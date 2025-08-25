Los padres de Verónica Echegui y su último novio, Álex García, rotos de dolor tras su muerte: así marcaron su carrera

Durísimo revés el que ha vivido este lunes, 25 de agosto de 2025, el mundo del cine tras la muerte -inesperada por desconocida- de una de las actrices más laureadas del cine y la televisión: Verónica Echegui. La intérprete ha perdido la vida a los 42 años.

Tal y como se ha hecho público, el deceso ha tenido lugar tras varios días ingresada en el Hospital 12 de Octubre, en Madrid, a causa de una "enfermedad" de la que, de momento, se desconocen las causas.

Verónica llevaba una línea mediática muy clara: que se hablara de ella sólo por su trabajo. Era, en general, poco amiga del papel couché cuando éste tenía que ver con abordar cuestiones de su vida sentimental y personal.

Verónica Echegui y Álex García, en una imagen promocional. Gtres

No se sentía cómoda cuando la temática viraba hacia el corazón, pero nunca puso una mala cara y trató todo con absoluta naturalidad.

Un punto de inflexión clarísimo en su hoja de ruta artística lo marcó su romance -de idas y venidas, y un tanto intermitente- con el también celebérrimo y premiado Álex García (43). Lucharon ambos por que aquella historia estuviera constantemente en el escaparate público.

Ambos compartieron alfombras rojas, proyectos y momentos públicos, pero siempre desde la naturalidad y el respeto. "No solo es mi pareja, es mi compañero. Nos apoyamos en todo, en los momentos buenos y en los no tan buenos. Es un viaje de aprendizaje constante", confesó Echegui en 2018.

Verónica Echegui, en una fotografía de archivo. Gtres

Incluso cuando surgieron rumores de crisis, como en 2016 tras unas imágenes de Álex con Manuela Vellés (38), Verónica los atajó con gran serenidad: "Manuela Vellés es buena gente. Álex es una bellísima persona", arguyó en la gala de los Goya, zanjando cualquier especulación con clase.

En 2022, al recoger el Goya por Tótem Loba, dirigido por ella y coproducido por Álex, le dedicó unas palabras que resumían su vínculo: "Mi amor, ¡cuánto me alegro de estar creciendo a tu lado! Te amo". Fue uno de los pocos momentos en los que dejó entrever públicamente la profundidad de su relación.

La ruptura llegó en 2023, y como todo en su historia, se gestionó con discreción. Sin comunicados, sin titulares, sin ruido. Solo respeto y silencio. Cuentan algunas crónicas que, pese al dolor que se vivió -por ambas partes- en la ruptura, los dos acabaron en buenos términos.

Unos padres orgullosos

Verónica también fue muy cuidadosa al hablar de su familia. Hija de un abogado y una funcionaria, siempre reconoció que sus padres fueron reticentes al principio con su vocación artística.

"Querían que estudiara algo más seguro, pero al final entendieron que esto era lo mío", expresó en una entrevista. Fue su tía abuela quien la animó a seguir su pasión por la interpretación, y ese gesto marcó el inicio de una carrera que nunca dejó de crecer.

Aunque no solía compartir imágenes familiares ni detalles íntimos, en sus entrevistas hablaba con cariño de su infancia, de su educación y de los valores que le inculcaron. "Mis padres me enseñaron a ser honesta, a trabajar duro y a no perder el norte", expuso, tiempo atrás.

La despedida de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (53), ha destacado este lunes el talento y la humildad "enormes" de la actriz Verónica Echegui y se ha declarado impactado por la noticia de su fallecimiento.

En un mensaje en X, ha enviado además un sincero abrazo a la familia y amigos de la actriz en estos momentos tan duros.

"Recibo impactado la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven", ha señalado el jefe del Ejecutivo en su mensaje.

La actriz Verónica Echegui, cuatro veces nominada al Goya y que se dio a conocer por su papel de La Juani en la película de Bigas Luna de 2006, ha fallecido en Madrid a los 42 años, según ha informado la Unión de Actores y Actrices en sus redes sociales.