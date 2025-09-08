Pablo López celebrará su segunda boda con Laura Rubio en una finca del siglo XVI (y centro holístico): los detalles

Pablo López celebrará su segunda boda con Laura Rubio en una finca del siglo XVI en la localidad gaditana de Alcalá del Valle. Montaje de EL ESPAÑOL.

Pablo López (41) está viviendo un verano especialmente dulce. Dentro de apenas unos días, el próximo 20 de septiembre, celebrará su enlace con Laura Rubio, una cantante y exconcursante de La Voz con la que lleva ocho años de relación.

Se trata de la segunda boda para la pareja, que llega después de que el pasado 19 de julio de 2025 se casaran en secreto en la Basílica de Jesús de Medinaceli, en Madrid.

Si la boda religiosa fue una ceremonia íntima, a la que únicamente asistieron los familiares más cercanos, -entre ellos, la madre del cantante, Lola, su hermano Luis y el hermano de Laura, Álex, en esta ocasión el cantante malagueño y su esposa van a ofrecer un fiesta por todo lo alto. Según ha podido saber El ESPAÑOL, la cita tendrá lugar en La Casería de Tomillos, una espectacular finca en Alcalá del Valle, en Cádiz.

Pablo López, "andando por los bares" del pueblo

Siempre discreto en lo referente a su vida personal, Pablo López y su mujer han elegido un emplazamiento exclusivo ubicado cerca de su provincia natal. La finca se encuentra en la Serranía de Ronda, a solo una hora y cuarto de Málaga y muy cerca de Jerez.

La finca es "espectacular, muy bonita", comenta a este diario una persona que trabaja en el sector de los caterings de boda en Alcalá del Valle.

Será en este municipio, de apenas 5.000 habitantes, donde López y su mujer recibirán a sus familiares y amigos tras darse el 'sí, quiero' por la iglesia el pasado 19 de julio en la capital.

"Pablo ha visitado el pueblo en varias ocasiones. No hace mucho estuvo una noche andando por los bares y se dejó hacer fotos con la gente de aquí", detalla la fuente.

"Ha estado en la finca y se ha paseado por aquí como uno más", puntualiza. Y "ha contratado La Casería de Tomillos, que es uno de los sitios más bonitos de la zona para celebrar una boda", puntualiza.

El cantante Pablo López celebrará su fiesta nupcial en La Casería de Tomillos, una exclusiva finca en la provincia de Cádiz. La Casería del Tomillo.

Una finca del siglo XVI de 2.500 metros cuadrados

La finca La Casería de Tomillos es una construcción fortificada del siglo XVI, restaurada con técnicas tradicionales.

"El castillo fue construido tras la Reconquista Católica de España", destacan en la web de la entidad que gestiona el recinto.

En la actualidad en un espacio para eventos y celebraciones que destaca por su arquitectura histórica y su valioso patrimonio natural.

Finca Los Tomillos, en Alcalá del Valle, en Cádiz. Montaje de EL ESPAÑOL.

Situado en una colina entre la Serranía de Ronda y la campiña gaditana, cuenta con una posición estratégica y ofrece unas vistas excepcionales.

Tiene una superficie construida de aproximadamente 2.500 metros cuadrados, distribuidos en torno a dos patios principales, lo que facilita la organización de celebraciones tanto en espacios abiertos como cerrados.

Basta con echar un vistazo a las imágenes para cerciorarse de la belleza de la finca. Es verdaderamente espectacular. Y un remanso de paz en plena naturaleza.

Pablo López reunirá a sus seres queridos en La Casería de Tomillos. La Casería de Tomillos.

"Santuario" y centro holístico

Y, hablando de paz, cabe destacar que la Casería de Tomillos no es únicamente un lugar para celebrar eventos. En él hay un centro de bienestar que organiza retiros holísticos y de meditación, bajo la gestión de Nooredel.

"Un santuario para aquellos que buscan un viaje interior transformador hacia encontrar tu propio ritmo que todos tenemos dentro", dicen.

Al frente de los retiros está Soroush Shouri, un psicólogo, instructor de meditación y músico que ofrece "un viaje transformador" a través de "la música, la consciencia y la psicología".

Un castillo restaurado hace 17 años

La restauración, realizada por John Byrne entre los años 1999 y 2008, -quien compró la propiedad en 1998-, ha respetado materiales y las técnicas originales.

De este modo se ha recuperado su esplendor arquitectónico y la riqueza histórica de la casería, galardonada por su rehabilitación como referente de conservación patrimonial.

Actualmente, la finca dispone de varias salas, patios y zonas al aire libre para banquetes, recepciones y celebraciones familiares o empresariales.

Vista aérea de La Casería de Tomillos, donde Pablo López y su mujer celebrarán su segunda boda. La Casería de Tomillos.

Yacimientos arqueológicos

El entorno natural y la arquitectura tradicional permiten experiencias auténticas en un marco rural, con la posibilidad de actividades culturales y rutas por la zona.

En las proximidades del recinto se encuentran yacimientos importantes de la Edad de los Metales, especialmente del Período Calcolítico, que incluyen dólmenes y necrópolis prehistóricas.

El emplazamiento donde López y su mujer celebrarán su segundo enlace no puede ser más idílico. Muy cerca, además, se encuentra el Convento de Caños Santos, un cenobio franciscano del siglo XVI ubicado en Olvera pero perteneciente al término de Alcalá del Valle.

Dicho conjunto monumental, construido en 1542, destaca por su entorno paisajístico de gran valor y por estar asociado a la leyenda de la aparición de la Virgen en unos manantiales cercanos.

Pablo López y Laura Rubio.

Los invitados, trasladados en autobuses

Para brindar un cómodo desplazamiento a todos sus invitados, estos serán trasladados en autobuses hasta la finca.

Una vez allí se les hará una petición cada vez más común en enlaces de famosos y celebrities: deberán entregar sus teléfonos móviles con el fin de garantizar la privacidad de la velada.

Quienes deseen quedarse a dormir en La Casería de Tomillos podrán hacerlo. Al menos, las personas más próximas a la pareja, ya que la finca cuenta con capacidad de alojamiento para 20 personas.

Los grupos más grandes pueden hospedarse en las cercanas ciudades de Ronda o Málaga, o en establecimientos hoteleros del municipio, como el Cortijo El Guarda, a poca distancia de allí.

Pablo López conoció a su actual esposa en el concurso 'La Voz', donde él era coach. GTRES

Se conocieron en 'La Voz'

Con su segunda boda, Pablo López y Laura Rubio ponen el broche de oro a su historia de amor, que surgió hace ocho años en el plató de La Voz.

Fue en 2017 cuando Rubio, que también es cantante, se presentó al concurso de talentos musicales. Entonces, el de Fuengirola era uno de los coaches del programa.

Aunque no es conocida por el público de masas, Laura Rubio también trabaja en el sector de la música. Ha trabajado como corista de Ed Sheeran (34) en una gala de Los 40 Music Awards.

Laura Rubio, cantante

En la actualidad tiene un canal propio de Youtube, que abrió en mayo de 2017 y en el que cuenta con apenas 344 suscriptores, a pesar de su excelente dominio de sus capacidades vocales.

En la conocida plataforma digital ha subido algunas de sus incursiones y covers, como el de Mil Tormentas, de Morat.

Su escaso material audiovisual, con apenas ocho videoclips musicales, suma unas 104.000 visualizaciones.