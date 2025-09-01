Noelia López, rota de dolor, confiesa por primera vez cómo vivió la muerte de José Antonio Reyes: "Me enteré la última"
La viuda del futbolista abre su corazón como nunca y se sincera este lunes, 1 de septiembre, en el programa Madres: desde el corazón.
El 1 de junio de 2019 cambió por completo la vida de Noelia López (40 años). El mundo del fútbol se paralizó con el fallecimiento de José Antonio Reyes, quien perdió la vida en un accidente de tráfico cerca de Utrera, Sevilla. La noticia impactó a todos y dejó desolados a sus familiares y amigos, pero, sobre todo, marcó de manera profunda a su mujer y a sus dos hijas.
El Sevilla F.C. fue el encargado de comunicar la tragedia, dejando sin palabras a todo un país. Para López fue uno de los momentos más difíciles de su vida. Se quedó viuda tras dos años de matrimonio y con dos hijas en común, Noelia y Triana, enfrentándose a una realidad inesperada y dolorosa.
En la última entrega de Madres: desde el corazón, programa presentado por Cruz Sánchez de Lara (52) y disponible en Mediaset Infinity, Noelia López se muestra más abierta que nunca sobre su relación con José Antonio Reyes. La viuda del futbolista habla con total sinceridad de un amor que se vio truncado demasiado pronto: "Yo no elegí ser madre sola", ha confesado, mostrando la fuerza con la que ha afrontado su vida desde entonces.
Noelia López y José Antonio Reyes decidieron vivir una bonita historia de amor juntos. Se conocieron en Granada, mientras ella estudiaba y al poco tiempo él le dijo de irse a vivir juntos. Dos años después de su noviazgo, llegó la noticia de su primer embarazo.
"Fue cosa de él. Me preguntó: '¿Quieres que tengamos un hijo?'. Me dio un vuelco al corazón, me tiré tres días sin dormir. Pensaba: '¿Está loco?'. Lo hablamos con nuestras familias y surgió así". En 2013 nació nuestra primogénita, Noelia, "muy bonita, igual que su padre pero en niña", sonríe.
En 2015, José Antonio decidió dar un paso más y pedirme matrimonio. "Era un secreto, yo no lo sabía. Reunió a nuestras familias y algunos amigos y me dijo: 'Venga, vístete, que nos vamos a cenar'. Yo pensaba que iba a anunciar algo, pero fue allí donde me pidió que me casara", recuerda. Fue en un bar de Utrera, que a día de hoy es donde se encuentra la estatua del futbolista. "A mis hijas les calma mucho saber que hay muchos recuerdos de sus padres y sentirlos cerca", ha recordado.
La boda tuvo que posponerse en 2016 por la muerte de su hermano y porque la modelo se volvió a quedar embarazada de su segunda hija, Triana, que nació en marzo de 2017. Finalmente, el 'sí, quiero' se celebró en junio de ese mismo año. Dos años después, su muerte dejó a Noelia y a sus hijas de cinco y dos años enfrentando un dolor imposible de imaginar.
"No sabía si sería capaz de hacer felices a mis hijas por los dos, porque yo no había elegido ser madre sola y siendo tan joven", ha confesado Noelia. Pese a todo, sus hijas "me lo han puesto muy fácil" y, aunque han pasado seis años, asegura que "sigo enamorada de él".
Cómo se enteró de la muerte
Tal y como recuerda, ella estaba en casa con sus hijas cuando escuchó a los bomberos, la ambulancia y los coches de policía. "Las niñas me preguntaron: 'Mami, ¿qué es ese ruido?'. Me dio un vuelco el corazón; pensé que había sido un accidente, pero no imaginaba que era él", ha relatado Noelia.
Poco después sonó el teléfono, pero no pudo contestar porque estaba con las niñas a punto de salir. Cuando finalmente se preparó, decidió llamar y recibió la noticia. "Me lo dijeron así, sin más. Intenté tranquilizar a las niñas, les dije que papá se iba lejos otra vez", recuerda, rota de dolor.
Lo primero en lo que pensó fue en sus hijas. "¿Qué les iba a decir? ¿Cómo? ¿Qué iba a hacer ahora?", se preguntó Noelia. Ella desconocía que Reyes estaba en un coche camino a Utrera y le dijo que hablarían por videollamada cuando estuviese en el autobús con sus compañeros, ya que tenía un partido en Cádiz y estaban concentrados.
"Entré en el baño para llamar a mis padres y ellos ya venían de camino. Ellos ya lo sabían. Me enteré la última", ha confesado entre lágrimas. Poco a poco llegó su entorno más cercano a casa. "Mis amigas estaban en la puerta esperando a que las llamase. La casa se llenó de gente, unos decían una cosa, otros otra... Hay momentos que ya no recuerdo", confiesa.
"Lo último que me dijo Jose antes de irse es que nos veíamos el lunes en Utrera y así fue. Yo no quise ir a Sevilla, no quería que me viese una cámara. Yo lo vi ese lunes en Utrera, quería que solo fuese él y yo", ha finalizado emocionada y rota de dolor.
Sin duda, fue una pérdida inesperada que, más de cinco años después, sigue dejando un dolor imposible de superar. Sus hijas han notado su ausencia y ahora son conscientes; de hecho, según confiesa la propia Noelia, vieron el vídeo del homenaje que le hicieron en el estadio del Sevilla y tuvo que enfrentarse a la primera conversación con ella: "Mamá, dime que mi papi no está ahí", le decía.
Un duro momento que enfrentó con total entereza y del que hoy en día se siente orgullosa. Aunque ha desvelado que su hija hace poco le confesó que había visto las imágenes del coche, del accidente de su padre, y le preguntó por él. "Yo he visto esto, mamá", le dijo. Y ambas se pusieron a llorar, según ha desvelado: "Lloró, se desahogó, pero ya sabe la verdad", concluye.
Este duro trance ha supuesto en la vida de Noelia López un antes y un después. Tanto es así que, ante la pregunta de Sánchez de Lara sobre volver a enamorarse, la modelo lo tiene claro: "No, no necesitas tener a alguien para ser feliz. Yo sigo enamorada de Jose y mi tiempo es para mis hijas", comentó. Y añade: "No he intentado conocer a nadie, yo le sigo queriendo".
La muerte de su hermano
El hermano de López falleció el 15 de noviembre de 2015 y fue la primera vez que tuvo que enfrentarse a una gran pérdida familiar. "Fue un golpe muy duro", ha comenzado diciendo sobre él. "En un primer momento pensé en mi hija. Noelia tenía dos años en ese momento y ella fue la que hizo que no me hundiera. En ese momento fui débil, no era capaz de estar ahí para mis padres", ha continuado.
"Mis padres se hundieron un tiempo pero viven con el dolor", relata mientras confiesa que ella tuvo el mayor gesto de amor verdadero con su hermano. "Me tatué la cara de mi hermano en el brazo, por eso mismo, para que lo viesen todos los días", ha confesado pensando en sus padres y sus hijas.