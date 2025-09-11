Carlos Alcaraz, enamorado de Brooks Nader: así es la modelo e 'influencer' que tuvo un idilio con Constantino de Grecia

Carlos Alcaraz (22 años) no solo triunfa en las pistas de tenis. El joven campeón murciano parece atravesar también grandes éxitos en el terreno sentimental.

Al parecer, está muy ilusionado con su actual pareja. En la actualidad mantiene una relación con Brooks Nader (28), una de las modelos e influencers más de moda en Estados Unidos.

La noticia sobre el idilio la ha adelantado la hermana de la modelo, Grace Anna Nader. "Los rumores son ciertos", afirmó durante una entrevista con 'E! News'. La joven subrayó que era el deportista es el "hombre del momento" y puntualizó que "salir" era un término impreciso para definir el vínculo que existe entre ambos.

Quién es Brooks Nader

De momento, ni Alcaraz ni Nader han confirmado su romance. Pero todas las miradas ya están puestas en ella.

¿Quién es Brooks Nader? En España no es una verdadera desconocida, pero en el continente americano ha ganado buena fama.

Entre las principales razones: por ser portada de la revista Sports Illustrated; por protagonizar un programa al estilo Kardashian; y por ser expareja del hombre más atractivo de la nueva generación de royals: Constantino de Grecia (26).

Protagonista de un 'reality'

Para entender el nivel de su fama al otro lado del charco cabe recordar sus incursiones en sonados espacios de televisión. Ha sido concursante de la última edición de Bailando con las estrellas.

Y es protagonista de un reality llamado Love Thy Nader, que se estrenó hace apenas dos semanas. En él, la joven aparece junto a sus hermanas Grace Ann, Sarah Jane y Mary Holland.

Al igual que hicieron en su momento Kim, Kourtney, Khloé Kardashian, y Kendall y Kylie Jenner, las cuatro se interpretan a sí mismas en un espacio que narra la vida de cuatro jóvenes de Louisiana, su lugar de origen, que desean hacer realidad sus sueños de abrirse camino en Nueva York.

Modelo, actriz y empresaria

Pero esta producción, en la que Brooke y las de su sangre muestran las interioridades de su vida, no es su primera vez en la pequeña pantalla. La joven ya debutó como actriz en el thriller de acción Backtrace.

Esta no es la única faceta en la que destaca. La modelo e influencer, de ascendencia libanesa, ha lidera algunos proyectos empresariales. Entre ellos, una línea de joyas en colaboración con la firma Electrick Parks, o su propia marca de decoración para el hogar, Home By BN.

En su cuenta de Instagram, donde suma 1,7 millones de seguidores, suele compartir sus apariciones en prensa, así como sus consejos de belleza, sus visitas a lugares VIP o sus estudiados outfits.

Tal es su fama en el país norteamericano que hace solo unos días fue sido invitada al plató de Jimmy Kimmel Live!, el popular show presentado por Jimmy Kimmel (57) y uno de los grandes competidores de Jimmy Fallon (50) y Stephen Colbert (61), los otros dos grandes rostros del late night en Estados Unidos.

Constantino de Grecia, con Brooks Nade, en la boda de Olivia Culpo, en 2024. GTRES

Expareja de Constantino de Grecia

Ahora bien, si hay algo destacable en su curriculum vitae, al menos en lo relativo a la parte sentimental, es su affaire con Constantino Alexios de Grecia, nieto del rey Constantino II y sobrino nieto de la reina Sofía (86).

Fue hace un año cuando el nombre de Brooks empezó a sonar con fuerza a raíz de su affaire con el hijo de Pablo de Grecia (58) y Marie Chantal (56).

El noviazgo se hizo oficial cuando asistieron juntos a la boda de Olivia Culpo (33). Entonces, el mundo se fijó en su espectacular belleza. En su primera aparición junto al royal lucía una larga melena castaña (ahora presume de cabello rubio).

Tras su breve relación con el príncipe griego, Brooks encontró el amor en el famoso programa de Bailando con las estrellas. En septiembre de 2024, la modelo formó pareja con el bailarín ruso Gleb Savchenko (41). Pero aquella también fue una historia fugaz. Ahora, su relación con Alcaraz está en boca de todos.

Y Alcaraz sigue imparable. Hace apenas unos días ganó su segundo US Open y sexto Grand Slam. El murciano, centrado en forjar su estelar carrera, ha vuelto a ser número 1 de la ATP. Esta vez, con el corazón lleno.