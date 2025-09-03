Emma García se pone a punto para su gran regreso al trabajo: día de deporte en La Moraleja con su marido y su mascota

Emma García junto a su marido, Aitor Senar, paseando por La Moraleja, el pasado domingo, 31. EL ESPAÑOL

El nuevo curso de septiembre ya ha comenzado y las parrillas televisivas de las distintas cadenas han iniciado su flamante temporada, con innovadores estrenos y significativos cambios que dan un renovador viraje a los formatos en la pequeña pantalla.

A estas alturas del mencionado curso, la mayoría de los presentadores ya ha retornado a sus puestos, tanto en TVE como en Atresmedia y en Mediaset. No obstante, aún quedan algunos comunicadores que están ultimando sus días de asueto y desconexión.

Entre ellos, Ana Rosa Quintana (69 años) -que se pone a los mandos de El programa de AR el próximo lunes, 8 de septiembre-, y su compañera de cadena -y amiga personal- Emma García (52). La natural de Guipúzcoa cogerá las riendas de Fiesta este próximo sábado, día 6.

El matrimonio paseando por una zona verde de La Moraleja. EL ESPAÑOL

De este modo, Emma descuenta los días para colocarse de nuevo bajo los focos de un plató de televisión. Su último programa antes de tomarse las vacaciones fue el pasado 20 de julio. Ese día, Emma se despidió de los espectadores durante cinco semanas.

Ahora, toca volver y Emma García se está poniendo a punto para ello, para su gran rentrée mediática. Así lo reflejan las fotografías a las que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL. En las instantáneas se puede ver a la presentadora desempeñando una de sus grandes pasiones: el deporte.

Emma García y su marido, Aitor Senar, charlando mientras caminan. EL ESPAÑOL

Las fotos fueron tomadas el pasado domingo, 31 de agosto, en una zona arbolada de la exclusiva urbanización de La Moraleja, donde Emma vive en un chalet.

Se trata de una zona residencial destacada por su privacidad, seguridad y un entorno natural en el que residen muchas figuras conocidas. En el caso de la presentadora, comparte este hogar con su marido, Aitor Senar, y su hija, Uxue (18).

En las fotos que ilustran este artículo Emma está acompañada por su razón de amor y por la mascota, Coco. No aparece en el material gráfico su hija, que debe estar a punto de retomar sus estudios superiores: su segundo año de Universidad, que cursa fuera de España.

Volviendo a las imágenes, se puede ver a Emma García y a su esposo caminando con ropa deportiva por las inmediaciones de su hogar en la capital de España, mientras mantienen una animada charla y se muestran pendientes de su perrito, Coco.

Para la ocasión, a nivel de outfit, la presentadora apuesta por un look compuesto de top de tirantes en color negro, leggins del mismo tono, zapatillas deportivas, riñonera a la cintura, gafas de sol y una gorra, también oscura. A su lado, su marido también luce deportivas.

Eso sí, Aitor se inclina por un pantalón algo más arreglado: de pinzas y azul oscuro, a juego con una camiseta básica blanca. En otro renglón, hay dos tres aspectos que definen a Emma: su fuerte carácter familiar, su pasión por el deporte y su amor por su mascota.

Emma García eligió un look deportivo con riñonera incluida para su jornada de deporte. EL ESPAÑOL

Durante los últimos años, Emma ha mostrado a su perro Coco en numerosas ocasiones a través de sus redes sociales y en entrevistas, reflejando el cariño y la importancia que tiene en su vida familiar. En lo tocante al deporte, subrayar que Emma es una mujer muy disciplinada.

No sólo es una de las presentadoras más reconocidas de la televisión española, también es una mujer que ha hecho del deporte una filosofía de vida. Así lo confesó en una entrevista reciente, donde habló abiertamente de su rutina deportiva y de cómo ha aprendido a escuchar su cuerpo.

"No me obsesiono, pero lo necesito. Me da paz, me da energía, me da claridad mental", detalló. Practica deporte casi a diario, combinando disciplinas como el pilates, el yoga y el entrenamiento funcional.

"Cuando estoy nerviosa o tengo la cabeza muy llena, entrenar me ayuda a vaciarme. Es como resetearme", ha agregado, recientemente, en otra interviú.

Emma, devoción de madre

Aitor Senar y la presentadora de 'Fiesta', junto a su perro Coco, el pasado domingo. EL ESPAÑOL

Emma García siempre ha luchado por mantener en un segundo plano su vida privada. Sólo en contadas ocasiones ha hablado, con total normalidad, de su parcela más íntima, pero ha sido ella misma quien ha marcado la línea de lo que se publica.

Amén de su amor por su marido, el pasado mes de junio EL ESPAÑOL se hizo eco de unas fotografías en las que se veía la gran devoción y amor que siente la comunicadora por su única hija, Uxue. Fue, en concreto, el 17 de junio cuando Uxue aterrizó en Madrid tras un periodo fuera de España.

La joven, que en la actualidad cursa su primer año de Universidad, se encontró a su llegada con el más cálido de los recibimientos. Nada más bajarse del avión la estaban esperando, -ansiosos por verla-, su madre y su padre.

El emotivo reencuentro y cara a cara tuvo lugar en la terminal T2 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Baraja. La joven, ataviada con ropa informal -pantalón blanco, un jersey calado en color crudo y calzado deportivo-, anduvo por los pasillos hasta toparse con sus progenitores.

El matrimonio manteniendo una animada conversación mientras hace deporte. EL ESPAÑOL

Lo cierto es que Emma García, su marido y su hija Uxue son una piña. A pesar de llevar décadas al frente de espacios de televisión de éxito, la comunicadora es reservada con su intimidad.

"Tengo claro que la vida de mi hija es su vida, con sus padres ahí para cuando nos necesite, pero no para manejarle su vida. Mi hija te dirá que soy una pesada", confesó en una reciente entrevista en Lecturas.

Con la misma pasión hace referencia a su marido, con el que contrajo matrimonio en el año 2000 y con quien lleva 30 años de feliz relación. "Siempre digo que cuando llego a casa y me abraza y le abrazo, ya está", apuntó en el citado medio. "Ese es el mejor regalo", manifestó.