Verónica Romero, sobre su carrera: "He aprendido a no darle el poder a nadie, ni de mi vida ni de mi esencia"

Corría el año 2001 cuando una joven Verónica Romero (47 años) se convertía en una de las protagonistas del programa Operación Triunfo. Quiero vivir la vida amándote fue una de sus canciones más reconocidas de su carrera, que interpretó junto a David Bustamante (43) durante el concurso. Sin embargo, Vero - que así es como la llama su círculo más cercano - era mucho más que una triunfita: ella siempre quiso ser artista.

El pasado jueves, 4 de septiembre, mientras la Plaza de Callao de Madrid se llenaba de zombies en la premiere de The Walking Dead: Daryl Dixon junto a los actores protagonistas de la serie, Romero se convertía en un torbellino tras posar frente a los medios de comunicación, que quedaron hipnotizados con su mirada y su energía.

La cantante, que compartió alfombra roja con personalidades como Norman Reedus (56), Óscar Jaenada (50), Chanel Terrero (34) o Nerea Garmendia (45), sacó unos minutos para hablar con EL ESPAÑOL sobre su vida actual, 24 años después de que su éxito la llevase a ser una de las 16 triunfitas que conquistaron a España. "Vengo de hacer las fotos de mi single de Navidad", comentó antes de comenzar la conversación, haciendo referencia a su buen maquillaje.

Verónica Romero en la premiere mundial de 'The Walking Dead: Daryl Dixon' en Madrid. Gtres

Verónica Romero siempre fue una de las cantantes más "infravaloradas" del programa de canto, algo que ella misma ha reconocido y que se ha podido constatar con el paso del tiempo, ya que muchos de sus compañeros lo han comentado. Sin embargo, eso no le hizo dejar de luchar por su sueño. Cuando era muy joven, abandonó nuestro país para vivir nuevos retos lejos de nuestras fronteras.

Ahora, tras pasar por Estados Unidos, Australia y otros países europeos, Verónica mantiene una conversación con EL ESPAÑOL en la que habla sobre sus proyectos y comparte su perspectiva de España después de haber vivido durante mucho tiempo fuera de nuestra geografía.

¿Cómo está? ¿En qué momento se encuentra y qué está preparando?

Nada, sale un single ahora, para estas Navidades, y voy a hacer una gira muy bonita, con canciones Disney y navideñas. Me encanta porque puedo tener proyectos, que es lo que más ilusión me hace, y poder sacarlos, desarrollarlos y que vuelen.

Ha contado, en muchas ocasiones, que lleva muchos años como artista independiente, ¿cómo lleva eso y cómo hace para hacer oídos sordos a las comparaciones?

Llevo independiente desde el año 2006 y es mi estilo de vida. Yo decidí hacer eso porque quería seguir adelante con mi vida y con mi carrera. Yo puse por delante mi felicidad, no mendigar ni tener que esperar a nada ni a nadie. Porque mira, he viajado a Estados Unidos, he estado en Australia, todo con la música. Con giras, con coescrituras, conocer a gente muy interesante y, sobre todo, conocerme a mí, que es lo más importante. Cuando ya pasas todo eso, que no estás ni por encima ni por debajo, ya ni lo sientes, las comparaciones. Nadie es más o menos que nadie. Eso me pasó hace muchos años porque tenía mis inseguridades. Soy libre.

Después de vivir en tantos lugares, tal y como ve España actualmente, ¿se volvería a ir?

Sí, pero no quiero irme. Quiero quedarme en mi país, estar con mi familia, con la gente a la que sé que le puedo aportar algo en unos momentos tan extremos en los que vivimos.

Verónica Romero en la premiere mundial de 'The Walking Dead: Daryl Dixon' en Madrid. Gtres

Desde la perspectiva de haber vivido mucho tiempo fuera de España, ¿cómo ve nuestro país actualmente?

No lo veo muy bien. Veo mucha inseguridad, mucha tristeza, mucha incertidumbre. No me gusta. Yo he vivido en Estados Unidos, en Australia, he estado en Suiza y allí la gente tiene tranquilidad, que es lo que necesitamos nosotros: tranquilidad.

Cuando se hizo conocida, la cosa era muy diferente. Ahora, los jóvenes siempre reclaman su espacio para poder vivir a gusto…

No, es eso. ¿Qué es lo más importante que tenemos los humanos? La libertad. Tu libertad de pensamiento, de sentirte libre, de salir a la calle, de hacer lo que quieras… de sentirte libre de todo: de alma, de cuerpo, de mente… Ahora está todo condicionado y casi todo está politizado. Ya no hay un sentimiento desde el corazón, hay un sentimiento desde una oficina, que te dice qué tienes que hacer y cómo tienes que comportarte. Eso no me gusta.

Al ser una mujer con perspectiva de mundo, ¿nunca le ha interesado meterse en política?

Dicen que los políticos son psicópatas y yo no me considero una psicópata. No podría dedicarme a algo así. Poner el amor en acción es otra cosa y la política solo tiene acción, no tiene amor.

Pero, para ser artista, ¿no hace falta ser un poco psicópata?

No. Hay que ser soñador, atrevido y ser una persona dispuesta al aprendizaje.

Verónica Romero junto a Natalia, su compañera de 'OT 1', en un acto público. Gtres

Volviendo al terreno profesional, este año se cumplen 24 años desde que entró en Operación Triunfo. Si echa la vista atrás, ¿hay cosas que cambiaría de aquella época?

Siempre se pueden cambiar cosas. Y puedes decir: 'Me hubiese gustado tener más confianza en mí, más autoestima'. Pero, al fin y al cabo, lo único que haces es aprender y ese fue mi aprendizaje. Yo, en la academia, estaban muy duros conmigo y yo, ¿qué aprendí? A no darle el poder a nadie, ni de mi vida ni de mi esencia. Seguir adelante.

Casi 25 años después se sigue hablando de ustedes, ¿le llama la atención?

No sé si es que me llama la atención o es que me fascina. Es tan bonito. Después de 24 años, que hará este año, se siga con la esencia del primer OT, es increíble. Yo lo veo en mis conciertos, cómo la gente viene, con cariño, se saca fotos con cara de ilusión. Y pienso: 'Qué propósito de vida he tenido más bonito'. Me quedo con eso.

¿Le gustaría participar de alguna manera en la nueva edición de OT, que llegará el próximo 15 de septiembre?

Sí, ya lo dije. Yo quería ser la profesora de gimnasia, pero bueno, no ha podido ser. Yo se lo dije a Noemí Galera: "Noe, quiero ser la seño". Ojalá que pronto se lo piensen.