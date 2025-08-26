Álex García, destrozado en el último adiós a la actriz Verónica Echegui: "No se ha separado del féretro en ningún momento"

El cine español llora la pérdida de Verónica Echegui, fallecida el pasado lunes, 24 de agosto, a los 42 años a causa de un cáncer que ha llevado hasta el último momento en la más estricta intimidad.

La actriz, inolvidable por su papel en Yo soy la Juani, ha dejado un vacío inmenso en la industria, donde era reconocida tanto por su talento como por su carisma personal.

Entre los más afectados se encuentra el actor Álex García (43 años), quien fuera su pareja durante 13 años. Según ha trascendido, Álex "no se ha separado del féretro" desde que los restos de Verónica llegaron al Tanatorio de La Paz el pasado domingo.

Álex García, el único gran amor de la actriz Verónica Echegui, fallecida a los 42 años: así fue su discreta historia de amor

Fuentes cercanas aseguran que está completamente destrozado y que apenas tiene fuerzas para afrontar la despedida. "Está roto de dolor", han apuntado en el programa TardeAR.

El actor ha querido que su adiós sea lo más íntimo posible, evitando ser captado por las cámaras a la entrada o salida de la capilla ardiente.

Allí, ha recibido el apoyo de numerosos compañeros de profesión que han querido arropar a la familia y rendir homenaje a la actriz, entre ellos Paco León (50), Cayetana Guillén Cuervo (56), Daniel Guzmán (51), Sara Sálamo (33) o Dafne Fernández (40).

Se trata de unos días especialmente complicados para el intérprete de Tierra de lobos, que ha compartido más de una década de su vida junto a Verónica. Aunque su relación sentimental concluyó, el cariño y la admiración que sentían el uno por el otro permanecieron intactos. Por eso, su pérdida se ha convertido en un golpe devastador para él.

Aunque la discreción y el hermetismo fueron clave en su historia de amor, había momentos donde la pareja rompía la barrera y daba pasos cómplices en momentos muy señalados.

Uno de los más sonados sucedió en la gala de los Premios Goya 2022, cuando Verónica, al recibir el galardón al Mejor Cortometraje de Ficción por Tótem Loba, dedicó un emotivo mensaje a su pareja: "Mi amor, ¡cuánto me alegro de estar creciendo a tu lado! Te amo".

El adiós a Verónica Echegui está marcado por la discreción y el respeto, tal y como fue su manera de vivir. La actriz se marcha dejando una huella imborrable en la gran pantalla y en la memoria de quienes la conocieron de cerca. Mientras tanto, Álex García atraviesa el que probablemente sea el momento más duro de su vida.

Álex García y Verónica Echegui en un acto público. Gtres

Este martes, 26 de agosto, a las 11 de la mañana, familiares, amigos y conocidos darán el último adiós a Verónica Echegui, la actriz que dio vida a uno de los personajes más conocidos de Bigas Luna, en una ceremonia íntima y sencilla en Madrid.

Amigos lloran su muerte