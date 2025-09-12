La actriz Cristina Medina recibe un importante premio por su "espíritu guerrero": todos los detalles y su necesario mensaje

A Cristina Medina (54 años) no le gusta que nadie la encumbre como ejemplo de nada a raíz del cáncer de mama que se le diagnosticó en julio de 2021, cuando se hizo una mamografía rutinaria por sus 50 años. Ella reivindica que tan sólo es una mujer más transitando por ese proceso.

En aquel aciago 2021, los médicos le detectaron dos tumores y, pocos meses después -en septiembre-, la actriz anunció públicamente su dolencia y comenzó el tratamiento que se prolongó por más de dos años. Desde entonces, Medina ha hablado, con total naturalidad, de la enfermedad.

No sólo esto: también ha destacado y subrayado las carencias que existen en el sistema sanitario. "Hay muchas carencias con esta enfermedad. Primero, yo pondría a un psicólogo al lado del oncólogo", manifestó la intérprete este pasado verano durante una entrevista.

La actriz Cristina Medina en un acto público. Gtres

Precisamente para comenzar a luchar contra ese déficit y mejorar la calidad de vida de otras mujeres que viven su misma situación, Cristina ha fundado Oncolomeeting, un app y fundación creada para ofrecer apoyo emocional y social a pacientes oncológicos y a sus acompañantes.

El objetivo principal de esta app es combatir la soledad, incomprensión y aislamiento que muchas personas sienten durante el proceso. En medio de este trance, y mientras se recupera de las secuelas, pudiendo decir que su situación clínica es estable, Medina ha sido premiada.

Tal y como ha podido conocer en primicia EL ESPAÑOL, el próximo 4 de octubre la actriz de La que se avecina recibirá un importante galardón. Cristina será premiada en el marco de la VI Gala de los Premios Espíritu Guerrero, que presentarán Ana Navasquillo y Francisco de Asís.

A estos premios también asistirán otros galardonados, como la periodista, escritora y presentadora Nieves Herrero (68). De acuerdo con la información que controla este medio, a la actriz se la condecora tanto por su "espíritu guerrero" como por ser la fundadora de Oncolomeeting.

Cristina Medina en un evento, en Madrid. Gtres

Será una gala en la que habrá cena y cóctel. Tendrá lugar en Capilla Real, en Fuenlabrada. Sea como fuere, este premio llega en un momento bueno y sereno para Cristina Medina.

Si algo caracteriza a Medina, a nivel público, es su tremenda naturalidad a la hora de abordar la enfermedad que ha padecido. "El cáncer es la muerte a mordiscos", es una de las últimas y contundentes declaraciones.

Con esta frase, la actriz ha resumido en distintas entrevistas el impacto físico y emocional que vivió durante su tratamiento.

"Al principio es un shock. Cáncer es igual a muerte, eso es así. Quien diga lo contrario, miente", confesó en Antena 3. Medina relató, además, cómo el diagnóstico la sumió en una vorágine de pruebas, operaciones y tratamientos que la dejaron exhausta.

"Estás más rato en el hospital que en tu casa. Es un palo brutal y te asustas cuando te miras en el espejo", ha agregado.

Más allá de lo físico, Cristina puso el foco en la dimensión emocional de la enfermedad. "Con el cáncer, todo el mundo aplaude a tu alrededor porque estás viva y tú estás reventada. Nadie lo entiende", expuso en el espacio Y ahora Sonsoles.

Fruto de esta experiencia nació Oncolomeeting, una aplicación que conecta a pacientes, supervivientes y acompañantes. "Cuando te curas tienes una caída emocional muy fuerte", ha explicado, subrayando que el proceso no termina con la remisión médica.

Vida privada

Medina ha mantenido siempre una vida privada discreta. Está casada con el actor, cómico y director Joan Estrader, a quien conoció en los años 90 y con quien ha formado una sólida pareja tanto en lo personal como en lo profesional, fundando juntos la exitosa compañía teatral Pez en Raya.

Cristina Medina y Joan Estrader son padres de dos hijos, Gerard y Leo. La actriz se ha mostrado siempre protectora de la intimidad de sus hijos, apenas exponiéndolos públicamente y priorizando su estabilidad ante la intensa vida profesional que lleva.

Ha contado en entrevistas que sus hijos no son especialmente entusiastas de su faceta mediática y preferirían una madre con un trabajo de menos viajes y ajetreo.

Desde hace años vive entre Sevilla y Madrid, combinando su agenda teatral y televisiva con la vida familiar, la música y los compromisos sociales.

En el plano profesional, Cristina Medina es una apasionada del teatro y la música, mundos donde ha desarrollado casi toda su carrera y donde también ha colaborado estrechamente con su marido.