De Pedro Ruiz y el cantante Francisco a Javier de Pecos: los famosos lloran la muerte de Manolo de la Calva a los 88 años

Manolo de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, ha fallecido este martes, 26 de agosto, a los 88 años de edad en el Hospital Anderson de Madrid, según ha confirmado a EFE quien fuese su pareja artística, Ramón Arcusa (88).

Ha sido Arcusa, precisamente, quien ha revelado el deceso en su red social X: "Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy. No lloréis por él, no le gustaría".

Ramón remacha: "Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida. Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos", ha escrito Arcusa en redes sociales a modo de despedida.

De momento se desconoce el lugar en el que será instalada la capilla ardiente de De la Calva, quien como miembro del Dúo Dinámico atesora un gran número de éxitos desde sus inicios a finales de los años 50, tras conocerse como trabajadores en una fábrica de motores de aviación.

Este martes, día 26, tras conocerse el fallecimiento, han sido muchos los rostros conocidos que se han despedido en redes sociales de la leyenda de la música.

Aquel día hablamos de música, de Jimmy Page y de mil historias maravillosas después de toda una vida en los escenarios.

Con esta foto junto al Dúo Dinámico en el festival Sonorama queremos recordar a Manuel de la Calva y mandar un gran abrazo a sus familiares y amigos. DEP pic.twitter.com/H1wgwOxIaT — Amaral (@amaraloficial) August 26, 2025

Tengo la suerte de decir que canté con el Dúo Dinámico, Manolo y Ramón fueron siempre unos profesionales y, sobre todo, unas personas encantadoras. Me quedo con el recuerdo de aquellos momentos.

Tu música y tu espíritu vivirán para siempre, tu legado es eterno. Manolo. Descansa… — Carlos Baute (@carlosbaute) August 26, 2025