Rosario Bermudo ya ha recibido el "70 por ciento" de su herencia: quién continúa sin pagarle y nueva instancia en el Supremo

Cerca de un año atrás, en octubre de 2024, la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Soria condenó a los cuatro vástagos de José Leoncio González de Gregorio y Martí a pagar a Rosario Bermudo (72 años), su hermana biológica, un total de 1,2 millones de euros con motivo de la herencia de su padre.

A lo largo de este tiempo, las novedades con respecto al caso no han dejado de sucederse. Unos meses atrás, Gabriel y Javier abonaron sus 300.000 euros correspondientes. Ahora, según ha confirmado el letrado de Bermudo, Fernando Osuna, a EL ESPAÑOL, ha sido Pilar quien ha pagado cerca de 280.000 euros a su hermana.

De acuerdo a la información que Osuna ha revelado a este portal, Pilar ha obedecido a la Justicia para que "no la embarguen". Además, es importante matizar que se ha beneficiado de una sentencia que dice que los hermanos han de pagarle a Rosario "a partes iguales". Antes, de hecho, era quien más dinero tenía que abonar al haber recibido "una herencia mejorada".

Pilar, la hermana de Rosario Bermudo.

Leoncio, por su parte, sigue sin abonar cuantía económica alguna. De hecho, la dupla de hermanos ha dado un paso al frente recientemente y ha llevado el caso al Tribunal Supremo.

Tanto Pilar como Leoncio alegan que la demanda de paternidad que reconoce a Rosario Bermudo como hija legítima de José Leoncio González de Gregorio y Martí está prescrita. Así, ambos han presentado un recurso en la citada institución que ha paralizado la ejecución provisional de la sentencia que les obligaba a pagar.

Por el momento, escasos son los detalles que se conocen al respecto de este nuevo movimiento. Será dentro de cinco o seis semanas cuando la situación se vea finalmente resuelta, ofreciendo así a Pilar y Leoncio González de Gregorio y Martí algo de tiempo.

Fue el pasado mes de diciembre cuando Fernando Osuna informaba a este portal que la jueza había ordenado el embargo de las cuentas de Pilar y Leoncio, considerando el acto una "celeridad ejemplar" para asegurar el pago total de 1,2 millones de la herencia.

Rosario Bermudo. Cedida a EL ESPAÑOL

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Soria dictaba un auto en el que ordenaba "averiguar la situación laboral y los bienes y derechos patrimoniales de la parte ejecutada, a través de consulta telemática", en las bases de datos de los organismos públicos a los que tiene acceso el juzgado, y trasladar su resultado a "la parte ejecutante", para que pueda tomar las medidas legales que considere oportunas.

En resumidas cuentas, Pilar declaraba embargos de bienes hasta cubrir la cantidad de 784.963,20 euros de principal más los intereses y costas del proceso, calculados "de forma provisional", además de investigar las cantidades pendientes de percibir de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Con respecto a Leoncio, la cantidad descendía, aunque los requisitos eran los mismos, con una cantidad que se le reclamaba en torno a los 140.000 euros. A su hermana, sin embargo, se le pedían unos intereses y costas que llegan a los 200.000 euros.

Rosario Bermudo. Cedida a EL ESPAÑOL

Rosario Bermudo, hija legítima

Cabe recordar que el 5 de diciembre del año 2018, el titular del Juzgado número 77 de Madrid reconoció oficialmente a Rosario Bermudo como heredera legítima tras aportar al pertinente proceso una prueba de ADN con el 99,99 por ciento de coincidencia. Es, de hecho, el máximo que se puede obtener.

Esta prueba fue clave para ratificar que Rosario Bermudo es hija de Leoncio González de Gregorio, esposo de la duquesa de Medina Sidonia, lo que le daba derecho a reclamar su parte correspondiente de la millonaria herencia.