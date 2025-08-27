Victoria y Daniel, los hijos de Manolo de la Calva que lloran su muerte: diseño de joyas, doblaje y un proyecto solidario

Victoria y Daniel junto a sus padres, Manolo de la Calva y Mirna Carvajal, en la Universidad de Alcalá en noviembre de 2021. Gtres

Adiós a un emblemático cantante de la historia de España. Manolo de la Calva, miembro del mítico Dúo Dinámico ha fallecido este pasado martes, 26 de agosto, a los 88 años. El artista, cabe apuntar, padecía desde hace tres años una fibrosis pulmonar.

Su trágico deceso, como no podía ser de otra forma, ha dejado desolado a un país entero. De ahí que numerosos rostros reconocidos como el cantante Francisco (66 años) o el periodista Pedro Ruiz (78) hayan mostrado su más sentido pésame públicamente.

Infinidad de caras célebres se han despedido de Manolo de la Calva en las últimas horas. Aunque son su mujer, Mirna Carvajal, y sus dos hijos, Victoria (57) y Daniel, quienes encaran un difícil y aciago trance tras su repentina pérdida.

Ramón Arcusa y Manolo de la Calva, junto a sus esposas, Shura Hall y Mirna Carvajal. Gtres

Manolo de la Calva compartía su vida con Mirna Carvajal. Se conocieron en 1968 y, tras cuatro años de relación, tomaron la decisión de contraer matrimonio en Londres el 23 de septiembre de 1972.

Su historia, marcada fuertemente por la discreción y el hermetismo, quedó sellada con el nacimiento de Victoria y Daniel, sus dos únicos hijos y quienes ahora afrontan la pérdida de un padre.

1. Victoria de la Calva Carvajal

Manolo de la Calva y Mina Carvajal junto a su hija Victoria. Europa Press

La primogénita de Manolo de la Calva nació en 1968 y desde pequeña demostró ser hija de quien es. Siendo tan solo una niña, grabó dos temas musicales producidos por su padre en 1975 y 1976. Ambos sencillos, cabe mencionar, ponían en alza sus raíces colombianas.

Victoria es licenciada en Diseño de Joyas, unos estudios que cursó en la prestigiosa escuela de diseño IED -Instituto Europeo de Diseño-. De hecho, fue durante sus cuatro años en Roma cuando la hija del cantante consolidó su faceta como artista.

Finalizados sus estudios, De la Calva Carvajal regresó a Madrid e ingresó como becaria en la firma de joyería madrileña Carrera y Carrera. Es aquí, en la capital española, donde Victoria comenzó su propio proyecto de joyería. Una empresa que lleva su nombre y cuyos diseños destacan, según recoge su página web, por "sus curvas, volúmenes y superposiciones".

La firma de joyas de Victoria de la Calva cuenta también con su propio perfil de Instagram. Más de 12.000 personas respaldan el contenido que sube frecuentemente la diseñadora. Entre ellos se encuentran rostros reconocidos como Vicky Larraz (63).

Aunque discreta en lo personal, la primogénita de Manolo de la Calva llora ahora la repentina pérdida de su padre. Rota de dolor y completamente emocionada se ha mostrado este pasado martes en el programa Y ahora Sonsoles.

"Tenía fibrosis pulmonar y sabíamos que no tenía cura, pero pensabas que se podía alargar. Le recordaré siempre como una buena persona", ha confesado Victoria en el formato de Antena 3.

2. Daniel de la Calva Carvajal

El benjamín de la familia es probablemente el gran desconocido. Pese a la gloriosa y extensa carrera de Manolo de la Calva, su hijo Daniel siempre se ha mostrado en un segundo plano y apenas se saben detalles sobre su vida actual.

Daniel de la Calva Carvajal junto a sus padres. Gtres

De acuerdo a su perfil de LinkedIn, es diseñador gráfico autónomo y ha llevado a cabo logotipos para la firma de su hermana, Victoria. En esta línea, desempeña tareas de maquetación y diseño, especialmente para plataformas de streaming como YouTube y Premiere.

Más allá de su faceta como diseñador gráfico, Daniel de la Calva está formado en el mundo de la interpretación. En concreto, el vástago de la mitad del Dúo Dinámico es actor de doblaje desde 2020, tras aprender en la escuela de doblaje y oratoria Fernando Acaso.

"El streaming ha sido complementario para todo lo relacionado con mi carrera como actor de doblaje. Actualmente tengo mi propio Home Studio para desempeñar mi actividad de doblaje editando el vídeo y añadiendo el voiceover", reza parte de su biografía en LinkedIn.

Manolo de la Calva, y su viuda, Mirna Carvajal, en una fotografía de archivo. Gtres

La estela de la discreción ha rodeado siempre en la vida de los hijos de Manolo de la Calva y Mirna Carvajal. Una de las últimas ocasiones en las que se pudo ver a la familia en completo fue en noviembre de 2021 cuando el artista recibió un prestigioso reconocimiento en la Universidad de Alcalá. Todos ellos posaron felices y radiantes para los medios allí presentes.

Proyecto solidario

Cinco años atrás, en plena pandemia de la Covid-19, Manolo de la Calva y sus dos hijos se vieron inmersos en un proyecto solidario para ayuda a las personas ante "sus problemas reales". La familia, así, lanzó junto a Cáritas la pulsera Resistiré.

Todo lo que se recaudó con la iniciativa sirvió para financiar el trabajo de la organización caritativa de la Iglesia ante la crisis desatada por el Covid-19.