Primera fotografía de Mirna Carvajal, viuda de Manolo de la Calva, rota de dolor en el último adiós al cantante: "Era mi vida"

A última hora de la tarde de este miércoles, 27 de agosto, cuando las puertas de la capilla ardiente de Manolo de la Calva comenzaban a cerrarse, se ha producido uno de los momentos más sobrecogedores del día.

Mirna Carvajal (81 años), su compañera de vida durante más de cinco décadas, ha abandonado el Palacio de Longoria visiblemente emocionada, rota de dolor, acompañada por su hijo, Daniel.

Por primera vez, la mujer que siempre eligió la discreción frente al foco, se ha dejado ver ante las cámaras, envuelta en luto y recogimiento, pero con gran entereza.

Mirna Carvajal, vestida de negro, este miércoles, 27 de agosto. Europa Press

La fotografía de Mirna saliendo del velatorio es la primera que se tiene de ella en este contexto. Siempre alejada de la exposición pública, ha decidido vivir su duelo en la intimidad, fiel al carácter reservado que compartía con Manolo.

Sin embargo, en esta ocasión, Mirna ha atendido brevemente a los medios, con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas. "Era mi vida", ha confesado.

Y añade, deshecha y vestida de negro: "Lo recordaré como un ser buenísimo, buen padre, buen marido, buen amigo y excelente persona. No sabría decirte una anécdota… son tantas".

También la hija de la mitad del Dúo Dinámico, Victoria de la Calva, ha querido compartir unas palabras ante los medios. "Sobre todo fue una persona buena. Es un consuelo".

Victoria de la Calva, este miércoles. Europa Press

La diseñadora de joyas, que ha heredado la sensibilidad artística de su padre, ha destacado el cariño recibido: "Queremos agradecer a todas las personas que han acudido y no han parado de decir lo importante que ha sido para ellas en su vida. Nos ha dado mucha felicidad".

Día de homenajes

Este miércoles, el Palacio de Longoria se ha convertido en el epicentro de la emoción. Desde primeras horas, familiares, amigos y admiradores se han acercado para rendir homenaje a Manolo de la Calva, figura clave del pop español.

Ramón Arcusa (88), su inseparable compañero del Dúo Dinámico, ha sido uno de los primeros en llegar. "Nos queda el recuerdo y las canciones", ha manifestado, entre lágrimas.

También han acudido artistas como Massiel (78), Miguel Ríos (81) y Paco Clavel, además de representantes institucionales como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun (43), y el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco.

Historia de amor

Se conocieron en abril de 1968, cuando el Dúo Dinámico ya era un fenómeno musical. Manolo, entonces en la cima de su carrera junto a Ramón Arcusa, quedó prendado de Mirna, una joven colombiana que se adaptó con elegancia a la vida pública sin perder su esencia.

Cuatro años después, el 23 de septiembre de 1972, se casaron en Londres, lejos del bullicio mediático, en una ceremonia íntima rodeada de amigos y familiares.

Juntos tuvieron dos hijos: Victoria, diseñadora de joyas, y Daniel, ilustrador. Ambos crecieron en un entorno sereno, alejado de la exposición mediática, en un chalet en La Moraleja que fue el refugio familiar durante más de cuarenta años.

En los últimos años, la pareja se trasladó al centro de Madrid, buscando mayor comodidad y cercanía a sus actividades cotidianas.

Mirna, siempre discreta, acompañó a Manolo en cada etapa de su carrera. En los actos públicos, se mantenía en segundo plano, pero su presencia era constante.

En 2024, durante la entrega de la Medalla de Honor de la SGAE, estuvo a su lado junto a sus hijos, en lo que sería el último gran homenaje en vida al artista.