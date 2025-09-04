Andrés, el hijo mayor de Andrés Pajares, reaparece irreconocible a los 58 años y revela que vive como prejubilado de Iberia

Hace unos días, vieron la luz unas fotografías de un personaje del corazón que hacía mucho tiempo que no aparecía en el papel couché, que vivía alejado del ruido mediático, ése que en otra época tanto lo arrulló: Andrés Burguera (58 años), el hijo mayor del actor Andrés Pajares (85).

Las instantáneas revelaban a Andrés hijo paseando por el parque de El Retiro, en Madrid, mientras practicaba deporte. Algunos periodistas, al ver las instantáneas, pusieron el foco en su cambio físico, y calificaron de "irreconocible" su actual figura.

Horas después, este pasado miércoles, 3 de septiembre, ha sido el propio Burguera el que se ha sentado en televisión para aclarar en qué punto se encuentra y cómo es su vida en el presente.

El actual físico de Andrés Burguera, a debate en el plató de 'Y ahora Sonsoles'.

El hermano de Mari Cielo Pajares (49) se ha sentado en el plató de Y ahora Sonsoles y ha revelado que está "estupendo. Se hace lo que se puede. Habrá gente a la que le gustaré y gente a la que no".

Sostiene llevar una vida tranquila a nivel mediático. En la actualidad, la vida de Andresito, como se le ha conocido en el ámbito de la crónica social, transcurre entre jornadas de "lectura, las traducciones, el gimnasio y los buenos alimentos".

"Me veo más normal que unas lentejas, por fin no me tiño las canas", ha apostillado. Sobre su cambio físico, aclara, sin ambages: "Estoy ya un poco gordo, cada uno hace lo que puede".

Reconoce, en su conversación con Sonsoles Ónega (47), que está prejubilado. Huelga decir que Andrés ha trabajado durante años como tripulante de cabina de pasajeros. O lo que es lo mismo: auxiliar de vuelo.

Ahora, su vida es otra: "Con 58 años, me he cogido un plan de prejubilación en Iberia, donde trabajaba".

En otro orden de cosas, Andrés hijo también ha pasado revista por los conflictos familiares, aquellos que durante años ocuparon horas en los platós de televisión. Burguera llegó a retirarle la palabra a su padre y a algunos de sus hermanos.

Andrés Burguera, charlando con Sonsoles Ónega, este pasado miércoles.

Fueron tiempos bélicos. Hoy, asume, conciliador: "He tenido una familia peculiar. Chonchi y mi hermana me han apoyado".

Hoy, todo eso queda en el pasado, y la familia afronta un período más sereno. De su progenitor ya no hay reproches, sólo quedan bonitas palabras, a priori: "Es cómico hasta cuando se enfada. Te entra la risa. Los cómicos de España, que son muy buenos, tienen don".

Especialmente duro ha sido el momento en el que Burguera ha hablado de la enfermedad que acabó con la vida de su madre, María del Carmen Burguera, quien falleció cuando tan sólo tenía seis años.

"Una madre es una madre. Murió con 33 kilos consumida por cáncer, de mama y luego de pulmón. Desgraciadamente, te deja marcado".

Pajares, en la actualidad

Pajares, en un acto público en noviembre de 2024. Gtres

A sus 85 años, Andrés Pajares vive alejado del foco mediático que durante décadas lo convirtió en uno de los rostros más populares del cine y la televisión española. Su entorno más cercano asegura que el actor mantiene una rutina serena, con paseos esporádicos y visitas familiares.

Especialmente de sus hijos Mari Cielo y Andrés Burguera, con quienes ha vivido etapas de distanciamiento, pero también de reconciliación. Afronta entendibles achaques de salud. A su lado, como siempre, su mujer, Juani.