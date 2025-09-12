Aída Nízar gana en los tribunales a la comunidad de propietarios de la urbanización de lujo Cabopino en Marbella

Aída Níza (50 años) acaba de salir victoriosa de una de las múltiples batallas judiciales que mantiene contra la Comunidad de Propietarios Cabopino, una de las urbanizaciones más lujosas de Marbella (Málaga) donde la televisiva y su familia poseen varios inmuebles.

Los hechos se remontan al 8 de marzo de 2022 cuando la ex gran hermana fue denunciada por la comunidad vecinal tras realizar una serie de obras en uno de los locales que había adquirido.

Los denunciantes alegaban entonces que los Nízar habían comprado uno de los inmuebles del glamuroso edificio, que originalmente había sido un restaurante (Restaurante El Yate), para convertirlo en vivienda.

Y lo habían hecho, según consta en la denuncia, a través de una serie de modificaciones irregulares "sin la previa autorización de la Comunidad de Propietarios [...] y que afectan a elementos comunes y/o suponen una alteración y modificación de la configuración arquitectónica del conjunto residencial".

En el escrito, la Comunidad solicitaba al Juzgado que se condenara a la demandada a "reponer el estado anterior del inmueble" y a pagar las costas del proceso.

Ahora el Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Marbella se ha pronunciado al respecto y EL ESPAÑOL ha tenido acceso, en primicia, a la sentencia.

El magistrado Antonio Ruiz Villén ha desestimado la demanda y absuelve a los Nízar al considerar que las "modificaciones que se han llevado a cabo en el inmueble son meramente estéticas y no estructurales".

Aída y su familia han recibido la noticia con gran alegría. Tanto que todos se han reunido en su tierra natal, Valladolid, para disfrutar de las fiestas y celebrar esta sentencia favorable.

"Somos una familia muy muy unida y, en esta ocasión, nos hemos congregado para celebrar este acontecimiento de especial importancia como es la reciente sentencia favorable que hemos obtenido frente a las coacciones ejercidas por Administraciones Althena y por Gianni Fienno, quien continúa ostentando la presidencia sin contar con el respaldo de nuestra lujosa casa en Cabopino", ha asegurado Nízar a este periódico.

"Este fallo representa una victoria no solo jurídica, sino también moral, en un contexto de prácticas administrativas muy ilegales. El juez reconoce la transformación de una propiedad en condiciones deplorables en un verdadero lujoso y bello hogar; y condena a la parte contraria al pago de más de 10.000 euros en costas, además de los honorarios de los peritos que fue necesario aportar. Hablamos de que además de darnos la razón nos tienen que pagar un pastón. Ellos solo querían hacer daño, coaccionarnos para que vendiéramos y nos fuéramos para no continuar siendo su azote", explica la ex gran hermana.

Aunque este asunto se ha resuelto, Aída y su familia aún tienen pendientes otras 19 denuncias con la misma Comunidad de Propietarios por coacciones, prevaricación, apropiación indebida o incumplimiento de sus funciones y contaminación acústica.

En esta urbanización, los Nízar han invertido gran parte de su patrimonio con la adquisición de cuatro inmuebles, como la propia Aída ha revelado a este medio.