Makoke y sus bodas 'malditas': así fueron sus polémicos 'sí, quiero' con Kiko Matamoros y su primer marido, Javier Tudela

La noticia que se hizo pública hace menos de 24 horas sobre la vida de Makoke (55 años) ha revolucionado el panorama del corazón. Cuando apenas le quedaban 22 días para contraer matrimonio con su prometido, Gonzalo Fernández Figares (52), la colaboradora de Mediaset ha decidido a última hora cancelar la boda.

Iban a darse el 'sí, quiero' el próximo 12 de septiembre en la Hacienda Na Xamena, en Ibiza. Pero no va a poder ser. Toca posponer la cita por causa de fuerza mayor. Los motivos por los que atrasa su enlace los ha explicado ella misma. "Tengo que aclarar que el motivo de cancelar la boda es únicamente de salud de un familiar muy cercano", ha explicado a través de su cuenta de Instagram.

Lo cierto es que este no es el único revés al que se ha enfrentado la malagueña en los albores de un casamiento. Ya le tocó vivir otros contratiempos antes (y durante) su boda con su anterior marido, Kiko Matamoros (68), así como con su primer marido, Javier Tudela (53).

Kiko Matamoros y Makoke a solo unas horas de su boda. GTRES

Matamoros, infiel a Makoke antes de la boda

Toca hacer un poco de flashback para recordar que a Makoke ya le ha tocado vivir sinsabores en los días previos a unos esponsales. No es la primera vez que parece perseguirla el mal fario cuando va a convertirse en una mujer casada.

Hay que remontarse a casi una década atrás. Matamoros y Makoke contrajeron matrimonio el 16 de septiembre de 2016 en el Castillo de Viñuelas (Madrid). Aquella cita fue entonces uno de los eventos más destacados del año en la crónica social.

Ambos colaboradores se juraron amor eterno en una ceremonia civil al aire libre, con la presencia de numerosos rostros conocidos de la televisión. Ella estaba espectacular con un vestido de Pronovias.

Ante los ojos de la opinión pública fue una boda de cuento de hadas. Pero nada más lejos de la realidad. Lo que no se vio ante las cámaras fue de lo más decepcionante.

Kiko Matamoros y Makoke, en una imagen de 2016. GTRES

"Había estado con otra señora"

Después de separarse de Makoke (a finales de 2018), el propio Matamoros revelaría que aquella boda no tuvo nada de romántica. "Makoke dice que yo me casé enamorado y no es así", confesó en el año 2023, en plena batalla judicial contra ella por el reparto del patrimonio que tenían en común.

"Tanto es así que, el mismo día que me casé había estado con otra señora con la que tenía una relación, y a la que va dedicado este tatuaje", detalló.

El tatuaje al que hacía referencia es uno que, según el relato de Makoke, se hizo en el brazo y que le había enviado la noche de antes de la boda junto al siguiente mensaje: "I Will Wait for You" (esperaré por ti).

Makoke y Kiko Matamoros en la presentación de los zapatos MTC Gtres

Makoke entendió que el significado de su tatuaje era por ella. Pero el colaborador se encargó de echar por tierra tan romántica teoría. "Si el tatuaje hubiera sido para Makoke, me lo habría borrado ya", expresó en el plató del extinto Sálvame. “

"Pertenece a una historia que tuve que contar a la fuerza, impelido por los hechos. Estoy hasta las narices de la utilización que se hace absolutamente de todo”, decía respecto a la insistencia, según él, de la andaluza de seguir sacando “los trapos sucios” de su historia de amor.

Matamoros llegó a asegurar que Makoke, con la que tuvo a su hija Anita Matamoros (25), sabía de su infidelidad y que lo "sorprendió en varias ocasiones", pero prefirió callar. A pesar de los evidentes desencuentros, Makoke siempre ha dejado claro que sí se casó "por amor".

Javier Tudela, primer marido de Makoke, en una imagen de 2021. GTRES

Se casó embarazada con Javier Tudela

Cabe recordar que la primera boda de Makoke tampoco fue lo que siempre había soñado. La colaboradora se casó con Javier Tudela el 13 de junio de 1993 en la Ermita del Buen Santo de Aravaca, en Madrid.

Por aquel entonces trabajaba como azafata del Telecupón, uno de los espacios de mayor éxito de Telecinco en los 90, y se hacía un hueco en la pequeña pantalla.

Se dieron el sí quiero en una ceremonia religiosa que tuvo lugar tras solo seis meses después de empezar noviazgo. La razón de tanta premura es que la novia estaba embarazada de su hijo, Javier Tudela (31), que nació el 25 de diciembre aquel año.

Eran otros tiempos. Unos en los que una mujer en estado tenía que adelantar su boda para evitar habladurías. Makoke en pleno periodo de gestación.

Makoke presentando el Telecupón.

Cinco años con su primer marido

Esto condicionó por completo la elección de su vestido: su incipiente barriga la obligó a llevar un vestido holgado. Incluso eligió un ramo de margaritas en formato XL para disimular su vientre.

A todo ello se sumaba el hecho de que la familia del novio no estaba muy satisfecha con el casamiento. Makoke era una recién llegada y Tudela era un 'niño bien', procedente de una familia acaudalada. Nunca terminó de encajar en la familia política.

Así, igual de precipitado que fue su enlace tuvo lugar la separación. Makoke y Tudela tomaron rumbos distintos en 1998, cinco años después de formalizar su idilio. "Mi divorcio fue bastante desagradable. A los seis meses de estar separada conocí a Kiko", declaró ella hace tiempo.

Makoke se ha visto obligada a posponer su boda con Gonzalo Fernández Figares por un "motivo familiar y de salud". GTRES

Makoke y Gonzalo, "más unidos que nunca"

Una vez más, el destino parece seguir empeñado en torcer los planes de Makoke. En esta ocasión, no le queda más remedio que parar su celebración por una situación que afecta a alguien de su entorno. "Pido respeto máximo, ya que lo estamos pasando muy mal", ha señalado.

Eso sí, hay un hecho que está por encima de todo: su relación con Gonzalo permanece intacta. No hay crisis alguna. Se trata de un infortunio inesperado.

"Mi futuro marido y yo estamos más unidos que nunca. Y está a mi lado. Pido respeto, por favor. La boda no se cancela, se pospone. El motivo es familiar y de salud. Gonzalo, mi familia y yo estamos más unidos que nunca", ha insistido Makoke.

Esta vez, según tiene previsto, nada podrá hacer sombra a sus deseos de unirse al que considera el amor de su vida. Contra viento y marea. Porque, dicen, a la tercera va la vencida.