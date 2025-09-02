Albert Rivera, de vacaciones en Ibiza antes de un ajetreado inicio de curso: el exclusivo hotel y sus nuevos proyectos

Y finalmente llegó septiembre. Un mes marcado principalmente por la vuelta a la rutina y, en muchas ocasiones, el comienzo de nuevos proyectos profesionales. Este último es precisamente el caso de Albert Rivera (45 años).

El exlíder de Ciudadanos encara un septiembre ajetreado y repleto de trabajo. Tal y como anunció Atresmedia unos días atrás, Rivera formará parte de la nueva edición del programa Espejo Público de Susanna Griso (55).

El expolítico, en concreto, se pondrá al frente de El Observatorio con Rivera. Albert analizará diversos temas de actualidad política, internacional y económica relacionadas con España y el mundo.

Su vuelta a la televisión no es el único compromiso profesional que Albert Rivera asumirá en los próximos días. Desde el pasado marzo, quien fuera pareja de Malú (43) dirige el Máster en Comunicación y Oratoria de la Universidad Online del Siglo XXI.

Según ha comprobado EL ESPAÑOL, la formación que imparte Rivera dará comienzo el próximo mes de octubre. Tiene una duración de nueve meses y la modalidad, en su mayoría, es online. Desde la web, cabe mencionar, le definen como un "líder en el ámbito de la comunicación y la oratoria".

Un ajetreado inicio de curso el que encara Albert Rivera. Previo a estos compromisos laborales, el que fuera un rostro visible en el Congreso de los Diputados ha disfrutado de unas vacaciones de ensueño en las islas Baleares.

"Los españoles somos muy afortunados, tenemos el paraíso muy cerca. Una escapada en cualquier momento del año allí es siempre una bendición", ha escrito Rivera en un post de Instagram. Unas palabras que ha acompañado de un carrusel de fotografías que desvela algunos detalles de su estancia en la isla de Ibiza.

Durante esta suerte de escapada, el exdiputado se ha hospedado en el hotel Aguas de Ibiza. Un exclusivo emplazamiento que no escatima en lujos. De acuerdo a la información que maneja este portal, el enclave en el que se ha alojado Albert Rivera es uno de los más aclamados en la isla pitiusa.

Entre las prestigiosas estancias que ofrece el hotel se encuentran dos grandes piscinas, un spa que supera los 1.000 metros cuadrados, varios restaurantes y un rooftop. Hasta ocho tipo de habitaciones componen el hotel Aguas de Ibiza. Una serie de dormitorios cuyo precio varía en función de las comodidades escogidas.

El coste económico a desembolsar varía en función de la fecha y la habitación. Teniendo en cuenta los días en los que Albert Rivera se ha hospedado en el hotel de la isla de Ibiza, el intervalo de precio se encuentra entre los 800 y 1.000 euros por noche.

No ha desvelado el exlíder de Ciudadanos quién le ha acompañado en esta suerte de vacaciones. Únicamente ha agradecido en redes sociales al hotel balear por hospedar a su familia. Sin embargo, lo cierto es que Albert ha vivido un idílico verano de la mano de su pareja, Carla Cotterli (37).

Albert Rivera y Carla Cotterli. GTRES

La dupla se ha decantado esta época estival por una especie de road trip en la que han recorrido la Costa Oeste de Estados Unidos. Aunque no compartieron imágenes juntos -premiando una vez más la discreción-, lo cierto es que las instantáneas que ambos sacaban a la luz en sus respectivos perfiles sociales les situaban en el mismo espacio-tiempo.

La escapada de Rivera y Cotterli al otro lado del charco tuvo lugar justamente dos años después de que su relación saliera a la luz. Fue en agosto de 2023 cuando una revista del corazón publicó una serie de instantáneas de la pareja en las Baleares. Unas fotografías en las que se les veía disfrutar de una "apasionada cita" en Ibiza, su refugio habitual y el último destino vacacional del abogado.

Podría decirse que el expolítico ha vivido un verano todoterreno. No obstante, tal y como publicó EL ESPAÑOL unas semanas atrás, Albert también ha estado centrado en su estupenda faceta como padre. Y es que cabe recordar que Rivera dio la bienvenida hace ya un lustro a Lucía (5), fruto de su relación con la cantante Malú.

Según adelantó este portal, el exlíder de Ciudadanos fue visto en Toledo junto a su pequeña, disfrutando del espectáculo Puy du Fou. No estaban solos, pues les acompañaba la madre de él, María Jesús Díaz.