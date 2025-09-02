Así vivió Álex García las últimas semanas de Verónica Echegui: de su estancia en el hospital al férreo entorno que lo arropa

10 días han transcurrido desde que perdió la vida la actriz Verónica Echegui, a los 42 años, tras cerca de un mes ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, a causa de un cáncer. La laureada artista llevaba un tiempo lidiando con la enfermedad, en silencio y desde la discreción.

Poquísimas eran las personas que conocían la realidad médica de Verónica, tanto como intentó blindarse en el último tramo de su vida. Contados compañeros -como Daniel Guzmán (51)-, un selecto número de amistades, su familia y, por supuesto, Álex García (43).

Cuentan quienes los conocían que lo que ambos sentían "iba más allá del amor": protagonizaban una estrecha relación cuya intensidad afectiva nunca cambió, pese a que en 2023 decidieron tomar caminos separados. Un quiebre que vivieron en la intimidad.

La expareja en un acto público. Gtres

Nunca dieron declaraciones al respecto. Según conoce EL ESPAÑOL, nada tuvieron que ver en este adiós aspectos como el desamor. Seguían siendo imprescindibles el uno para el otro. Por encima de todo, eran amigos, confidentes y familia. Así se trataban.

Un gesto, confirmado por EL ESPAÑOL, que denota cómo era la relación de la otrora pareja es que, pese a la ruptura, siguieron un tiempo compartiendo casa, un chalé que compraron de forma conjunta años atrás. "Él nunca se fue del todo de la casa", apuntan.

Este enclave, rodeado de bosque y naturaleza en un pequeño pueblo de la sierra de Madrid -cerca del arroyo del Aguilón y en la parte alta del valle del Lozoya-, fue el refugio de la pareja durante y después de su historia de amor, tras dejar de vivir de alquiler en el centro de Madrid.

Disfrutaban allí de una vida tranquila y natural, alejada del ruido, practicando yoga y manteniendo un estilo campestre. De acuerdo a los datos que maneja este diario, Álex ha estado muy presente en la vida de Verónica y, sobre todo, desde que se le diagnosticó la enfermedad.

Álex García y Verónica Echegui en una imagen de archivo. Gtres

No le soltó la mano en ningún momento y ha sido, junto con la familia más directa, una de las personas más próximas a Echegui, que ha vivido de cerca los estragos del cáncer. En los últimos meses de vida de la actriz, Álex fue un bastión para Echegui.

Fue un mes complicado -el que estuvo Verónica en el 12 de Octubre de Madrid-, pero el actor de Litus no se separó de su vera, turnándose con la familia. La esperanza, cuentan, no se perdió hasta el último momento, pero nada se pudo hacer.

Tras el deceso, Álex García está sobrellevando el duelo como puede. Es demasiado el dolor y sólo el paso del tiempo logrará que todo se digiera y atempere. Según los datos que maneja este diario, Álex quiere regresar cuanto antes al trabajo, retomar su actividad y el pulso de su vida.

Al lado de Álex hay una férrea red de amigos y familiares que no lo dejan solo. A la cabeza de todos ellos, su representante, Antonio Abeledo. Él fue quien estuvo acompañándolo, entre otras personas, en el Tanatorio, en el último adiós y capilla ardiente de Verónica Echegui.

Cuenta quien lo sabe que la relación con la familia de Verónica siempre fue afectuosa y cercana y así sigue siendo.

Despedida y viaje al extranjero

Álex García y Verónica Echegui en un acto público. Gtres

Este pasado domingo, 31 de agosto, Álex García se armó de fuerza para escribir unas líneas, una suerte de carta, de despedida para Verónica, su Vero. "Fuiste italiana, inglesa, murciana, catalana y canaria... Siempre agarrabas las raíces y las hacías tuyas", expone Álex en la misiva.

Agrega: "Me enseñabas que todos somos esa raíz, del amor y la oscuridad. (...) Te has tenido que marchar para que una ola de amor recorra España. Para que esta profesión, a veces tan ingrata, se ponga de acuerdo en algo. Para que mi móvil explote de amor".

"Mis ojos han llorado, Vero, han llorado mucho en los últimos días. (...) Y también mis pies han bailado sin pensar. Te he visto bailar libre al fin. (...) Y así seguiré tu hermoso legado, Vero. Sin miedo, descalzo y con amor", concluye la carta.

Verónica Echegui ha enlutado los corazones del séptimo arte. Se ha publicado que no perdió la esperanza de recuperarse.

Según fuentes cercanas citadas por Vanitatis y La Voz de Galicia, Verónica viajó, incluso, fuera de España para explorar tratamientos alternativos y buscar especialistas que pudieran ofrecerle nuevas opciones frente a la enfermedad.