre madre e hija, Lolita ha verbalizado en alguna ocasión que sus nietos -Noah y Naia- también han desempeñado un papel fundamental en su ardua batalla contra las adicciones. "Como abuela se vuelve loca, es muy buena abuela. Si estás con ellos tiene que ser de calidad y cuando ella está con ellos la destrozan viva", apuntó Elena Furiase en una entrevista tiempo atrás".