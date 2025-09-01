Lydia Lozano, obligada a pasar por quirófano para reducirse el pecho: el importante motivo detrás de su decisión

La periodista Lydia Lozano (64 años) ha comenzado el mes de septiembre de una forma un tanto agridulce. Si bien se está rumoreando que es inminente su fichaje por Mediaset España, para incorporarse a la plantilla de ¡De Viernes!, la salud le ha dado un -nuevo- disgusto.

Lozano ha tenido que pasar por quirófano. ¿El motivo? Para someterse a una reducción de pecho, como han avanzado en el espacio No somos nadie, en Ten, y ha podido confirmar EL ESPAÑOL. Esta intervención quirúrgica nada tiene que ver con razones estéticas.

Así lo deja claro la periodista experta en crónica social cuando este periódico contacta con ella. "Ya me he operado. Fue el jueves 28 de agosto. Lo he hecho por motivos de salud, por la espalda", ha declarado, revelando que se trata de una necesidad médica.

Lydia Lozano, el pasado mes de junio, en un acto público. Gtres

La intervención, realizada en un hospital de Madrid, responde a una recomendación médica que Lydia había recibido en varias ocasiones. El peso de su pecho le estaba provocando serios problemas de espalda, especialmente en la zona cervical y dorsal.

Dice Lydia que han sido días de mucho dolor, pero está muy agradecida al doctor Juan Peñas, y califica de "obra de arte" la operación que le ha realizado.

Según fuentes cercanas, la colaboradora sufría dolores crónicos que se agravaban con el paso del tiempo, afectando a su movilidad y calidad de vida.

No es la primera vez que Lydia se enfrenta a una situación similar. En 2022, fue operada de varias vértebras tras una etapa de fuertes molestias que la obligaron a llevar collarín en televisión y a someterse a una larga rehabilitación.

La colaboradora en una imagen de archivo. Gtres

"Es como si llevara una serpiente de hierro de arriba a abajo", llegó a confesar entonces sobre el dolor que padecía.

En 2024, volvió a pasar por quirófano por complicaciones derivadas de esa misma dolencia, lo que terminó por convencerla de que debía tomar medidas más definitivas.

La reducción de pecho, según los especialistas, puede aliviar significativamente la presión sobre la columna y mejorar la postura, especialmente en mujeres que han sufrido intervenciones vertebrales previas.

A pesar de la operación, Lydia no ha frenado su agenda profesional. Todo indica que el próximo 5 de septiembre reaparecerá en Telecinco como colaboradora estrella del programa ¡De Viernes!, donde coincidirá con antiguos compañeros como Terelu Campos (60) y Antonio Montero.

Su incorporación sería uno de los fichajes más comentados de la nueva temporada televisiva, y su recuperación está siendo tan rápida como esperanzadora.

Abril, su peor mes

Fue el 22 de abril cuando Lydia recibió uno de los golpes más duros de su vida: la muerte de su madre, Sol Hernández, a los 95 años. La noticia conmocionó al entorno televisivo y a los seguidores de la periodista, que siempre ha mostrado públicamente su profunda devoción por su familia.

Lydia se encontraba en Barcelona con motivo del Día de Sant Jordi, donde tenía previsto participar en una firma de libros. Fue durante una cena con el paparazzo Gustavo González cuando recibió la llamada que cambiaría el rumbo de su jornada.

"Anoche estaba cenando con mi queridísima amiga y compañera Lydia Lozano cuando recibió una llamada con una noticia terrible", escribió el profesional gráfico en su perfil de Instagram.

La periodista junto a su madre. EL ESPAÑOL

La periodista, visiblemente afectada, puso rumbo inmediato a Madrid para acudir al Tanatorio de La Paz, en Tres Cantos, donde se instaló la capilla ardiente. A su llegada, compartió unas palabras con los medios.

"¿Qué queréis que os diga? Sentí mucha angustia. Me pregunté, '¿cómo vuelvo a Madrid?'. No viajo por estar, por si pasa algo. Y ha pasado. Pero bueno, mi hermano se llamaba Jorge y se ha muerto casi en el día de Sant Jordi (…) Hay que quedarse siempre con lo bueno".

Sol Hernández era el gran pilar de Lydia Lozano. En numerosas entrevistas, la colaboradora ha hablado de su madre como su referente vital, su confidente. En 2023, EL ESPAÑOL se hizo eco de unas fotografías de Lydia y su madre, en las que se denotaba su gran complicidad.