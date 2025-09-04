Antonia San Juan anuncia que tiene cáncer: "Cuando analicen la biopsia me dirán de qué tipo es y si tiene solución"

Antonia San Juan (64 años) ha anunciado a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram que tiene cáncer. Junto a una de sus mascotas y muy seria, la popular actriz ha empezado diciendo que lleva más de un año con problemas de salud: "Hago este vídeo porque llevo más de un año con problemas de garganta. Siempre he tenido faringitis crónica, este año he suspendido funciones por esa causa, hasta que el otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales".

"Me mandó al otorrino, me ha hecho pruebas, un TAC, me han hecho de todo. Me hicieron una biopsia y ya me han dado el medio diagnóstico: tengo cáncer", ha asegurado.

"Ahora cuando analicen la biopsia me dirán qué tipo de cáncer es y si tiene solución. Yo confío plenamente en la ciencia y ahora lo que me toca es seguir el tratamiento que me pongan", ha explicado la intérprete de Todo sobre mi madre.

Antonia ha detallado que paraliza su agenda profesional para centrarse plenamente en su salud y en su recuperación. "Mi vida ha sido y es bonita y no me gusta quejarme ni que la gente me tenga compasión. Solamente quiero dar las gracias a los que están ahí. Si ven que no estoy activa pues bueno, es que estoy enferma. Gracias a todos y voy a hacer todo lo posible por curarme. Un abrazo. Gracias", ha concluído en el vídeo de sus redes sociles.

La actriz estaba inmersa en la obra Entrevista con mi hija Mari dirige. La próxima función estaba prevista para el próximo sábado 15 de noviembre de 2025 en Murcia.

Además, hay funciones programadas en octubre y noviembre en otras ciudades, como Santa Cruz de Tenerife y Tejina (Santa Cruz de Tenerife), incluyendo el domingo 28 de septiembre de 2025 en Tejina y el jueves 20 de noviembre de 2025 en Santa Cruz de Tenerife.

Antonia San Juan. Jesús Umbría.

Antonia San Juan también tenía otros proyectos entre manos como el estreno de La ropa vieja de Cuca, donde interpreta a Cuca, la madre de Mari, reuniendo a varios personajes icónicos creados por la actriz a lo largo de su carrera.

Los mensajes de apoyo a la actriz no se han hecho esperar y son numerosas las personas tanto anónimas como reconocidas que han querido mostrarle su cariño. María José Campanario (46) o Jorge Cadaval (64) han sido de los primeros famosos en reaccionar a la noticia. Le han mandado mensajes de fuerza, agradeciendo su honestidad y enviándole mucha energía positiva ante el tratamiento que debe afrontar.