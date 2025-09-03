Pepe Navarro estalla, más duro que nunca, contra Álex Reyes: "Si me llama papá, no le miraré. Sólo miro a mis cuatro hijos"

Volviendo a la pequeña pantalla, esta vez como participante del programa Bailando con las estrellas, Pepe Navarro (73 años) se ha mostrado más duro que nunca al hablar de Alejandro Reyes (25) y de su madre, Ivonne Reyes (57), a la que cataloga como "un grano en el culo".

"En este instante el que tiene que mover fichas es el niño, perdón, el joven. Ella ya no cuenta para nadie, ya está en la mentira, pero yo creo que él es el que tendría que decir", ha comentado el mítico presentador cuando le han preguntado en qué situación se encuentra su enfrentamiento con Ivonne.

Rotundo y especialmente duro con Alejandro, Pepe deja muy claro que Alejandro no forma parte de su vida ni ahora ni lo hará en el futuro: "Si me llama papá, no miraré hacia él, porque yo me giro para cuatro personas que me llaman papá".

Pepe Navarro, en el festival de Vitoria. Gtres

Y agrega, revelando su felicidad como abuelo: "Y ahora uno pequeñito que me llama 'grandfa'. 'Grandfa' es abuelo en inglés, porque él es americano".

Sobre el trabajo que desempeña Alejandro ahora como camarero, Pepe cree que lo más importante es ganarse la vida de la forma que uno pueda: "Todos hemos hecho de todo. Yo he trabajado de camarero en no sé cuántos sitios, he trabajado en una obra ayudando a los albañiles para pagarme los estudios... En fin, el trabajo, sea el que sea, siempre dignifica".

Lo cierto es que Alejandro es un joven que está luchando por ser actor, pero que, en el camino, se ve ayudado por otras fuentes de ingreso. Hace un tiempo se dedicó a recoger aceituna, y el pasado mes de agosto debutó como camarero en Madrid.

El joven fue captado tras una barra, en las fiestas de San Cayetano, en Madrid. Dicho festejo, que duró en la capital desde el 5 de agosto hasta el día 8, y fue la antesala de las fiestas de San Lorenzo y La Paloma, tuvo su epicentro en el barrio de Lavapiés.

Alejandro Reyes, en un acto público, el pasado mes de mayo. Gtres

Alejandro fue uno más tras la barra. EL ESPAÑOL contactó con su madre, Ivonne, quien, riéndose, declinó ahondar en la cuestión: "No tengo nada que decir. Sale muy mono, está muy guapo".

En otro momento, deslizó: "Ya veo que se aburren, que es agosto y no hay noticias".

La otra persona con la que contactó este diario sostuvo: "La persona a la que le sorprenda que un chaval se busque la vida para ser independiente de la forma que pueda es que no vive en este mundo. Esto es lo más normal: que te llame la atención es lo anormal".

"Me parece que desprende un tufo muy feo y desfasado", agregó. Este oficio temporal de camarero compagina perfecto con los sueños y metas de Alejandro.

El joven ha participado en cortometrajes, ha hecho figuración en películas, ha dirigido el podcast de su madre La Mirada de Ivonne, y ha sido candidato al Goya a Mejor Actor de Reparto por su papel en Balas y Katanas.

Alejandro sigue siendo un actor con formación en la New York Film Academy, donde se especializó en técnicas como Lee Strasberg, Meisner y Stella Adler. Pero como él mismo ha reconocido en varias entrevistas, el camino hacia el estrellato no es recto ni glamouroso.

"He trabajado recogiendo aceitunas, he sido camarero, he tocado muchas puertas. Esta profesión es una maratón, no un sprint", confesó a EL ESPAÑOL en una entrevista en julio de 2024.