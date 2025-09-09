María del Monte, tras pedir 28 años de cárcel para su sobrino, Antonio Tejado: "Sería inhumana si no me removiera"

Más de dos años han transcurrido ya desde el violento atraco que sufrieron María del Monte (63 años) e Inmaculada Casal (61) en su domicilio de Gines (Sevilla). Un asalto que rondaría el millón de euros y por el que el sobrino de la artista, Antonio Tejado (37), ha sido procesado al ser considerado el "autor intelectual".

A lo largo de este tiempo, las novedades con respecto al caso no han dejado de sucederse. Este pasado lunes, 9 de septiembre, ha salido a la luz que la defensa de María del Monte y su mujer solicitan 28 años y medio de prisión para Antonio por el asalto a su vivienda, acusándolo de ser el 'cerebro' del mismo.

Sacando fuerzas de flaqueza en un delicado trance, la andaluza se ha sincerado sobre esta situación en el plató de Y ahora Sonsoles. "Sería inhumana si no me removiera. Una está luchando por salir adelante y todas estas cosas vienen a removerte", ha verbalizado, algo conmocionada y afectada.

María del Monte. Gtres

En la misma línea, Del Monte ha aprovechado su cita en el programa de Antena 3 para abrirse en canal tras salir a la luz que ha pedido cerca de tres décadas de su prisión para su sobrino: "Te crees que estás mejor de lo que estás y cuando pasa algo así retrocedes no un paso, retrocedes 100. Voy a seguir tirando si Dios quiere y me ayuda".

Si bien la intérprete de Cántame no ha ocultado que el episodio "es un tema traumático que me lo remueve todo, con gran dosis de dolor de la que no voy a hablar", ha verbalizado mantenerse firme en su postura.

"Ya dije que todo lo que tenía que decir lo había dicho en sede judicial, y así me mantengo. Tengo unos abogados como cualquiera en este caso", ha añadido, explicando que no quiere hablar del tema por su propia salud mental.

Ha revelado María del Monte que desea que esta situación no tarde en llegar a término. "He hecho lo que hubiese hecho cualquier ciudadano, he pedido amparo en la Justicia. Será lo que tenga que ser, de momento no es nada. Los profesionales serán los que tengan que dictar lo que tengan que dictar. Y para mí sería uno de los días más felices de su vida si no fuera culpable", ha asegurado.

Antonio Tejado, el 15 de marzo de 2024. Gtres

A pesar de que la sevillana ha revelado que la situación ha sido "dolorosa", lo cierto es que ha aprovechado su encuentro con Sonsoles Ónega (47) para compartir una reflexión. "Hay gente que lo está pasando mucho peor que yo en estos momentos. En el fondo soy afortunada porque veo el sol todos los días, tengo gente que me quiere, gente que me sigue acompañando, tengo un trabajo y no le puedo pedir más a la vida", ha concluido.

Finalizada su charla con la periodista, María del Monte ha concedido unas palabras a los reporteros de Europa Press a su salida del plató de Y ahora Sonsoles este pasado lunes. "Son cosas que están donde tienen que estar. Estoy deseando que cierre todo esto ya porque no es agradable", ha remarcado.

La cronología del asalto

Los hechos por los que ahora Tejado fue procesado como autor intelectual el pasado mayo se remontan a agosto de 2023. En concreto, fue el día 24 de ese mes cuando un robo en plena madrugada sacudió la vida de María del Monte y su pareja. La dupla dormía plácidamente cuando cinco encapuchados asaltaron la vivienda.

La rapidez con la que se produjo el robo de varias joyas, así como cuadros, jarrones y dinero en metálico llevó a los investigadores del caso a poner el foco en una persona del entorno de la folclórica. Así, Antonio Tejado fue finalmente detenido el 9 de febrero de 2024, en la denominada Operación Abgena.

Tiempo después de esta primera detención, el que fuera participante de Gran Hermano VIP, junto al resto de miembros de la banda que asaltaron la vivienda, fue puesto en libertad provisional y sin fianza.

La Fiscalía, además de una retirada del pasaporte y la obligación de comparecer en el juzgado los días 7 y 21 de cada mes, declaró una orden de alejamiento entre Tejado y las víctimas.