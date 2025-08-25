Paco León, destrozado a la salida del tanatorio tras decir adiós a Verónica Echegui: "¿Qué os digo? No nos lo creemos"

Paco León a su llegada el Tanatorio de La Paz, en Madrid, este lunes, 25 de agosto. Gtres

El mundo del cine español despide con profunda tristeza a Verónica Echegui, una de sus actrices más queridas, fallecida a los 42 años de edad tras varios días ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid a causa de una enfermedad.

La noticia ha provocado una gran conmoción entre familiares, amigos y compañeros de profesión, quienes se han reunido en el Tanatorio de La Paz para dar su último adiós en medio de una atmósfera de dolor y recogimiento.

Desde primera hora del día, el tanatorio ha sido escenario de muestras de cariño y respeto hacia la intérprete.

Entre los primeros en llegar se han encontrado Silvia Alonso (35 años) y Vicky Luengo (35), amigas muy cercanas, que han asistido cabizbajas y visiblemente afectadas para arropar a la familia en este duro trance

Numerosos compañeros se han sumado a la despedida, reflejando el cariño y la admiración que Verónica despertaba en el sector.

La actriz Sara Sálamo (33), también amiga íntima de Verónica, ha acudido al tanatorio vestida de luto y ocultando su tristeza tras unas gafas de sol. Al salir, ha agradecido las palabras de la prensa, pero ha preferido no hacer declaraciones por respeto al dolor vivido en esos momentos: "Gracias, chicos".

Paco León, este lunes, en el tanatorio.

Afectada, pero dedicando una sonrisa a los reporteros, ha salido del tanatorio y se ha marchado en un coche. Paco León (50), muy afligido, también ha querido despedirse de su amiga y, aún en shock y destrozado, ha manifestado ante los medios: "Pues sí. En fin, ¿qué os digo?"

"Nada, que no nos lo creemos", remacha León, que trabajó con Echegui en La Casa de las Flores. El actor ha abandonado el tanatorio de La Paz con gesto serio y apenado, reflejando el impacto que ha supuesto la pérdida para sus compañeros.

Dafne Fernández y Elisa Matilla también se han dejado ver este lunes en el tanatorio. Han acudido juntas para despedirse de Verónica Echegui. Como es natural, han llegado con semblante serio y apenado, mostrando la consternación que embarga a toda la familia artística.

En este último adiós, el dolor y el cariño se han mezclado en cada gesto, dejando claro el vacío que la actriz deja en quienes compartieron su vida y su trayectoria profesional.