Tamara Falcó se adelanta a las tendencias de otoño con los pantalones de efecto piel de Mango que triunfan en internet

Tamara Falcó (43 años) vuelve a marcar tendencia en redes sociales, esta vez con un look que confirma por qué se ha convertido en uno de los grandes referentes de estilo en España.

La marquesa de Griñón ha compartido en sus redes sociales uno de sus outfits estrella para asistir a El Hormiguero: un conjunto donde la pieza estrella es un pantalón efecto piel de Mango.

Una prenda que combina elegancia y versatilidad y que ya está generando interés entre sus seguidoras.

Tamara Falcó, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Pantalón de efecto piel

El pantalón, disponible actualmente en la web de Mango por 39,99 €, destaca por su tono caqui, un color atemporal que funciona tanto de día como de noche.

Su diseño wide leg de tiro medio estiliza la silueta sin perder comodidad, mientras que los detalles de pinzas delanteras aportan un acabado sofisticado.

La prenda se completa con dos bolsillos laterales y un cierre frontal con botón, gancho y cremallera oculta bajo tapeta, lo que refuerza su carácter minimalista y pulido.

No es la primera vez que Falcó apuesta por firmas accesibles en sus estilismos. La colaboradora e influencer acostumbra a mezclar piezas de lujo con prendas de marcas de moda rápida, acercando las últimas tendencias a un público más amplio.

En esta ocasión, el pantalón efecto piel se convierte en un básico versátil que puede llevarse tanto con una camisa blanca para la oficina como con un top lencero y tacones para una salida nocturna.

Pantalón Wide Leg de efecto de piel de Mango. Mango

Una prenda elegante y sofisticada

Además, este look confirma una tendencia clave: los tonos marrones seguirán dominando el armario de otoño.

Su versatilidad permite combinarlos con colores neutros como el beige o el negro, y al mismo tiempo con toques vibrantes como el rojo o el azul marino.

Los pantalones de efecto piel, en particular, son un must de cualquier fondo de armario, ya que suman elegancia y modernidad a cualquier outfit, aportando textura y sofisticación sin renunciar a la comodidad.

El efecto en redes ha sido inmediato: los comentarios elogiosos no se han hecho esperar, y muchas de sus seguidoras ya preguntan por la referencia del modelo en la tienda. Todo apunta a que esta pieza de Mango podría convertirse en uno de los best sellers de la temporada.