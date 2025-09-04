La intrahistoria de la última foto de Cristina Pedroche: fue en su nueva casa de La Finca a la que se mudó hace tres meses

"He cogido unos días, que se han convertido en semanas, para estar tranquila con mis bebés y conmigo misma sin notar la presión de las redes ni leer los comentarios dañinos", posteó Cristina Pedroche (36 años) en Instagram, este pasado martes, día 2.

"Claro que iba a volver. Hay Pedroche para rato. (...) En este tiempo sólo he estado en casa, con moño y dando teta", reconoce Cristina en el post, dando así la sorpresa a sus seguidores, pues llevaba mes y medio fuera de la circulación de la red.

En este tiempo de ausencia e impasse, muchos han sido los rumores -y especulaciones- que han adquirido fuerza a medida que se repetían ante el silencio atronador de los protagonistas. ¿Dónde está Cristina Pedroche?, es la pregunta que más se ha repetido este verano.

No se entendía ni se veía como normal que la comunicadora no se asomara a su red social desde el 18 de julio. Ella, que tenía a su comunidad más que acostumbrada a reflexiones diarias y miedos varios sobre la maternidad. Un runrún que ha durado hasta este 2 de septiembre.

Cristina ha reaparecido. Y lo ha hecho con un texto en el que habla de su faceta como madre -omite toda referencia a Dabiz Muñoz-, acompañado de una fotografía muy significativa: ella, sentado en el suelo, entre muñecos, juegos y pañuelos y con un pijama manchado de leche materna.

EL ESPAÑOL confirma, en exclusiva, varios detalles de cómo se inmortalizó ese momento. La imagen, en primer lugar, hay que decir que, de acuerdo a lo que se traslada a este medio, fue captada en una de las habitaciones de la nueva casa de Cristina y Dabiz, en la urbanización La Finca.

Hay que recordar que la dupla se ha mudado de hogar recientemente, en la mencionada urbanización. Cristina y Dabiz llevan viviendo en su nueva residencia "alrededor de tres meses". Por lo tanto, este periódico afirma que ambos vuelven a vivir bajo el mismo techo.

El matrimonio en una fotografía captada en Miami, en 2023. Gtres

Fue hace unos meses, antes del verano, cuando la presentadora y el chef tomaron la determinación de trasladarse de hogar. Vivían en régimen de alquiler, según detallan a EL ESPAÑOL, y quisieron adquirir en propiedad su flamante casa: dar el paso de comprar.

"Entiendo que se cansaron de pagar un alquiler tan alto e invirtieron". Una fuente desliza que la dupla ha hecho "una gran reforma" en su nuevo hogar. Otra aclara en qué punto se encuentra el matrimonio: "En el mismo de siempre".

"Están muy contentos e igual de unidos que siempre. Jamás ha habido crisis, todo se lo han inventado", se ha apostillado. Se hace constar a este medio que el matrimonio está por encima de habladurías y que no prestan atención a lo que se dice de ellos.

Dabiz, por su parte, ha vuelto al trabajo y en las últimas semanas sí ha tenido actividad promocional en su red social. Muñoz sólo postea en su Instagram sólo cuestiones que tienen que ver con su profesión como chef.

De hecho, hace escasas horas ha posteado que su restaurante DiverXO vuelve con más fuerza que nunca tras el verano: "Se acabaron las vacaciones. DiverXO vuelve más bestia que nunca. El 2 de septiembre arranca la temporada".

Y agrega: "Una temporada que va a ser arriesgada. No estáis preparados para lo que viene. Prometemos volaros la cabeza. Esta es la temporada". Más allá de su plano laboral, en el que Pedroche sigue igual de activa que siempre, a Dabiz le apasiona ejercer de padre.

Hace unos días, vieron la luz unas fotografía del cocinero junto a su hija mayor, Laia, visitando el parque temático Faunia, en Madrid. Las imágenes mostraban a Dabiz en su faceta más paternal, con su hija agarrada a su brazo, paseando entre animales y jardines botánicos.

"Momentos de bajón"

Cristina Pedroche en una imagen de sus redes sociales.

Este pasado 2 de septiembre, Cristina publicó una extensa carta. "Hace dos años, cuando nació mi primera hija, no me di este tiempo, os conté muchas cosas, os mostré mis sentimientos, me abrí en canal cuando más vulnerable estaba", expuso en un punto del escrito.

"Me ha venido muy bien el haber estado este tiempo sólo viviendo mi vida, sin ver nada más, sin compararme con nadie, dándome mis tiempos. Algún momento de bajón he tenido, pero nada que ver con la otra vez", agregó.

"En este tiempo solo he estado en casa, con moño y dando teta. Me paso todo el día con uno, con la otra o con los dos a la vez en la teta. Todos los pijamas manchados de leche, y la casa llena de pañuelos", remacha.

La presentadora se despidió de Zapeando el pasado 23 de junio, justo antes de entrar en la recta final del embarazo. Desde entonces, disfruta de su baja por maternidad.