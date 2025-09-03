Nacho Duato vende su piso por 3 millones de euros en el centro de Madrid: las fotografías de la propiedad de 400 metros

Nacho Duato (68 años), uno de los grandes referentes de la danza española, ha sorprendido a sus seguidores con una decisión importante: poner a la venta su vivienda en pleno centro de Madrid. Se trata de un inmueble que, además de su ubicación privilegiada, refleja el estilo y la personalidad del propio coreógrafo. Una casa que Duato compró en mayo de 2003 y ahora vende por más de tres millones.

Durante años, este piso ha sido su refugio en la ciudad, un espacio donde la tranquilidad se ha convertido en su rutina. Ahora, Duato ha decidido dar un nuevo paso y ofrecerle al público. El anuncio ha generado mucha expectación entre los amantes de la arquitectura y la decoración, así como los fans del flamante bailarín.

El piso se encuentra en una zona emblemática de la capital, cercana a algunos de los puntos más visitados de Madrid y en el céntrico barrio de Sol, en la calle Mayor. Su venta, que se mueve en el mercado de lujo, permite imaginar cómo será el nuevo propietario quien disfrute de cada rincón cuidadosamente diseñado.

El recibidor de Nacho Duato en su piso de Madrid. Idealista

El inmueble está actualmente en venta a través de Idealista. Con un precio de 3,45 millones de euros, se trata de una oportunidad única para adquirir un piso de estas características en el centro de Madrid. Las imágenes y la descripción del anuncio muestran detalles que reflejan el gusto de Duato y su cuidado por la estética. Sin duda, su venta se convierte en un tema de interés más allá del mundo de la danza.

"Te presentamos esta exclusiva y singular vivienda de 438 metros cuadrados, que cuenta con cuatro amplios dormitorios y tres baños, completamente reformada y lista para estrenar", comienza diciendo el anuncio del portal inmobiliario. Además, ha avanzado que se trata de "la segunda planta alta de una elegante finca clásica" y que se encuentra en una de las calles más emblemáticas del barrio de Sol.

Uno de los salones de Nacho Duato en su piso de Madrid. Idealista

La finca que está a unos pasos de la Gran Vía y de la Plaza Mayor, ofrece una ubicación inmejorable del centro de Madrid y cuenta con servicio de portería y opción a plaza de garaje, algo que revaloriza la propiedad, sobre todo, porque en el centro de Madrid no se puede aparcar, tras aprobar el gobierno de la comunidad la aprobación del concepto Madrid Central, en 2018, a favor de la sostenibilidad.

Nacho Duato ha encargado la comercialización de esta vivienda a la inmobiliaria de lujo Berkshire Hathaway HomeServices, la misma que indica en el mismo perfil del portal inmobiliario que es una "oportunidad única para vivir o invertir en una de las zonas más exclusivas de Madrid". Sin embargo, según ha podido comprobar EL ESPAÑOL, esta vivienda está comercializada por al menos dos inmobiliarias más, Única Inmobiliaria y Lucas Fox.

Descripción del interior

Al entrar en la vivienda, un elegante recibidor con armario gabanero da la bienvenida y conduce a un acogedor salón y una amplia zona de estar. Cuenta con un gran salón, que tiene luz natural proveniente de tres balcones, algo que crea un ambiente muy luminoso. Además, la casa cuenta con dos salones generosos, uno de ellos con bodega, ideal para reuniones y momentos especiales.

Otro de los salones del piso de Nacho Duato en Madrid. Idealista

La zona de descanso incluye tres dormitorios amplios, uno de ellos exterior con mirador y chimenea, todos con balcones que dan a un patio de luces. Dos de ellos tienen baño en suite y armarios empotrados, aprovechando al máximo el espacio. Además, cuenta con un tercer baño completo, de diseño moderno, pensado para invitados. La distribución está pensada para ofrecer comodidad y privacidad a todos los miembros de la casa.

En cuanto a la cocina, es independiente y muy espaciosa, tiene una zona de lavandería y salida de servicio, pensada para el día a día. La mayoría de los espacios resultan funcionales y acogedores, con un equilibrio perfecto entre estética y practicidad. Todo fue diseñado para que la vida dentro del piso sea cómoda y agradable.

El dormitorio principal de la casa de Nacho Duato en el piso de Madrid. Idealista

El edificio, a pesar de estar totalmente rehabilitado, mantiene su encanto original y cuenta con ascensor, combinando tradición y modernidad. La ubicación en el corazón de Madrid hace que la vivienda sea aún más atractiva, ofreciendo acceso a los puntos más emblemáticos de la ciudad.

Esta vivienda es única, ya que el coreógrafo siempre ha sido un apasionado del interiorismo y en la mayoría de áreas de la casa cuenta apuesta por el color blanco en suelos, paredes y techos, con obras de arte que hacen que esta casa gane en personalidad y las texturas, los muebles de diseño y los objetos decorativos hacen de la casa un hogar especial.