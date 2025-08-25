Álex García, el único gran amor de la actriz Verónica Echegui, fallecida a los 42 años: así fue su discreto romance

El mundo de la interpretación llora este lunes, 25 de agosto, la muerte de Verónica Echegui. La actriz ha fallecido este pasado domingo a los 42 años tras permanecer varios días ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid por una enfermedad.

La madrileña deja un enorme legado tras su trágica y repentina muerte. De hecho, llegó a recibir una nominación en los Premios Goya a la Mejor Actriz Revelación por Yo soy la Juani. También destacó en otros proyectos como El patio de mi cárcel o Explota explota.

Si bien Echegui se consagró como un rostro conocido e importantísimo en el ámbito de la actuación, lo cierto es que esta realidad poco o nada tiene que ver con su faceta más íntima. Y es que Verónica siempre mantuvo su vida privada en un discreto segundo plano, aunque notorio es que protagonizó una relación con el también actor Álex García (43 años). El intérprete, por el momento, no se ha pronunciado.

Echegui y García se conocieron en el rodaje de Seis puntos sobre Emma allá por el año 2010. Desde entonces, comenzaron una historia de amor marcada siempre por la discreción, evitando el exceso de exposición mediática. Con el tiempo, su vínculo se consolidó y decidieron tomar la decisión de vivir juntos en una casa ubicada a las afueras de Madrid.

Protagonizaron la discreción y el hermetismo la historia de Verónica Echegui y Álex García. No obstante, rompían en ocasiones esa barrera de la discreción en público para dar paso a cómplices momentos.

Uno de los más sonados sucedió en la gala de los Premios Goya 2022, cuando Verónica, al recibir el galardón al Mejor Cortometraje de Ficción por Tótem Loba, dedicó un emotivo mensaje a su pareja: "Mi amor, ¡cuánto me alegro de estar creciendo a tu lado! Te amo".

Esa misma época, no obstante, estuvo marcada por una polémica inesperada. Poco después de la gala, se conoció que tanto Echegui como García estaban siendo investigados en el marco de la Operación Jenner, una trama que ofrecía certificados de vacunación Covid falsos. Según la Policía, ambos aparecían como presuntos clientes de una red que inscribía fraudulentamente a personas como vacunadas en el sistema sanitario.

Álex García y Verónica Echegui, en el Festival Internacional de Cannes en 2022. Gtres

La noticia, como no pudo ser de otra forma, causó un enorme revuelo mediático, especialmente porque el pasaporte Covid era requisito para asistir a eventos como los propios Premios Goya de 2022. Aunque no hubo consecuencias penales, la situación dio paso a una sombra incómoda en torno a la pareja, que optó por mantener silencio público. De hecho, ambos siguieron cumpliendo sus compromisos con toda normalidad.

Una de sus últimas apariciones en conjunto como pareja tuvo lugar en abril de 2022 en el marco del Festival Internacional de Series de Cannes. Allí, Álex presentó la serie El inmortal y Verónica acudió con Los pacientes del doctor García. La dupla posó para los medios allí presentes sonrientes. En esta línea, nada haría presagiar su ruptura unos meses más tarde.

Fue en julio de 2023 cuando Verónica Echegui y Álex García, tras más de una década de discreto romance, decidieron poner término a su historia de amor. Tal y como informó LOC entonces, la dupla finalizó su relación unos meses atrás. Un romance que, pese al hermetismo, estuvo envuelto en rumores de infidelidad en alguna ocasión.

Álex García y Verónica Echegui en los Premios Goya 2022. Gtres

En el año 2016, el actor de Kamikaze fue inmortalizado en actitud cariñosa con la también intérprete Manuela Vellés (38), ya expareja de Miguel Ángel Muñoz (42). Unas fotografías que pusieron en el más absoluto foco a Verónica y Álex. Ambos, cabe mencionar, negaron cualquier tipo de infidelidad y mostraron confianza uno en el otro inmediatamente.

De hecho, la protagonista de Yo soy la Juani fue asaltada por varios reporteros gráficos en la alfombra roja de los Premios Goya de aquel año. "Es difícil vivir en medio de este show, de este circo, y dejarse arrastrar por absurdeces. No son verdades, no se corroboran, no van hacia ningún lugar. Manuela es una compañera maravillosa, está espléndida en el teatro, seguirá trabajando y la seguiremos todos seguro", respondió tajante Verónica Echegui.

No es su expareja, Álex García, el único rostro reconocido que llora ahora la pérdida de Verónica Echegui. Tras salir a la luz la noticia, numerosos compañeros de profesión se han despedido de la afamada actriz. Entre ellos, William Miller (46), María Castro (43) o Fernando Tejero (60).

Verónica Echegui posa para EL ESPAÑOL en una imagen de agosto de 2024. Esteban Palazuelos

También deja ahora la protagonista de Yo soy la Juani una familia sumida en el más profundo dolor. Aunque escasos son los detalles que se conocen con respecto a su entorno más íntimo, lo cierto es que se sabe que Verónica Echegui estaba muy unida a sus padres.